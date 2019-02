Kæmpetest: Supertoscana

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt - klik her for at læse mere.

Begrebet Supertoscanerne opstod i 1970'erne. Dels som en protest mod de lidt rigide regler for benyttelse af druer samt som en modreaktion på det generelt lave kvalitetsniveau, der dengang herskede i Toscana. Vinene blev deklassificeret til Vino da Tavola (VdT), der er i bunden af kvalitetspyramiden, fordi de ikke levede op til de regionale krav. Deklassificeringen skete typisk, fordi der blev benyttet andre druesorter, end hvad lovgivningen foreskrev. Typisk var der tale om Bordeaux-sorter, altså cabernet sauvignon og merlot. Vinene var ofte koncentrerede og yderst vellavede, og det var især vine som Sassicaia og Tignanello, som blev berømte og hurtigt anerkendt blandt de bedste i Italien. Flere kom til, da fokus på kvalitet var i højsædet, og siden da har kvaliteten så at sige været stigende lige siden. I dag klassificeres de fleste vine som IGT, altså niveauet over VdT, og for få år siden blev Bolgheri, hvor en stor del af vinene kommer fra, en selvstændig DOC.

Bragende flot smagning med rigtigt mange vine, som overperformerede. Specielt var jeg imponeret over balancen i vinene, som i den grad fungerede. Der var dog ingen sammenhæng mellem pris og kvalitet. Så der var både masser af prisbillige vine, der imponerede og tilsvarende dyre, som skuffede.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Castellare I Sodi di S. Niccolo 2013 94 6 stjerner BEDSTE VIN Distinto | 529 kr. tilbudspris Kompleks næse med kirsebær, svampe, kakao og honningkagekrydderi samt en snert af appelsinskal. Vinen virker til at have en vis udvikling og har en glimrende intensitet i duften. Mellemfyldig smag, godt skruet sammen med engelsk lakrids, der mingler med knaldrøde kirsebær. Flot, klassisk vin med tydeligt terroirpræg, der rammer en god stil i kategorien. Alc.: 14%

Luce 2015 94 5 stjerner Vinspecialisten | 785 kr. 50% Merlot og 50% Sangiovese. En powervin med masser af koncentration og intensitet. Sort peber, brombær, mocca, mørk chokolade og vanilje. En stor vin med mange lag og en lang længde. Alc.: 15%

Mazzei Concerto 2015 94 5 stjerner Kjær & Sommerfeldt | 499 kr. Mørk i noterne. Ren frugt med sorte kirsebær, lakrids, peber og vanilje. På den ene side elegant men også powerful i udtrykket. Vellavet med en lang afslutning. Alc.: 14%

Celestino Rosso 2014 93 5 stjerner Erik Sørensen Vin | 200 kr. tilbudspris Moden næse med læder, tobak, kirsebær og brændt ler. Klassisk og elegant i munden med toner af orangeskal og kirsebær, søde krydderurter og en forrygende frugtsyre, der balancerer de søde frugttoner med vibration. Intens uden at være tung. Harmonisk og perfekt lige nu. Alc.: 14,5%

Molino di Sant´Antimo Asso 2015 93 6 stjerner BEDSTE KØB Supervin | 100 kr. tilbudspris Stor og kompakt næse, der taler om stor vin. Her er fadet den underliggende tone i en skov af frugt. Munden er fyldig med en kompleks aroma af sorte frugter, som blot understreges af et krydret element fra fadet. Balancen er her nøgleordet, som former hele vinen, uden at det på noget tidspunkt bliver kedeligt. Alc.: 13,5%

Orma 2015 93 5 stjerner A-vinstouw | 499 kr. tilbudspris Fin, ren frugt på næsen, der læner sig langsomt tilbage i den bløde læder-lænestol. God og rolig balance i smagen, som har stor mundfylde. Her er noter af både røde kirsebær, solbær og knækket gren. God kant og en fin balance mellem frugt, syre og tannin. Alc.: 15%

Oreno 2015 93 5 stjerner A-vinstouw | 469 kr. tilbudspris En vin, der gerne vil en masse. Heftig koncentration og en masse tanniner fra nye fade. Heftig, moden frugt, hvor tannin og syre spiller hårdt op til dans. Alc.: 14,5%

Ruffino Modus 2015 92 5 stjerner MENY | 200 kr. Sangiovese, cabernet sauvignon og merlot. Kødfuld og særdeles vellykket vin med masser af intensitet i både duft og smag. Røgede noter, brombær, lakrids og vanilje. Velbalanceret med en lang afslutning. Bedste Modus til dato! Alc.: 14,5%

Rocca di Frassinello 2014 92 5 stjerner Distinto | 399 kr. Stor, åben næse med masser af solbær og kirsebær. Friskhed og god intensitet i smagen, der bare danser over tungen. Frugten står herligt frisk og moden, men holdes i et jerngreb af syre/tannin strukturen. Det her taler Toscana. Alc.: 14,5%

Poggio al Tesoro Sondraia 2013 92 5 stjerner Philipson Wine | 270 kr. tilbudspris Let flygtig næse med et vist format. Sveskeblomme, kokos, kamfer og læder danner en tung men også kompleks duft, dog med let stikkende alkohol. Stor og struktureret i munden, en kraftkarl med tydelig seriøsitet og potente tanniner. Sikkert flot med mad, gerne okse eller braiseret vildt. Flot på præmissen. Alc.: 15%

Do ut des 2013 92 5 stjerner Supervin | 200 kr. tilbudspris Mørke bærnoter I duften. Brombær, chokolade, krydderier og vanilje. Flot syre og en elegant vellavet vin med en lang krydret og tør afslutning. Alc.: 13,5%

Poggio al Tesoro Mediterra 2013 92 5 stjerner Philipson Wine | 100 kr. tilbudspris Bordeauxpræget næse til den modne side med god klasse og begyndende udvikling. Animalske toner ledsages af modne brombær og solbærtoner. Fast struktur med mærkbare men fine tanniner, balanceret mørk frugt med underliggende friskhed, velstyret og med format. Glimrende. Alc.: 14,5%

Botrosecco Le Mortelle 2015 91 5 stjerner Vinens Verden | 179 kr. tilbudspris Tæt og stram i sit udtryk med sure sorte kirsebær. Meget høj syre i munden, der ikke helt balanceres af frugten. Ender stramt og med en anelse bitterhed. Alc.: 13,5%

Lucente 2015 91 5 stjerner Vinspecialisten | 250 kr. Lidt diskret i næsen. Sorte bær, varme krydderier og vanilje i smagen. Rimelig koncentration med en krydret afslutning. Alc.: 14,5%

Luce 2014 Luce 2014 91 4 stjerner Vinspecialisten | 785 kr. Mørke, intense noter i duften. Fyldig vin med brombær, lakrids, peber og masser af vanilje. Fyldig og vellavet vin med en lang afslutning. Alc.: 14,5%

Il Drago e le 8 Colombe 2012 91 5 stjerner Quist Wine | 185 kr. tilbudspris Ren, saftig vin med klare noter af røde kirsebær, lidt knækket gren til at give noget kant og en fin tannin i munden. En grillet kylling med krydderurter under skindet vil nyde godt af denne i glasset. Alc.: 14%

Campo di Sasso Insoglio 2016 91 5 stjerner Theis Vine | 200 kr. tilbudspris Masser af koncentration og intensitet. Imødekommende med masser af røde bærnoter, krydderier og vanilje. Pænt lavet med en lang, frugtig afslutning. Alc.: 14%

Felsina Fontalloro 2015 91 4 stjerner Domaine Brandis | 399 kr. Diskret i næsen. En anelse vandet i udtrykket med røde bær, lette krydderier og violer i smagen. Lidt kort afslutning. Alc.: 13,5%

Fattorio Le Pupille Pelofino 2017 91 5 stjerner GODT KØB Gallo Vini | 75 kr. tilbudspris En kompleks vin, der fra første snif spiller på mange strenge. Her er både fad og moden frugt, med stor intensitet. Saftig med en underliggende kølighed, der giver finesse. Fad, der passer ind uden at sprænge rammerne. Alc.: 13,5%

Grattamacco Bolgheri Rosso Superiore 2014 91 4 stjerner Suenson | 439 kr. tilbudspris Let krydret i næsen. Tørre tanniner, let bitre røde kirsebær og krydderier i smagen. Medium koncentration med en rimelig afslutning. Alc.: 14,5%

Turaia 2016 91 5 stjerner GODT KØB Føtex | 120 kr. Masser af bærintensitet i duften. Krydrede, lidt syltede bærnoter, pæn koncentration. Saftig og vellavet vin med en lang afslutning. Alc.: 14%

Poggio alla Guardia 2015 91 5 stjerner GODT KØB Distinto | 149 kr. tilbudspris Dyb, moden saft med noter af blommer, sorte kirsebær og brombær. En heftig vin i munden, hvor fadet spiller en markant rolle. Ung vin, hvor strukturen stadig overdøver frugten. Står flot og rent i eftersmagen. Alc.: 14,5%

Grattamacco 2016 91 5 stjerner Suenson | 159 kr. tilbudspris Nygæret duft med gær, humle og lidt kirsebær. Fin, saftig smag med god definition, herlige kirsebærtoner, der dominerer det enkle, men veleksekverede udtryk. Mellemkraftig, læskende sommersag, der vinder i munden. Alc.: 14,5%

Sassarello 2010 91 5 stjerner GODT KØB Irma | 70 kr. tilbudspris Krydret næse og en saftig frugtig vin med en vis dybde. Velbalanceret med en pæn, krydret afslutning. Alc.: 13,5%

Il Borro 2013 91 4 stjerner Laudrup Vin | 399 kr. tilbudspris Peber og krudt kommer op af glasset sammen med sorte kirsebær. Ikke for voldsom i hverken duft eller smag. Her er god balance og en stil, der viser noget elegance. Den sorte frugt har lidt fad at lege med, samt lidt sort skifer nedenunder. Herlig, frisk vin med et budskab. Alc.: 14,5%

Le Serre Nuove dell’ Ornellaia 2015 90 4 stjerner Sigurd Muller Vinhandel | 345 kr. tilbudspris Sorte bær i næsen. Kødfuld med brombær, lakrids og vanilje i smagen. Pæn kølighed med en lang afslutning. Alc.: 14%

Poggio Salvi Lavischio 2016 90 5 stjerner GODT KØB Supervin | 90 kr. tilbudspris Frisk rød saft, der danser over tungen. Ukompliceret på den helt gode måde. Et herligt lille tanninbid, der giver modstand. Let drikkelig. Alc.: 13,5%

Terreno Pinot Nero Campione 77 2016 90 4 stjerner Brdr. Kondrups Vinhandel | 275 kr. tilbudspris Sødmefuld næse med jordbær og hindbær samt et let strejf af svovl. Let animalsk i munden med læder og kostald, knap så frugtpræget som næsen og en anelse bitter i afslutningen. Alc.: 13%

Message in a bottle 2015 90 5 stjerner GODT KØB Philipson Wine | 100 kr. tilbudspris Hindbær og viol i duften med lidt underliggende urter. Sødmefuld syltet smag, der savner friskhed og kompleksitet. Frugtdrevet og let kogt. Jævn Alc.: 13%

Cenerentola Orcia 2012 90 5 stjerner Quist Wine | 225 kr. tilbudspris Overmodne jordbær i næsen med et strejf af rose, chokolade og krydderurter. Pæn sødme i smagen med god frugtdybde og finkornede, runde tanniner, selvom det overordnede udtryk er en anelse til den ekstraherede side. Udmærket sammenhæng mellem duft og smag. Alc.: 14%

Luiano Lui 2014 90 5 stjerner Juuls | 249 kr. tilbudspris Flot, åben duft med masser af frugt, både røde og sorte bær i skøn forening. God mundfylde med masser af sort frugt og et mundrensende syre/tannin bid. Giv mig en marineret svinekotelet. Alc.: 14,5%

Invetro Renieri 2011 90 5 stjerner GODT KØB Ukendt | 100 kr. tilbudspris En kombination af medicinskab og urtebusk vælter op af glasset. Frugten viser sig slank og elegant i munden med fine, små skovjordbær. Lidt bitter og bidsk i afslutningen, men personligheden giver et par point. Alc.: 14%

Terreno Rosso di Frasse 2016 90 5 stjerner GODT KØB Brdr. Kondrups Vinhandel | 75 kr. tilbudspris Kølig, frisk rød frugt. Her er både hindbær og røde blommer. En god, frisk syre i munden giver intensitet og renhed i længden. Lidt meget syre til sidst. Alc.: 13,5%

Valdipiatta Trincerone 2006 90 5 stjerner Quist Wine | 255 kr. tilbudspris Modne, svampede toner i duften. Bløde tanniner, og man fornemmer noget alder. Blommer, krydderier og vanilje. En vin, der skal drikkes inden for de næste år. Alc.: 13,5%

Le Pineta Pinot Nero 2015 90 4 stjerner Distinto | 359 kr. tilbudspris Dufter af brunkager, kommen og syltede jordbær. Meget sødmefuld i munden, nærmest saftevandsagtig med parfumeret smag af rose, jordbærsyltetøj og honningkagekrydderi. Speciel i sættet men ikke uinteressant. Alc.: 13,5%

Machiavelli Il Principe 2014 90 5 stjerner GODT KØB WineFriends | 79 kr. tilbudspris Kølig, frisk rød frugt. Her er både hindbær og røde blommer. En god frisk syre i munden giver intensitet og renhed i længden. Lidt meget syre til sidst. Alc.: 14,5%

Le Sughere di Frassinello 2014 90 5 stjerner Distinto | 229 kr. Flot, åben duft med masser af frugt, både røde og sorte bær i skøn forening. God mundfylde med masser af sort frugt og et mundrensende syre/tannin bid. Giv mig en marineret svinekotelet. Alc.: 14,5%

Cantagallo Gioveto 2008 90 5 stjerner Barrique Vin | 169 kr. tilbudspris Flot frugt i næse og smag. Velbalanceret med en pæn syre, bløde tanniner og masser af bær intensitet. Pæn afslutning. Alc.: 13,5%

Castello di Bossi Corbaia 2011 90 4 stjerner Ukendt | ca. 300 kr. tilbudspris Sorte bær i næsen. Bitre kirsebær i smagen. En del tannin og vin, der med fordel kan gemmes. Pænt balanceret med en krydret, tør afslutning. Alc.: 14,5%

Aia Vecchia Sor Ugo 2015 90 5 stjerner Vildmedvin.dk | 199 kr. tilbudspris Saftig i udtrykket med røde bær, jordbær og kirsebær især. Let tørt tanninbid og en krydret afslutning. Alc.: 15%

Passi di Orma 2016 89 4 stjerner Supervin | 270 kr. tilbudspris Masser af bær i duft og smag. Røde kirsebær, peber, krydderier og et strejf vanilje. Saftig og vellavet vin med en krydret afslutning. Alc.: 14%

Tenuta San Guido Le Difese 2015 89 4 stjerner Philipson Wine | 120 kr. tilbudspris Røde bærnoter i duften. Lidt spinkel men elegant i udtrykket. Pæn syre og røde kirsebær, ribs og lette krydderier i smagen. Velbalanceret med en pæn afslutning. Alc.: 13%

Guido Al Tasso Il Bruciato 2015 89 4 stjerner Vinens Verden | 219 kr. tilbudspris Varm, moden frugt i næsen med blommer og lidt chokolade. Smagen er cremet og med meget bløde tanniner. Mørk sort frugt fylder fint ud men mangler lidt kompleksitet. Alc.: 13,5%

Farnito Carpineto 2012 89 4 stjerner Holte vinlager | 200 kr. tilbudspris Mørk næse med brombær og solbær samt sød lakrids. Smagen er til den kraftige side med mærkbare tanniner, man bør have mad til. Let bitter afslutning med lidt kernesmag, ellers pæn vin. Alc.: 13,5%

La Massa 2015 89 4 stjerner Vinova | 185 kr. Duft af hindbær, appelsin og blomster, ret frugtdrevet duft. Sødmefuld smag med modne bærtoner, savner en anelse friskhed og er generelt ret enkel i sit udtryk. Let rustikke tanniner. Alc.: 14%

Altesino Rosso 2015 89 4 stjerner Philipson Wine | 80 kr. tilbudspris Saftig balance, mørk moden frugt. Lidt tung men holder sig. Her er godt modne jordbær, kirsebær og lidt stenet friskhed. Godt bid i afslutningen. Alc.: 14%

Cantagallo Gioveto 2007 89 4 stjerner Barrique Vin | 169 kr. tilbudspris Duft af kaffe, sveskeblomme og lakridsrod. Fin, dyb smag med god intensitet og længde, vellavet og til den mørke side med velstyret fad og diskret krydderi. God! Alc.: 13,5%

Petrolo Torrione 2014 89 4 stjerner Philipson Wine | 110 kr. tilbudspris Sangiovese med en smule cabernet og merlot. Sorte kirsebær i duften. Pænt balanceret i smagen med røde bær, lakrids, peber og vanilje i smagen. Medium koncentration og en krydret afslutning. Alc.: 13,5%

Capella Donna Flavia 2015 89 4 stjerner Barrique Vin | 189 kr. tilbudspris Imødekommende frugtig i stilen med røde bærnoter, krydderier og strejf vanilje. Fint balanceret med en krydret afslutning. Alc.: 13,5%

Dainero 2015 89 4 stjerner Supervin | 150 kr. tilbudspris Intense røde bær i duften. Let røget præg i smagen med sorte kirsebær, lakrids og krydderier. Medium koncentration. Frugtig i udtrykket med en let krydret afslutning. Alc.: 14%

Maremmante 2015 89 5 stjerner GODT KØB Theis Vine | 100 kr. tilbudspris Vaniljepræget næse med solbær og kirsebær. En del frugtsødme i munden men også en vis grad af friskhed. Vinen virker ungdommelig og relativt enkel lige nu, uden der nødvendigvis er stof til den store flaskeudvikling. Alc.: 13,5%

Borgo Scopeto Borgonero 2015 88 4 stjerner Vinoble | 189 kr. tilbudspris Blød og venlig vin med en rimelig koncentration. Røde bær og en krydret afslutning. Pænt lavet men savner lidt mere dybde. Alc.: 15%

Teseo 2014 88 4 stjerner Skjold Burne | 80 kr. tilbudspris Svovlet næse med søde bærtoner, upræcis. Bedre i munden med lidt røde bærtoner, ikke den store kompleksitet med diskret tanninbid. Gennemgående jævn vin. Alc.: 14,5%

Montesodi 2015 88 3 stjerner Vinspecialisten | 365 kr. Diskret i næsen. Tanninrig med lidt gemt frugt, krydderier og et strejf vanilje. Kommer ikke helt ud af glasset. Krydret afslutning. Alc.: 14,5%

Donnaolimpia1898 TagetoCosta 2013 88 4 stjerner Vin & Vin | 119 kr. tilbudspris Intense røde bær. Krydrede noter i smagen med brombær og lakrids. Pænt balanceret. Rimelig koncentration og en frugtig, saftig afslutning. Alc.: 13,5%

Podere Ritorti 2012 88 4 stjerner Jysk Vin | 249 kr. tilbudspris Her er frugt og god smagsintensitet. Herlige røde bær, lige fra skovkanten og en frisk syre, der giver liv i munden. God præcision, hvor intens frugt spiller godt sammen med tanniner. Mangler lidt kompleksitet for at blive rigtig sjov. Alc.: 13,5%

Piazzano Blend 2 2015 87 4 stjerner TheWineCompany | 110 kr. tilbudspris En varm og moden kirsebærduft sniger sig op af glasset. I munden kommer samme kirsebær til sin ret og viser sig at være syltet. Den søde frugt understreges af lidt fad og ikke meget mere. Alc.: 14%

San Felice Vigorello 2011 87 4 stjerner Føtex | 149 kr. Moden i udtrykket. Pæn intens frugt og koncentration. Masser af krydderier, svampe og tertiære noter. Pæn afslutning. Alc.: 14,5%

Trefonti 2009 86 3 stjerner Quist Wine | 175 kr. tilbudspris Overmodne toner fa sveske og rosin, virker til at have passeret toppen. Duften går igen i smagen, så selvom paletten hænger sammen, er frugten ved at falde fra hinanden og blive hengemt og tørret. Skulle have været drukket. Dri2018-2019 | Alc.: 13,5%

Valdipiatta Pinot Nero 2012 86 3 stjerner Quist Wine | 195 kr. tilbudspris Diskret tilbageholdende karakter. Her er en let frugt og milde krydderurter der ikke lukker voldsomt op for posen. Slank og stram i strukturen, hvor tannin og syre har vundet kampen over frugten. Alc.: 14%

Lunelli Aliotto 2015 86 3 stjerner Philipson Wine | 80 kr. tilbudspris Let svovlet i næsen med savsmuld og animalske toner. Sødladen smag uden fokus, savner definition og kvalitet og ikke mindst en balancerende syre til at løfte udtrykket. Kedelig! Alc.: 14%

Piazzano Ventoso 2015 86 3 stjerner TheWineCompany | 60 kr. tilbudspris Duft af kirsebær, humle og løvstikke. Modne bær i smagen, virker lidt udvandet og kommerciel med kort afslutning. Bør drikkes nu. Alc.: 13%

Ravazzi Iroso 2014 86 3 stjerner AndrupVin | 179 kr. tilbudspris Underfundig duft af ribs og tyggegummi. Virker ikke helt præcis i frugtprofilen, og med underliggende kogte aromaer. Udmærket frugtintensitet i munden, men relativt simpel trods det kraftfulde udtryk. Usammenhængende. Alc.: 14%

Ravazzi Prezioso 2013 86 3 stjerner AndrupVin | 199 kr. tilbudspris Dufter af banan, hindbærsyltetøj og lidt svovl. Sødladen i munden uden meget friskhed, tung og klodset. Kommerciel og jævn kedelig Alc.: 14%

Fiorino Rosso 2015 85 3 stjerner Skjold Burne | 65 kr. tilbudspris Mørke toner af brombær og solbær grænsende til det syltede, enkel og forholdsvis ren. Sød og dvask i munden, hvor det kogte udtryk bekræftes. Vinen savner generelt karakter og har ikke noget oprindelsespræg. Jævn og kommerciel. Alc.: 14,5%

