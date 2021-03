På besøg i Danmark – Dyrehøj Vingaard

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det var nok de færreste, som for 20 år siden ville tro, at Røsnæs ved Kalundborg skulle blive centrum for dansk vinproduktion i 2020. Men når man besøger den flotte spids ved vestsiden af Sjælland, forstår man bedre, hvorfor man netop har set muligheden for vinproduktion her.

Danmarks største vingård Dyrehøj Vingaard ligger også her, og med næsten 10 hektarer med vinstokke og over 40.000 stokke er det af danske forhold en ganske pæn størrelse vingård. De første vinstokke blev sat i 2008 af landmanden Tom Christensen, som overtog gården og egentlig ikke havde vin på programmet til en start. Men en nabo fik ham overbevist om at netop klima, jordbunden og det bakkede terræn på Røsnæs var perfekt for produktion af druer. Så Tom rejste til Freiburg i Sydtyskland nær grænsen til Alsace. Her forskes der i druesorter, der kan klare sig i et køligere klima, og her købte han sine første vinplanter.

I dag driver han gården med sin søster Betina Newberry og ikke mindst en stor support fra lokalområdet, som stiller op til alt fra markarbejde til en tørn i flaskeriet. “En nødvendighed for at kunne drive et vinbrug i Danmark,” fortæller Betina mig.

Klimaet på Røsnæs hører til det tørreste og mest solrige i Danmark. I gennemsnit falder der kun 523 mm nedbør pr. år mod et landsgennemsnit på 664 mm. pr. år. Normalt ligger Røsnæs også på cirka 100 solskinstimer over landsgennemsnittet på 1.730 pr. år. Og på grund af nærheden til vandet, rammes man ikke så hårdt af frosten. Så alt i alt ganske pæne betingelser for vindyrkning omend den store forskel årene imellem godt kan drille.

Røsnæshalvøen er en vold af ler, sand, grus og sten, som blev skubbet op under den sidste istid. Røsnæs er den østlige del af en randmoræne, der fortsætter undersøisk til nordspidsen af Fyn. De kalkholdige overdrev på Røsnæs er unikke og har været fredet siden 1924, hvilket gør den til en af Danmarks første naturfredninger.

Druesorterne på markerne er fordelt på 6 hvidvinssorter og 13 forskellige rødvinssorter. De hvide druer er hovedsageligt solaris, muscaris, johanniter og souvignier gris samt en lille mængde af helios. Hovedvægten af røde druer er cabernet cantor, spätburgunder, cabernet cortis, monarch, leon millot og rondo. Derudover er der en smule regent, cabernet carol, bolero, frühburgunder, castel, baron og piroso. Men det er klart Solaris, som er den vigtigste drue.

Der høstes for det meste omkring efterårsferien i uge 42. Druerne presses, og fermenteringen sker i løbet af oktober og november. Således er man klar i starten af det nye år med de første vine.

De senere år er det især de mousserende vine, som vinder frem, og det er ikke usandsynligt, at netop denne type vin, sammen med hvidvinene på solaris-druen, vil være rygraden i produktionen fremover.

Vinene markedsføres under navnet RÖS for at signalere, at man ligger på Røsnæs.

Der arbejdes efter den vision, at der skal laves topvine, der har internationalt niveau. I dag sker en stor del af salget i vinhusets egen gårdbutik, som har set et boom i besøgende i år, især grundet at danskerne var nødsaget til at holde ferie hjemme. Men også en del sælges til restauranter og gennem importører. Senest har man lavet et samarbejde med Taster Wine i Danmark om distribution.

Niveauet af vinene er ganske flotte men også med en meget stor årgangsforskel. Så stor, at en vin kan være markant anderledes, som en smagning af 2017, 2018 og 2019 viste— nærmest som at få tre vidt forskellige vine. Hvidvinene, især på solaris og de mousserende vine, er de mest iøjnefaldende. Flot balanceret af den new zealandske vinmager Zachary Brierly. Især Solaris Reserve er meget lovende. Men også de søde vine er ganske flotte og spændende. Specielt Solaris Prestige, som stod virkelig flot.

En række gode bud fra Dyrehøj.

RÖS Solaris 2019. 199 kr.

Vingårdens husvin og klart vinen med største produktion. Fermenteret og modnet udelukkende på stål. Syrlig næse med lette melonnoter, som fortsætter i smagen med citrus, grønne æbler og flintnoter. Pakket ind af en flot syre. Flot balance og en sprød afslutning. Alk.: 12%. 88



Sparkling Pink. 295 kr.

Pink, frugtig mousserende vin med jordbær, hindbær og lette blomsternoter i smagen. Pakket ind af pæne bobler. Fin intensitet i smagen og god længde. Alk.: 12,5%. 87

RÖS Souvignier Gris 2019. 225 kr.

Masser af blomster i næsen. Aromatisk og meget frugtig vin med abrikos og blomster i smagen. Let frugtsødme. Meget ligetil med en sprød afslutning. Alk.: 10,5%. 87

RÖS Cuvée Rosé 2019. 175 kr.

Rondo og cabernet cantor. Masser af jordbær i duften. Fyldig og meget ligefrem rosé med masser af røde bær, lime og blomsternoter. Pænt balanceret. Alk.: 11,5%. 88

RÖS Solaris Prestige 2018. 225 kr. (0,37l)

Dessertvin med masser af botrytis i smagen. Sødmefuld og intens duft af honning og appelsinmarmelade. Flot syre og struktur. Tæt men stadig frisk. Alk.: 8%. 90

RÖS Vintage Solaris 2018. 355 kr. (0,37l)

Første udgave af hedvin fra huset, altså en vin, der under fermenteringen stoppes ved at tilføre druesprit. Masser af orangenoter i duften. Meget fyldig og alkoholen fornemmes tydeligr. Masser af abrikos, honning og blomster i smagen. Til en nøddekage vil den stå flot. Alk.: 20%. 88

Vin - og spiritus festivaler i 2021 i Pressen:

Franske Vindage 5+6 marts - køb billet nu - klik og læs mere her

Italiensk vinfestival 25+26 juni - Køb billet nu - klik og læs mere her

Spansk Vinfestival 17+18 september

Whisky & Rom festival 29+30 oktober - køb billet nu - klik her.

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.