Stortest af muscadet og chenin blanc fra Loire

Et par hundrede km syd for Paris finder man Loiredalen, også kendt som Paris’ baghave. Et område med imponerende slotte og desuden kendt for, at byboerne fra Paris tager derhen for at få et pusterum for storbyen.

Området er samtidigt Frankrigs tredjestørste vinområde, kun overgået af Bordeaux og det sydlige Frankrig. Men vinene er ikke specielt kendte på disse breddegrader, og for de fleste er det kun ved vinene fra Sancerre og Pouilly-Fumé, at der ringer en klokke. Måske skyldes det det store antal af områder i Loiredalen og ikke mindst, at der benyttes mange forskellige druer, og at vinstilen derfor varierer en hel del mellem de mange områder.

Klimaet er køligt, og det medfører syrerige vine — spinkle og ikke en vintype, som bredden af danskere foretrækker. De savner koncentrationen og den ofte mere imødekommende stil fra de varmere vinområder. Men der laves nogle af verdens bedste hvidvine på chenin blanc, sauvignon blanc og muscadet i Loire.

Loiredalen kan groft sagt inddeles i 3 zoneDe sauvignon blanc-baserede områder i den nordøstlige del af Loire, muscadet-regionerne ved udmundingen i Atlanterhavet og så den centrale region, hvor fokus især er på chenin blanc og cabernet franc. I denne test ser vi nærmere på tør chenin blanc og muscadet.

En ganske flot smagning, hvor især chenin blanc vinene imponerende. Muscadet vinene havde et pænt niveau og ingen faldt igennem. Omvendt er det ikke en vin, som virkelig kan imponere stort. Dertil er den for spinkel. Chenin vinene havde dog stor variation, og der var flere absolut fremragende vine i feltet. Måske er chenin blanc fra Loire og Sydafrika nogle af de mest spændende hvidvine på markedet lige nu!

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Muscadet

Louis Métaireau Petit Mouton Muscadet-Sèvre-et-Maine 2017. 91 Juuls | 129 kr. GODT KØB På næsen demonstrerer denne Muscadet en vis krydret karakter med nuancer af allehånde og muskatnød i kombination med citronskal og rød grape. En vin, hvor smag følger næse uden nogle overraskelser. Meget enkel i udtrykket, lav intensitet og slutter kort. Balanceret mellem frugt og syre. Alc.: 12%

Jean-Francois Guilbaud Muscadet-Sèvre-et-Maine 2017. 90 Juuls | 99 kr. GODT KØB Vinen giver ikke meget på næsen. Aromatisk byder den på grape, citron og pomelo. En vin, som mangler koncentration, men dog har den en frisk syre, som bærer vinen og hænger godt sammen med den citrusbetonede aromatik. En muscadet, som er textbook— det, der forventes. Alc.: 12%

Château de la Chesnaie Muscadet-Sèvre-et-Maine 2016. 90 Holte vinlager | 75 kr. tilbudspris GODT KØB Vinen kommer flot ud af glasset og demonstrerer en sprød citrusfrugt, tang, hvid fersken og pink grape. En smule stikkende svovl forstyrrer den ellers klare og rene stil. Smagen følger næsen aromatisk og har en fin dybde og koncentration. God længde med en forfriskende citrusnuance. Flot balance mellem syre, mineralitet og frugt. Alc.: 12%

Château de Beau Soleil Muscadet-Sèvre-et-Maine 2017 . 90 Erik Sørensen Vin | 85 kr. tilbudspris GODT KØB Melon i næsen. Citruskarakter og en sprød, ligefrem vin. Ung i udtrykket, syren er dominerende men vil givet integrere sig bedre med alderen. Pænt potentiale. 91 89 Alc.: 12%

Julian Braud Monnières Saint Fiacre Muscadet-Sèvre-et-Maine 2013. 89 Suenson | 149 kr. Op af glasset kommer liflige aromaer af hvid fersken, jasmin og grøn, eksotisk frugt. På smagen er vinen mindre intens end forventet. En fin syre, som er i godt samspil med den undermodne frugtkarakter. Savner dog nerve, intensitet og koncentration. Meget simpel i udtrykket, let drikkelig. Moderat længde, hvor man efterlades med en flintet mineralitet. Alc.: 12%

Château du Poyet Muscadet-Sèvre-et-Maine Sur Lie 2015. 90 BEDSTE KØB Skjold Burne | 60 kr. Flot intensitet i næsen. God koncentration og masser af melon, grønne æbler og citrus i duften. Pæn dybde. Yderst velbalanceret med en lang afslutning. Alc.: 12%

Domaine de la Tourmaline Muscadet-Sèvre-et-Maine Sur Lie 2016. 89 Vinslottet | 99 kr. GODT KØB Pæne melonnoter i næsen. Flot ren i stilen med slank frugt; stenfrugt, citrus og hvide blomster. Meget ligefrem men vellavet. Frugtig afslutning. Alc.: 12%

Louis Métaireau Muscadet-Sèvre-et-Maine One 2017. 89 Juuls | 189 kr. Ung og syrlig i næsen. Pæn frugt og imødekommende, frisk vin. Ikke voldsomt dyb, men vellavet og med en pæn, frisk afslutning. Alc.: 12%

Michel Delhommeau Muscadet-Sèvre-et-Maine 2017. 88 Philipson Wine | 70 kr. Let tropiske frugtnoter i duften. Rimelig koncentration med en pænt syrebid. Velbalanceret med en frisk, frugtig afslutning. Alc.: 12%

Château de L’Hyvernière Muscadet-Sèvre-et-Maine 2016 . 88 MENY, SPAR | 90 kr. Vinen er ekstremt lidt ekspressiv og dufter af grøn Sun Lolly, dåseananas og fersken. På smagen har den en vandet karakter, samme aromatiske nuancer som findes i næsen, og den savner både syre og længde. Et komplet uinteressant glas vin. Alc.: 12%

Jo Landron Clos La Carizière Muscadet-Sèvre-et-Maine 2017. 84 Bichel | 130 kr. På næsen demonstrer denne muscadet en vis krydret karakter med nuance af allehånde og muskatnød i kombination med citronskal og rød grape. En vin, hvor smag følger næse uden nogle overraskelser. Meget simpel i udtrykket, lav intensitet og slutter kort. Balanceret mellem frugt og syre. Alc.: 12%

Chenin Blanc

Nicolas Joly Clos de la Coulée de Serrant 2015, Savennières. 96 Erik Sørensen Vin | 700 kr. tilbudspris Let oxideret i udtrykket men med masser af dybde og kompleksitet. Abrikos og moden netmelon med ingefær, krydderier og blomsternoter. En flot vin hvor alkoholen trods styrken ikke mærkes. Lang afslutning. Alc.: 15%

Nicolas Joly Clos de la Bergerie 2015, Savennières. 96 Erik Sørensen Vin | 430 kr. tilbudspris Meget mørk og fyldig. Høj intensitet med mørke stenfrugter, krydderier, nødde og citrus i smagen. Flot syre og den høje alkohol er flot integreret. Lang og kompleks i smagen. En stor vin! Alc.: 15%

Nicolas Joly Clos de la Coulée de Serrant 2014, Savennières . 95 Erik Sørensen Vin | 600 kr. tilbudspris Ekspressiv vin, der rummer både de modne, rige frugtnuancer, moden citron og en saltet mineralitet. En vin, der har set ilt under fremstillingen, men flot styret. Knastør, med en behersket alkohol, som man kunne frygte ville stikke af med den rige frugt. Byder også på en smule ingefær og grøn the i smagen. Rank syre løfter vinen og balancerer fylden. Flot intensitet, koncentration og god længde. Alc.: 14,5%

Nicolas Joly Clos de la Bergerie 2014, Savennières. 95 Erik Sørensen Vin | 430 kr. tilbudspris Vinen har en rig frugt, som er præget af en smule oxidering. Gule æbler, moden pære, nedfaldsfrugt, kvædekompot står i sammenspil med frisk hø og lyng. En kompleks, tør vin, der komplimenteres af mere citrus i smagen end næsen. En smule rustik. Den bærer tydeligt præg af ilt under vinifikationen. Balanceret og kompleks med en lang eftersmag. Alc.: 14,5%

B. Gautier Clos La Lanterne 2013, Vouvray. 95 Suenson | 195 kr. tilbudspris På næsen er vinen pakket og ekspressiv. Moden, generøs frugt står i samspil med lynghonning og en floral karakter. En chenin, som er meget pære- og citronbetonet med en god fylde og intensitet. Flot balanceret og med en saftighed, der klæder koncentrationen, den modne frugt og syren. Stort potentiale til at lagre, men den drikker også godt nu. Alc.: 13%

Domaine Huet, Le Mont Sec 2013, Vouvray. 93 Theis Vine | 170 kr. tilbudspris Mørk og meget intens i duften. Nedfaldsfrugt, pærer, abrikos og smørblomster i smagen. Koncentreret med masser af dybde og kompleksitet. En ubetinget flot madvin. Alc.: 13%

Domaine Pithon-Paillé Mozaïk 2016, Vin de France. 92 Theis Vine | 170 kr. tilbudspris Vinen dufter lifligt og indsmigrende. Slikket citron, ingefær, gule æbler og smørblomster springer ud af glasset og følger i smagen. Charmerende og elegant med fin kompleksitet og syre. En mere rank og let stil af chenin uden at miste intensitet og autenticitet. God friskhed og længde. Alc.: 13%

Francois et Julien Pinon Vouvray 2017, Vouvray. 92 Vinspecialisten | 200 kr. Pærer i duften. Fyldig og sprød vin med masser af frugtnoter, især pærer og røde æbler. Velbalanceret med en flot, sprød afslutning. Alc.: 12,5%

Thierry Germain L’Insolite 2015, Saumur. 91 Philipson Wine | 180 kr. tilbudspris Flot og fyldig næse. Masser af intensitet i smagen med fersken, pærer, mineralitet og blomsternoter. En fyldig og yderst vellavet vin med en lang, vedvarende afslutning. Alc.: 13%

Nicolas Joly Les Vieux Clos 2015, Savennières. 90 Erik Sørensen Vin | 375 kr. tilbudspris Helt mørk. Meget oxideret i udtrykket, nærmest som en sherry. Mandler, modne pærer, salt og krydderier i smagen. Vil givet dele vandene, men jeg kan personligt godt lide det. God til gedeost. Alc.: 14%

Domaine des Baumard Clos du Papillon 2011, Savennières. 89 Theis Vine | 280 kr. tilbudspris Friske men også modne noter i duften. Flot intensitet og i smagen nedfaldsfrugt, pærer og krydderier. Velbalanceret med en lang afslutning. Alc.: 14%

Château La Roulerie Le Petit Chenin 2013, Anjou. 88 Philipson Wine | 70 kr. tilbudspris Vinen er båret af æble, pære og citron. Har toner af grøn eksotisk frugt og en frisk syre. En bitter grapefrugtkarakter giver en kedelig afslutning til en ellers balanceret vin med god længde. En smule mere simpel end andre eksempler i denne test. Alc.: 12%

Nicolas Joly Les Vieux Clos 2014, Savennières. 88 Erik Sørensen Vin | 280 kr. tilbudspris Vinen har en beskidt nuance, som ofte forekommer i en rig stil af chenin. Frugten er moden og citrusstyret med en udtalt note af cider og honning. Syren stikker lidt og understøttes ikke helt af frugten, som er slankere og mindre generøs i smagen forventeligt ud fra duften. En vin, som har god koncentration og intensitet, men en uklædelig tørhed og usammenhængende struktur. Alc.: 14%

Domaine des Baumard Clos de St. Yves 2016, Savennières. 84 Theis Vine | 190 kr. tilbudspris Lette ferskennoter i duften. Pæn intensitet med pærer, æbler, litchi og blomster i smagen. Pænt balanceret, ikke voldsom dyb, men det fungerer dog. Alc.: 13,5%

