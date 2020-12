Nytårets bedste bobler

Irma | 379 kr. tilbudspris

Kompleks med stor dybde og personlighed. Her er lidt oxidative sherrynoter, uden at det bliver for meget. Renhed i frugten og smæk på syren. Et glas, der kræver mad, men som så har al den struktur, du vil glæde dig over sammen med en hummer. Alc.: 12% 93