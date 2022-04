Kæmpetest: Zweigelt fra Østrig

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Zweigelt er et kryds mellem druerne blaufränkisch og sankt laurent, som blev lavet i 1920 af professor Fritz Zweigelt og på det tidspunkt blev kaldt rotburger. De senere år er man dog begyndt at tage druen mere alvorligt og begyndt at arbejde med hele klaser i fermenteringen samt mere brug af fade både i fermentering og modning. Det giver vine med mere struktur og dybde. Men også vine, som med fordel kan gemmes, inden de nydes. Zweigelt giver generelt frugtige vine med bløde tanniner. Det er letdrikkelige vine med smag i retning af modne jordbær. I Carnuntum, hvor druen dominerer, lanceres den som regel under navnet Rubin Carnuntum, som er altid gengivet på etiketten for at hylde det lokale islæt.

Det er den mest udbredte røde drue i Østrig og udgør næsten 14% af al vin og over 6.200 hektarer er i dag plantet med druen. Primært i de varmere områder omkring Carnuntum og Burgenland. Generelt er det en lettere vin i udtrykket, domineret af røde bær. Ikke de store tanniner, og den kan ind imellem godt forveksles med pinot noir. Hovedparten er lavet til at blive drukket som unge, men flere bedre producenter er begyndt at arbejde med fadlagring og med at benytte druen i blend med druer som blaufrankisch, merlot og cabernet sauvignon.

En række vine fra området på zweigelt gav et godt indtryk af, at stilen er ændret og vinene mere seriøse end tidligere. Og mens jeg primært af svoret til blaufränkisch, må jeg sige, at zweigelt især de sidste 2-3 år er kommet godt efter det, og bestemt vine, der er interessante at kigge mod. Det viste smagningen med tydelighed, og der var mange rigtigt imødekommende vine med en høj drinkability faktor.

De 10 bedste

