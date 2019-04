Påskens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Familie og venner samles til det store påskebord. Er det sild, pålæg og snaps der står på bordet vil en god påskebryg måske være det bedste match. Men er det lammekølle med masser af krydderier og ikke mindst tilberedt med masser af hvidløg er det vinen som skal være modspillet. Det sætter omvendt krav til vinen om at kunne modstå den kraftige og krydrede mad og så må den gerne have lidt syre til at modstå fedtet fra lammet. Ofte vil vine fra det sydlige Rhone, spanske vine på Tempranillo eller oversøiske krydrede vine være gode bud.

Sæsonen for stenbiderrogn har været i gang længe og der er ingen tvivl om at mange vil nyde den fantastiske rogn til påske. Men også fisk finder traditionelt frem til påskebordet og til disse retter vil en hvidvin stå godt. Skal man have rogn eller en mager fisk vil en vin uden fadlagring men med tilpas syre være et godt valg. En Riesling eller Sauvignon Blanc vil være gode bud. Er man til den federe fisk som laks vil en Chardonnay vin være den oplagte ledsager.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Produttori del Colli Langhe Rosso 2014, Italien. 3 stjerner Diskret i næsen og heller ikke megen intensitet i smagen. Bitre kirsebærnoter, tobak og strejf vanilje. Tørre tanniner og en kort afslutning. Jævn vin. 84 Alkoholprocent: 13 Set hos megavin.dk til 60 kr. tilbudspris

Marques di Riscal Reserva 2014, Spanien. 4 stjerner En del vanilje i næsen. Brombær, tobak, krydderier og masser af toast i smagen. Klassisk Rioja men hvor fadet stikker en smule af. Pæn intensitet og afslutning. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos MENY til 110 kr. tilbudspris

Duemani Cifra Cabernet Franc 2016, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Blød og spændende vin fra Toscana med let urtepræg, sorte bær, lakrids, peber og vanilje. Flot intensitet. Velbalanceret med en krydret lang afslutning. 92 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Vinoble til 299 kr.

Chateau de Caladroy Cotes du Roussillon Villages 2015, Frankrig. 4 stjerner Let krydret i duften. Anelse tørhed i smagen med brombær, tobak, timian og vanilje. Rustik i udtrykket med en mellemlang afslutning. Savner mere i dybden. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Holte vinlager til 80 kr. tilbudspris

La Ferme du Mont Premier Cote Cotes du Rhone 2016, Frankrig. 5 stjerner 60% Grenache, 30% Syrah og 10% Mourvèdre. Saftig frugtig vin med en flot balance. Ingen fadpræg og i smagen masser af røde kirsebær, peber, tobak og krydderier. Lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 14 Set hos theis-vine.dk til 140 kr. tilbudspris

Spier The Yellowwood Red Blend 2016, Sydafrika. 5 stjerner GODT KØB Merlot og cabernet sauvignon. Flot balanceret vin med masser af brombær, solbær, tobak, krydderier og vanilje. Modne bær og masser af sol, men stadig med en pænt balanceret syre og alkohol. Flot vin til prisen. 90 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Kvickly til 99 kr. tilbudspris

Domaine Fond Croze Cuvee Romanaise 2016, Frankrig. 3 stjerner Krydret i næsen. Bitre sorte kirsebær, peber og tobak i smagen. En del tørre tanniner og alkoholen brænder lidt i afslutningen. Synes ikke helt den fungerer. 86 Alkoholprocent: 14,5 Set hos eriksorensenvin.dk til 110 kr. tilbudspris

Chateau Malijay Cotes du Rhone La part de Anges 2015, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB En kølig stil og præcis Cotes du Rhone med sorte kirsebær, lakrids, peber og krydderier i smagen. Flot balanceret med en lang krydret afslutning. Yderst flot glas vin til prisen. 91 Alkoholprocent: 14,5 Set hos propperiet.dk til 100 kr. tilbudspris

Asenjo Manso Silvanus 2015, Spanien. 5 stjerner Tempranillo fra Ribera del Duero. En flot tæt vin med masser af brombær, mocca, mørk chokolade og vanilje i smagen. Flot balanceret med en lang krydret afslutning. Seriøst godt hus hvor man får meget for pengene. 90 Alkoholprocent: 14 Set hos d-wine.dk til 135 kr. tilbudspris

I Tirreni Beccaia Bolgheri 2016, Italien. 5 stjerner Blend af cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc og petit verdot. Flot frugtig i udtrykket med solbær, brombær, krydderier, tobak og vanilje. Flot intensitet og balance. Let urtet i afslutningen hvilket klæder vinen. 91 Alkoholprocent: 14 Set hos AndrupVin.dk til 169 kr. tilbudspris

Stobi Vranec 2016, Makedonien. 5 stjerner GODT KØB Vranec er en lokal drue fra Makadonien som giver mørke, nærmest sorte kraftige vine. Rødt kød og blommer i duft og smag. Spændende vin med en høj koncentration, frisk syre og masser af krydrede noter. Lang afslutning. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos Supervin.dk til 80 kr. tilbudspris

Venturini Semonte Alto Ripasso 2015, Italien. 5 stjerner GODT KØB En fyldig Ripasso med masser af sorte bær, tobak, krydderier og vanilje i smagen. Flot Ripasso karakter med tørrede druer og kraft i udtrykket. Pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5 Set hos gallovini.dk til 115 kr. tilbudspris

Collosorbo Rosso di Montalcino 2016, Italien. 4 stjerner Røde bær i duften. Let bitre kirsebærnoter, tobak, krydderier i smagen. Pæn koncentration og krydret afslutning. En pæn rosso i den kraftigere stil. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos MENY til 117 kr. tilbudspris

Quinta do Pego Granda Reserva 2014, Portugal. 4 stjerner Fra Douro dalen en kraftig og koncentreret vin med sorte bær, peber, krydderier og vanilje i smagen. Anelse tørre tanniner men en spændende vellavet vin med en krydret pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos MENY, SPAR til 180 kr.

Maximin Riesling Sekt, Tyskland. 4 stjerner Lette fersken noter i duften. Lidt grove og anmassende bobler. Frugtig meget ligefrem med en let frugtsødme i eftersmagen. Simpel og ligefrem mousserende vin. 86 Alkoholprocent: 12 Set hos thewinecompany.dk til 100 kr. tilbudspris

Southbank Sauvignon Blanc 2018, New Zealand. 4 stjerner Masser af hyldeblomst i næsen. Citrus, æbler og stikkelsbær i smagen. Meget syrlig og ikke så koncentreret i frugten. Sprød mellemlang afslutning. 86 Alkoholprocent: 12,5 Set hos fakta til 55 kr. tilbudspris

Domaine Wachau Himmelstiege Riesling 2017, Østrig. 5 stjerner GODT KØB Fersken i duften. Pæn koncentration pakket ind af en frisk syre. Grønne æbler, fersken og blomsternoter i smagen. Pænt balanceret med en let blomstret afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Føtex til 75 kr. tilbudspris

Spier Vintage Selection Rosé 2018, Sydafrika. 4 stjerner En frugtig og pænt koncentreret rosé med jordbær, kirsebær, lette krydrede noter i smagen. Lidt tung i stilen så bør nydes til mad. Pænt balanceret og en krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Superbrugsen til 50 kr. tilbudspris

Domaine Le Pive Gris 2018, Frankrig. 4 stjerner En let lys rosé med jordbær og kirsebærnoter i duft og smag. Lidt spinkel i smagen, pæn syre, men jeg savner mere dybde og frugt. Pæn afslutning. 86 Alkoholprocent: 12 Set hos Irma til 65 kr. tilbudspris

Joseph Drouhin Saint Romain 2016, Frankrig. 5 stjerner Tropiske frugtnoter i duften. I smagen fersken, ananas, citrus og vanilje. Flot balanceret og seriøs vin med en lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 13 Set hos Vinspecialisten til 225 kr. tilbudspris

Arzuaga Crianza 2015, Spanien. 5 stjerner Klassisk tempranillo fra Ribera del Duero. Blød og rund med brombær, mocca, chokolade og vanilje i smagen. Krydret i udtrykket og velbalanceret med en lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5 Set hos jyskvin.dk til 189 kr. tilbudspris

Domaine de Marcoux Chateauneuf-du-Pape 2013, Frankrig. 5 stjerner Intens krydret i duften. Pæn koncentration og masser af saft og kraft. Sorte kirsebær, peber, timian og strejf vanilje i smagen. Pæn syre og længde. 91 Alkoholprocent: 14,5 Set hos domainebrandis.dk til 399 kr.

Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

