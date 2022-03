Kæmpetest: Zinfandel fra Californien

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Den kendte vinmager Paul Draper fra Ridge Winery sagde engang, at var der noget ægte amerikansk, måtte det være zinfandel-druen— og hvis USA har en nationaldrue, vil de fleste nok også argumentere for, at det er zinfandel.

I mange år har der dog kørt en diskussion om, hvorvidt primitivo og zinfandel er ens. Primitivo og zinfandel var officielt to forskellige druer, indtil en dna-test i 1990'erne afslørede, at de to druer faktisk er næsten identiske. Men studier i 2001 af Carole Meredith viste endeligt, at zinfandel og primitivo ikke er ens, men at zinfandel stammer fra den kroatiske drue crljenak kastelanski. En drue, som stort set var uddød i Kroatien, men som altså lever i bedste velgående i Californien.

Zinfandel blev populær i vinindustrien i 1880'erne, især fordi den var meget produktiv. På det tidspunkt hærgede guldfeberen, og der var behov for meget vin i store mængder. Da guldfeberen lagde sig, gik druen af mode, og i mange år var den overset og undervurderet. Det var først i starten af 1990'erne, da netop Paul Draper og en række andre begyndte at tage druen seriøst, at man igen begyndte at lave seriøse og flotte vine på den. Og i dag er det den mest plantede druesort i Californien med over 20.000 hektarer.

Og det er ikke tilfældigt, at det lige er i Californien, at druen trives, for zinfandel elsker varme og dyrkes derfor oftest, hvor der er varmest. Udfordringen er dog, at vinene oftest bliver meget tunge alkoholmæssigt, og det er ikke ualmindeligt, at vinene når 16-17%, hvilket kræver en del af vinmageren for at balancere dette. En af de andre udfordringer er, at druerne ofte modnes ujævnt, således at der på den samme klase kan sidde både bitre grønne druer og fuldmodne blå. Nogle vinmagere benytter sig af dette og kan gode lide de lidt grønne og bitre toner i vinen, mens andre laver en hård sortering, når druerne er plukket. De bedste resultater får man i et ikke for varmt, men tørt klima, hvor druerne kan modne lidt længere.

Zinfandel er en særdeles mangesidet drue og bruges til mange forskelligartede vine. Druen anvendes i dag i alt fra let tørre rosévine til tykke og kraftige portvinstyper. Mest kendt herhjemme er de tørre, solide og kraftfulde, krydrede rødvine. Men amerikanerne selv elsker white zinfandel, hvilket er en sødlig, lys rosé lavet på zinfandel med en forholdsvist lav alkohol, men sødme, da druerne ikke får lov til at fermentere helt ud.

Zinfandel har det godt med at blive lagret på egetræsfade og gerne i længere tid, for at de høje tanniner kan integreres bedre i vinen. Den bruges dog sjældent i blandinger, da de bedste resultater kommer, når den står alene. Desværre har amerikanerne selv fået øjnene op for de spændende vine, og derfor er priserne på zinfandel vine fra de bedre producenter vokset betragteligt, og det er ikke meget, der kommer uden for USA.

Druen dyrkes over det meste af Californien, men det er især Dry Creek Valley, som anses for at være zinfandels højborg i Amerika. Her er varmt om dagen og køligt om natten. Det giver saftige vine med god syre, og som har toner af peber og brombær.

Jeg blev ikke helt overbevist over kvaliteten af zinfandel set over en bred kam. Der var en håndfuld ganske flotte vine, men der var betydeligt flere vine, som faldt igennem, og som manglede balancen. Det virker som om, at en af nøglerne er at sikre sig ikke for modne druer og så passe på sødme- og syre-balancen.

De 10 bedste

