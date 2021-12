Kæmpetest: Ribera del Duero

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Ribera del Duero ligger stort set midt mellem Madrid og den nordlige kyst i Spanien. Her bliver området gennemskåret af floden Duero. Klimaet er kontinentalt, men de højtbeliggende vinmarker betyder, at modningssæsonen er kort sammenlignet med andre områder i Spanien. Det er tinto del país-druen (den lokale variant af tempranillo), der dominerer, og i modsætning til i Rioja er der her ikke tradition for at blande druerne, selv om nogle få i de senere år er begyndt at blande en smule cabernet sauvignon, merlot og malbec i vinene.

Området er i dag anerkendt som et af Spaniens bedste og vigtigste vinområder. Det har især vinhuse som Vega Sicilia og Pingus slået fast, og netop vinene fra disse huse er i dag blandt verdens mest anerkendte vine.

En smagning, hvor flere stilarter var repræsentereBåde de mere klassiske og de mere moderne. Typisk er forskellen brugen af fade og flaskelagringen. Crianzaerne var generelt på et pænt niveau. Reserva-vinene flotte og klassiske i udtrykket. Et ganske imponerende niveau her. Roble-vinene er simple, ligefremme vine til at nyde let afkølet på en varm sommerdag. Endelig er der topvinene, som typisk er med en del koncentration, nye fade og kort flaskelagring. Flere af disse gjorde det flot, men man skal se sig for i denne kategori.

Crianza

Reserva

Gran Reserva

Cocecha

