Kæmpetest: Ribera del Duero

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Ribera del Duero ligger stort set midt mellem Madrid og den nordlige kyst i Spanien. Her bliver området gennemskåret af floden Duero. Klimaet er kontinentalt, men de højtbeliggende vinmarker betyder, at modningssæsonen er kort sammenlignet med andre områder i Spanien. Det er tinto del país-druen (den lokale variant af tempranillo), der dominerer, og i modsætning til i Rioja er der her ikke tradition for at blande druerne, selv om nogle få i de senere år er begyndt at blande en smule cabernet sauvignon, merlot og malbec i vinene.

Området er i dag anerkendt som et af Spaniens bedste og vigtigste vinområder. Det har især vinhuse som Vega Sicilia og Pingus slået fast, og netop vinene fra disse huse er i dag blandt verdens mest anerkendte vine.

En smagning, hvor flere stilarter var repræsenteret: Både de mere klassiske og de mere moderne. Typisk er forskellen brugen af fade og flaskelagringen. Crianzaerne skuffede mig, men nok også fordi en del fra den svage 2013 var repræsenteret. Ellers er det for mig normalt den mest stabile kategori. Til gengæld stod reserva vinene flot og klassisk i udtrykket. Joven og roble vinene er simple, ligefremme vine til at nyde let afkølet på en varm sommerdag. Endelig er der topvinene, som typisk er med en del koncentration, nye fade og kort flaskelagring. Flere af disse gjorde det flot, men man skal se sig for i denne kategori.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

De unge vine og andre

Valdegatiles 2011 96 BEDSTE VIN 6 stjerner Erik Sørensen Vin | 800 kr. Masser af bærnoter i duften. Blød og koncentreret med brombær, lakrids, mokka og vanilje. Flot balanceret vin med en flot struktur og længde. Alkolholprocent: 15%

Emilio Moro Malleolus 2015 94 6 stjerner Theis Vine | 230 kr. tilbudspris Flot og imponerende duft, hvor frugten står højt, og fadet er perfekt integreret. Saftig og kompleks på samme tid. Luftig og tæt pakket. Saftig i afslutningen, som er helt fin og elegant! Alkolholprocent: 14%

Vina Sastre Pago de Santa Cruz 2015 92 5 stjerner D-Wine | 349 kr. tilbudspris Saftig, sort frugt, virkelig vellavet og flot komponeret frugtpalet. Her danser små røde bær samt dybe nuancer fra mere modne, sorte brombær. Balance med tæt frugt og tanniner, der bakker op fra sidelinjen. Virkelig lækker vin! Alkolholprocent: 15%

Chafandin 2014 92 5 stjerner Juuls | 399 kr. tilbudspris Intense mørke bærnoter. Fyldig krydret vin med brombær, mørk chokolade og vanilje. Flot fadintegration og en lang afslutning. Alkolholprocent: 14,5%

Malacuera Drops of Hell 2014 92 5 stjerner Vinens Verden | 249 kr. Harmoni med moden frugt, bacon og et lidt rustikt præg. Virkelig veldefineret i munden, hvor tannin og syre er i balance. Duften er herligt åben og giver alle aspekter af moden frugt. Alkolholprocent: 15%

O. Fournier Spiga 2008 92 5 stjerner Skjold Burne | 230 kr. tilbudspris En frugtcharmetrold med et frisk pust mentol. Herligt cremet stil, hvor tanninen er moden, og frugten fremstår helt sort. Lang og frisk i smagen. Alkolholprocent: 14,5%

Parada de Atauta 2015 91 5 stjerner Erik Sørensen Vin | 175 kr. tilbudspris Mørk tæt vin. Fyldig men også elegant i udtrykket. Brombær, mocca, lakrids, peber og vanilje i smagen. Let tørre tanniner med en flot lang afslutning. Alkolholprocent: 15%

Dominio de Atauta 2014 91 5 stjerner Erik Sørensen Vin | 250 kr. tilbudspris Flot intensitet med masser af mørke bærnoter, krydderier, tobak og animalske noter i smagen. Fadpræg fornemmes men velintegreret. Væsentlig bedre end 2013 årgangen. Lang krydret afslutning. Alkolholprocent: 14,5%

Cepa21 2015 91 5 stjerner Theis Vine | 160 kr. tilbudspris Tørt bid med en flot koncentreret frugt. Blommer, mørk chokolade og vanilje. Lang afslutning. Alkolholprocent: 14,5%

Pago de Carraovejas 2015 91 5 stjerner Theis Vine | 260 kr. tilbudspris Meget koncentreret i næsen, hvor den sorte frugt dominerer. Smagen er som hugget ud i flint, med frisk tannin og så kommer frugten rivende rundt i munden. God balance og smagsintensitet. Alkolholprocent: 14%

Monteabellón Finca Matambres 2014 91 5 stjerner Domaine Brandis | 249 kr. tilbudspris Saftig og intens, moden frugt. Balanceret i smagen, hvor frugten fylder godt, og tanninen renser gummerne. En flot, ren afslutning. Alkolholprocent: 14%

Basconcillos 2011 91 5 stjerner GODT KØB MENY | 140 kr. tilbudspris Intens og koncentreret i frugten. Brombær, mokka og vanilje i smagen. Lang afslutning. Alkolholprocent: 14%

O. Fournier Alfa Spiga 2007 90 4 stjerner Skjold Burne | 330 kr. tilbudspris Meget koncentreret, hvor der lægges vægt på en sødmefuld frugt. I munden fornemmer man noget udvikling, hvor bacon og røg går sammen med en frisk rød frugt. Alkolholprocent: 14,5%

Valtravieso VT 2014 90 4 stjerner Kjær & Sommerfeldt | 259 kr. tilbudspris Tæt frugt med lidt krudt, bacon og høj intensitet. Smagen vil det hele, med masser af saftig, læskende frugt, lidt skifer og god renhed i afslutningen. Flot fokuseret vin. Alkolholprocent: 15%

Dominio de Soto 2016 89 4 stjerner Vinova | 110 kr. tilbudspris Mørke bær i næsen. Pæn koncentration med brombær, mokka og vaniljenoter i smagen. Let bolchepræg i afslutningen. Alkolholprocent: 14%

Montecastro 2014 89 4 stjerner winefriends | 199 kr. tilbudspris Lidt medicinskab sammen med en tung, sort frugt. Fad, der virker for sødt og en smag, der ikke helt kan bestemme sig. Meget moden frugt er balanceret af et grønt element, der ikke danser. Alkolholprocent: 15%

Finca Villacreces 2015 89 4 stjerner Bichel | 300 kr. tilbudspris Meget tør i udtrykket. Mørk frugt, mokka og vanilje. Tør afslutning. En anelse lukket. Alkolholprocent: 14%

Corimbo 2013 89 4 stjerner Philipson Wine| 140 kr. tilbudspris Pæn intensitet i frugten. Brombær, lakrids og vanilje i smagen. Pæn afslutning. Alkolholprocent: 14%

Dominio de Atauta 2013 89 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 230 kr. tilbudspris Saftig og lækker vin, hvor frugten er ung og levende. Dybde med chokolademousse, tobak og lakrids. Starter charmerende men bliver tør til sidst. Alkolholprocent: 14%

Jaros 2015 89 4 stjerner Juuls | 219 kr. tilbudspris Brombær i næsen. Pæn koncentration og en frugtdrevet saftig vin med strejf af vanilje. Pæn afslutning. Alkolholprocent: 14,5%

Sembro 2016 89 5 stjerner Juuls | 99 kr. tilbudspris Intens bærduft. Frisk, velbalanceret og imødekommende i udtrykket. Saftig afslutning. Alkolholprocent: 14%

Miros de Ribera Roble 2015 89 5 stjerner Vildmedvin | 99 kr. tilbudspris En anelse fadpræg i næsen. Flot og harmonisk frugt. Vellavet med en pæn afslutning. Alkolholprocent: 14 %

Miros de Ribera Silencio de Miros 2014 88 4 stjerner Vildmedvin | 349 kr. tilbudspris Overdrevet modernistisk præg, hvor sødmen fra fadet og koncentrationen fra frugten skaber ubalance allerede i duften. Tæt og kompleks i smagen, hvor for meget frugt bliver som sort blæk. Ikke i balance. Alkolholprocent: 14 %

Protos Roble 2016 88 4 stjerner Amalie Vinimport| 80 kr. tilbudspris Pæn frugt i næsen. Ligefrem, frugtig og pænt lavet. Krydret afslutning. Alkolholprocent: 14%

Finca Meryos Joven 2015 88 4 stjerner Barrique Vin | 75 kr. tilbudspris Lys farve og en helt luftig duft med friske skovjordbær. Saftig i munden, med god dybde og moden frugt. Slutter friskt og lækkert. Alkolholprocent: 14%

Picaro del Aguila 2016 88 4 stjerner Supervin | 190 kr. tilbudspris Ung vin, nærmest saftevand i udtrykket. Masser af bær og lette kryddernoter i smagen. Saftig afslutning. Alkolholprocent: 14%

Finca Meryos Roble 2016 87 4 stjerner Barrique Vin | 99 kr. tilbudspris Krudt og røg samt friske, sorte blommer. Frisk i munden med god, ren frugt, der slutter hurtigt. Alkolholprocent: 14%

Monteabellón 5 meses 2016 87 4 stjerner Domaine Brandis | 99 kr. tilbudspris Meget ung vin båret af frugten. Mørke bær, let animalske noter og krydderier. Simpel men vellavet og ligefrem. Frugtig afslutning. Alkolholprocent: 14%

Meloso Roble 2014 87 4 stjerner youandwine | 99 kr. tilbudspris Frugtig i næsen men lidt træt i smagen. Sorte bær og krydderier. Kort afslutning. Alkolholprocent: 14%

Cinema Paraiso 2011 87 3 stjerner youandwine | 299 kr. tilbudspris Kogt frugt i næsen. Svampede noter og vinen fremstår en smule træt. Savner friskheden og elegancen. Krydret, tung afslutning. Alkolholprocent: 14%

Conde de San Cristobal 2014 87 4 stjerner Winefriends | 109 kr. tilbudspris Masser af røde bær i duften. Velbalanceret og frugtig i udtrykket. Pæn afslutning. Alkolholprocent: 14%

Pruno 2016 87 4 stjerner Bichel | 130 kr. tilbudspris Frisk og ren rød frugt. Ligetil med blød tannin, en venlig profil. Alkolholprocent: 13,5%

Cair Cuvee 2016 87 4 stjerner Vinoble | 135 kr. tilbudspris Anelse parfumeret i næse og smag. Røde bær, bolscher, krydderier i smagen. Frugtig og meget ligefrem men en let krydret afslutning. Alkolholprocent: 14,5%

Urban 2014 86 3 stjerner Skjold Burne | 110 kr. tilbudspris Sorte bær i duften. Pæn koncentration men savner mere i frugten. Krydret afslutning. Alkolholprocent: 15%

Cinema Joven 2014 86 3 stjerner youandwine | 109 kr. tilbudspris Varm frugt, som holdes i kort snor af fin frugtsyre. En anelse bitter og kort i frugten. Alkolholprocent: 14%

Gazur 2015 86 3 stjerner Philipson Wine | 70 kr. tilbudspris Lidt spinkel i frugten. Røde kirsebærnoter og krydderier. Simpel, frugtig vin. Kort, lidt tør afslutning. Alkolholprocent: 14%

Vegazar Roble 2017 85 3 stjerner Lago | 89 kr. Diskret og meget tør i udtrykket. Sorte bærnoter og en let krydret afslutning. Alkolholprocent: 14,5%

La Planta 2016 84 2 stjerner Jysk Vin | 104 kr. tilbudspris Medicinskab og mørk, tung frugt. Mangler friskhed og charme. Alkolholprocent: 14,5%

Alvides Roble 2014 84 3 stjerner Skjold Burne | 69 kr. tilbudspris Syrlig i duften. Spinkel i frugten med en høj syre. Kort afslutning. Noget uharmonisk. Alkolholprocent: 14,5%

Crianza

Arzuaga Crianza 2014 93 BEDSTE CRIANZA 5 stjerner Jysk Vin | 215 kr. tilbudspris Masser af bær i duften. Pæn koncentration og brombær, mokka og vanilje i smagen. Lang, krydret afslutning. Alkolholprocent: 14,5%

Cair Crianza 2012 91 5 stjerner Vinoble | 299 kr. tilbudspris Moderne saftig frugt med masser af brombær, jordbær og hårdt ristet fad. Fin balance i smagen mellem intens frugt og tætte tanniner. Alkolholprocent: 14,5%

Malacuera Crianza On Fire 2014 91 5 stjerner Vinens Verden | 169 kr. Røde bær i næsen. Pæn intensitet og en velbalanceret vin med saftig frugt. Pæn afslutning. Alkolholprocent: 14,5%

Frontaura Nexus Crianza 2013 91 5 stjerner Vin-kompagniet.dk | 220 kr. tilbudspris Pæn koncentration og masser af intensitet i duft og smag. Vellavet med en lang, krydret afslutning. Alkolholprocent: 14,5%

Vina Pedrosa Crianza 2014 90 4 stjerner Laudrup Vin | 200 kr. tilbudspris En del fad i duften. Sorte bær, tobak, peber og vanilje i smagen. Ikke så koncentreret. Saftig afslutning. Alkolholprocent: 14,5%

Ceres Crianza 2016 89 5 stjerner GODT KØB D-Wine | 85 kr. tilbudspris Krydret i duften. Pæn intensitet i smagen med brombær, mocca, mørk chokolade og vanilje. Pænt balanceret og ganske imødekommende flot vin. Alkolholprocent: 14%

Condado de Haza 2015 89 5 stjerner GODT KØB Philipson Wine | 90 kr. tilbudspris Frugtig i næsen. Ristede kaffebønner, brombær, krydderier og strejf vanilje i smagen. Velbalanceret og pænt lavet. Krydret afslutning. Alkolholprocent: 14 %

Briego Crianza 2014 89 5 stjerner GODT KØB Cappa Vin | 99 kr. tilbudspris En anelse urtet i duften. Spinkel med røde bærnoter og lette krydderier. Saftig afslutning. Alkolholprocent: 14%

Monteabellón 14 Crianza 2015 89 4 stjerner Domaine Brandis | 149 kr. tilbudspris Søde, syltede kirsebær, lidt vaniljepræg og tomat i duften. Smagen er blød og balanceret, med god, moden frugt og integreret fadpræg. Alkolholprocent: 14%

Lopez Cristobal Crianza 2014 89 4 stjerner Supervin | 115 kr. tilbudspris Sødme fra fadet og en blød, varm frugtkarakter. Her er blommer og kirsebær, lidt sten og tobak. Alkolholprocent: 14,5%

Finca Meryos Crianza 2014 89 4 stjerner Barrique Vin | 119 kr. tilbudspris Flot lys farve, lidt diskret næse med fine bær. Lidt syltet rød frugt i smagen med bagvedliggende fad. Ren, saftig afslutning. Alkolholprocent: 14%

Meloso Crianza 2015 89 4 stjerner youandwine | 135 kr. tilbudspris Fuld skrald på sort frugt og chokolade. Intens og struktureret i smagen, hvor både tannin og frugtsyre er til den høje side. Ren afslutning, hvor frugten dominerer. Alkolholprocent: 14%

Vegazar Crianza 2015 88 4 stjerner Lago | 129 kr. Mørk i frugten med et elegant udtryk og sorte kirsebær, tobak og vanilje i smagen. Lang afslutning. Alkolholprocent: 14,5%

Protos Crianza 2014 88 4 stjerner Amalie Vinimport| 140 kr. tilbudspris Bred, saftig stil med bløde tanniner, rabarber og skovbær. Slank i smagen, som styres lidt for hårdt af en høj syre. Kort og lidt bitter. Alkolholprocent: 14,5%

Celeste Pago del Cielo 2015 88 4 stjerner Coop | 89 kr. Sort tobak, lakrids og peber. I smagen kommer frugten frem fra sit skjul med brombær og sorte kirsebær. Alkolholprocent: 14,5%

Dominio de Soto Crianza 2014 88 4 stjerner Vinova | 100 kr. tilbudspris Kogt og tung i stilen, med blommer og tobak i næsen. Udviklede noter, hvor den modne frugt viser noter af både tobak og læder. Alkolholprocent: 16%

Manso Sell. Esp. M 2015 88 4 stjerner D-Wine | 99 kr. tilbudspris Blød stil, saftig og intens. Fadet er integreret, en anelse vaniljesødme. Masser af mørk frugt og lidt lakrids. Alkolholprocent: 14%

La Celestina 2015 88 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 150 kr. tilbudspris Diskret i næsen. En del tørre tanniner. Brombær, mokka og vanilje i smagen. Krydret afslutning. Alkolholprocent: 14,5%

El Pedrosal Crianza 2015 88 4 stjerner Laudrup | 99 kr. tilbudspris Tæt i næsen med noter af friske røde bær. Saftig og levende i munden, uden for meget fadpræg. Herligt tanninbid til sidst, som giver lidt kant. Alkolholprocent: 14,5%

Cinema Crianza 2012 88 4 stjerner youandwine | 165 kr. tilbudspris En frugtprofil med god intensitet og renhed i både duft og smag. Lidt hårdt ristet fad og tanniner, der holder tingene på plads. Alkolholprocent: 14%

PradoRey Crianza 2014 87 4 stjerner Holte vinlager | 130 kr. tilbudspris Varm, moden frugt; jordbær, blommer og brombær. I smagen er fadet lidt mere med, men stadig en stor, fyldig, sort frugtprofil. Alkolholprocent: 14%

Baron de Filar Crianza 2014 87 4 stjerner Vildmedvin | 165 kr. tilbudspris Røde bær i duften. Krydret med en medium koncentration. Brombær, mokka og vaniljenoter i smagen. En anelse en-strenget. Alkolholprocent: 14 %

Miros de Ribera Crianza 2014 87 4 stjerner Vildmedvin | 149 kr. tilbudspris Urtehave og tunge, modne, sorte kirsebær. Tæt og voldsomt udtryk uden de store kanter. Alkolholprocent: 14 %

Abadia de San Quirce Crianza 2015 86 3 stjerner Vinspecialisten | 160 kr. Lidt røg, en anelse frugt og ikke meget andet i næsen. Smagen er frugtig, mild og enkel. Slutter hurtigt og er glemt igen. Alkolholprocent: 14,5%

Baron de Filar Crianza 2014 85 3 stjerner Vildmedvin | 125 kr. tilbudspris Spinkel og syrlig i udtrykket. Let krydret med syrlige kirsebær i smagen. Kort afslutning. Alkolholprocent: 14 %

Reserva

Comenge Reserva 2011 93 BEDSTE RESERVA 5 stjerner Nemlig.com | 275 kr. tilbudspris Flot koncentration. Masser af sorte bær, mørk chokolade, mokka og vanilje. Klassisk riserva stil med en lang, let tør afslutning. Alkolholprocent: 15%

Montecastro Reserva 2011 93 5 stjerner Winefriends | 199 kr. tilbudspris Flot ekspressiv duft med vaniljefad og helt ren frugt. Frugten er også i smagen moden og intens men helt uden at være kogt. Fadet spiller med men ligger fint nedenunder. Flot, ren og lang eftersmag. Alkolholprocent: 15%

PradoRey Gran Reserva 2009 92 5 stjerner Holte vinlager | 300 kr. tilbudspris Bagte bærnoter. Masser af koncentration, brombær, svampede noter, tobak og vanilje i smagen. Pæn afslutning. Alkolholprocent: 15%

Don Miguel Comenge Reserva 2010 92 5 stjerner Nemlig.com | 375 kr. tilbudspris Syltede kirsebær, som har en cigarkasse med bagerst i duften. Smagen er fyldig med god, moden frugt og et forfriskende mentolelement. Tanninen bider lidt, men man har lyst til at drikke denne her. Alkolholprocent: 14,5%

Pena Roble Reserva 2012 92 5 stjerner GODT KØB Vin & Vin| 149 kr. tilbudspris En duft af våde krydderurter, sorte bær og et lidt kogt element. Samtidigt et dyrisk præg med røg og ceder. Kompleks smag med masser af frugt, peber og tobak. Flot integreret fad og herlig tannin. Alkolholprocent: 14%

Torrederos Reserva 2010 92 5 stjerner BEDSTE KØB En rolig duft, hvor alderen har sat sit præg, her er lidt chokolade, tobak og bacon. Smagen er blød og frugten smyger sig over tungen, fin og elegant med flot fylde. Fadet spiller med, og tanninen river lidt. Suenson | 116 kr. tilbudspris Alkolholprocent: 14,5%

Pago de los Capellanes Reserva 2013 92 5 stjerner Intense røde bær. Flot koncentration og masser af tobak, brombær, peber, læder og vanilje i smagen. Vellavet, flot vin. Suenson | 270 kr. tilbudspris Alkolholprocent: 14%

Meloso Reserva 2013 92 5 stjerner youandwine | 185 kr. tilbudspris Pæn intensitet i duften af sorte bær. Krydret i smagen med brombær, mokka, chokolade og vanilje. Lang, krydret afslutning. Alkolholprocent: 14%

Protos Reserva 2012 91 5 stjerner Amalie Vinimport| 179 kr. tilbudspris Et vist kogt præg i næsen med blommer og lidt rosiner. Sødmefuld med marcipan, rosiner og tung frugt i smagen. En pæn struktur holder vinen oppe, men den mangler noget friskhed til at fungere optimalt. Alkolholprocent: 14%

PradoRey La Mina Reserva 2010 90 4 stjerner Holte vinlager | 220 kr. tilbudspris Syltet frugt. Brombær og syltet appelsinskal. Stramt fadpræg med for hård røg og ikke så meget finesse. Grønne elementer, der ikke helt balancerer i det samlede billede. Alkolholprocent: 14,5%

Finca Meryos Reserva 2013 89 4 stjerner Barrique Vin | 169 kr. tilbudspris Lette bær og vanilje i næsen. Pæn syre og sorte kirsebær i smagen. Tørre tanniner. Alkolholprocent: 14%

Condado de Oriza Reserva 2014 87 4 stjerner Irma | 100 kr. tilbudspris Diskret i næsen. Pæn koncentration med brombær, mocca , krydderier og vanilje i smagen. Anelse tør i eftersmagen. Krydret afslutning. Lidt uforløst vin! Alkolholprocent: 14 %

Miros de Ribera Riserva 2012 85 3 stjerner Vildmedvin | 239 kr. tilbudspris Nærmest som en portvin i næsen. Meget kogt i smagen med svesker, tobak, julekrydderier og vanilje. For meget af det hele, og jeg savner balancen. Alkolholprocent: 14 %

Gran Reserva

Condado de Oriza Gran Reserva 2011 88 4 stjerner Irma | 120 kr. tilbudspris Toast i duften. Fyldig vin med mørke bærnoter, tobak, krydderier og vanilje. Meget tørre tanniner og jeg savner mere dybde. Mellemlang krydret tør afslutning. Alkolholprocent: 14 %

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

