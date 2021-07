Stortest: Australian & New Zealand Chardonnay

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Arealmæssigt er Australien større end hele Vesteuropa, men over 90% af vinen kommer dog fra det nederste højre hjørne, South Eastern Australia, og resten fra et mindre område i det vestlige Australien. Hvad de fleste dog ikke ved er, at der er meget stor kompleksitet i udbuddet af vine fra Australien. De fleste forbinder australsk vin med fadlagrede chardonnay-vine eller varme, marmeladeagtige shiraz-vine. Men der er sket meget de senere år, og stilen for både shiraz- og chardonnay-vinene har ændret sig markant— i de fleste tilfælde til mindre fadlagrede og mere stringente, slanke vine.

Australien er da også en væsentlig producent af chardonnay. Kun USA og Frankrig er større end Australien, når det gælder marker plantet med druen. Det er især i Victoria samt Western Australia, hvor man finder de mest spændende chardonnay-vine. Victoria er området omkring Melbourne på Australiens sydlige østkyst. Området blev historisk ramt af vinpesten, og næsten alle stokke måtte rives op. Både kulturen og stokkene er derfor ikke så gamle her som i andre dele af Australien. Da klimaet er forholdsvist køligt, er det især pinot noir og chardonnay i en køligere stil, som man finder her. I Western Australia har man også et noget køligere klima i den sydlige del, og det egner sig godt til chardonnay-druen, omend vinene oftest er en anelse varmere i stilen end i Victoria.

På New Zealand har man også taget druen til sig, og her er det især på nordøen omkring Hawke’s Bay samt ikke mindst Gisborne, man finder druen. Men den ses også oftere i Marlborough, som jo ellers primært er kendt for sine sauvignon blanc vine.

Det var en overbevisende indsats, de australske og new zealandske chardonnay-vine gav i denne test. Bundniveauet var højt, og bedre end man kan forvente sammenlignet med den lave ende i Bourgogne. Og så endda til priser langt under hvad en basis chardonnay fra Bourgogne kan købes til.

Men det er nu i niveauet 100-200 kroner, at man finder de rigtigt interessante vine. Her kan man finde vine, som er ganske overbevisende; og da jeg bevidst sammenligner med Bourgogne og ikke andre oversøiske vine, er det fordi den stil, man i dag finder i Australien, har ændret sig så markant de senere år mod netop en stil, man finder i Bourgogne. Væk er de overmodne druer og det voldsomme fadpræg. I stedet finder man chardonnay plantet i køligere områder, hvor modningen tager længere tid, syren er højere, og hvor man ikke behøver maskere vinen så meget med nye fade.

De 10 bedste

Leeuwin Art Series Chardonnay 2018, Australien Vinspecialisten | 600 kr. tilbudspris Intense fersken noter og vanilje i duften. En flot og seriøs vin hvor franske fade virkelig slår igennem i smagen men velintegrewret med en pæn ren og intens frugtkarakter. Flot lang afslutning. Alkoholprocent: 13,5% 94

Chardonnay by Farr 2018, Australien Laudrup Vin | 575 kr. tilbudspris Flot, ren og indbydende næse. Så velbalanceret og indbydende med kølige, frugtige noter og en flot fadintegration. Lang afslutning. Meget burgundisk. Alkoholprocent: 13% 93

Sacred Hill Rifleman Chardonnay 2019, New Zealand Supervin | 300 kr. Tilbudspris På med det fad og godt med bâtonnage, her er brød og røg sammen med fin gul frugt. Dejlig smag med så lækker en balance. Flot høstet frugt, der er arbejdet godt rundt i fadene, og resultatet er, så man bare vil drikke det. Komplekst og lækkert! Alkoholprocent: 13,5% 93

Neudorf Moutere Chardonnay 2018, New Zealand Laudrup Vin | 419 kr. tilbudspris Virkeligt velbalanceret og sammensat vin. Ret behersket aroma— ingen bulderbasse her— alligevel føles en seriøs stil med rig koncentration. Lang eftersmag, der hænger ved. Flot vin i en lidt atypisk nedtonet stil. Alkoholprocent: 12,5% 92

Saint Clair Chardonnay Omaka Reserve 2018, New Zealand Bichel | 135 kr. tilbudspris Kølig stil med citrus og vanilje noter i duften. Yderst flot balance og meget intens i smagen med fersken, citrus og vanilje. Pæn fylde og længde. Alkoholprocent: 13% 91

Sacred Hill Wine Thief Chardonnay 2019, New Zealand Supervin | 200 kr. Tilbudspris Livlig i næsen med lidt røg og sprød frugt. Smæk på tungen med god syre, lidt råt fad og herlig intensitet i frugten. Ren og lækker afslutning. Kalder på en grillet fisk. Alkoholprocent: 13,5% 91

Sileni Cellar Selection Chardonnay 2019, New Zealand BEDSTE KØB Erik Sørensen | 90 kr. tilbudspris Meget aromatisk stenfrugt i næsen. Mango og eksotisk frugt, samtidigt grønne æbler og meget forfriskende. Smæk på smagen og i flot balance. Alkoholprocent: 13,5% 91

Cloudy Bay Chardonnay 2018, New Zealand LVMH | 300 kr. tilbudspris Flot, ren og intens næse. Koncentreret med abrikos, moden fersken, lette krydderier og vanilje. Klassisk i udtrykket og en meget vellavet vin. Flot, lang afslutning. Alkoholprocent: 13,5% 91

Penfolds Bin 311 Chardonnay 2019, Australien MENY | 259 kr. tilbudspris Meget livlig vin med masser af frisk citrus. Skarphed og renhed. Citrusdominans med et svagt fadpræg. Elegant vin med flot finish. Alkoholprocent: 13% 91

Sidewood Mappinga Chardonnay 2016, Australien Winelovers.dk | 225 kr. tilbudspris Elegant friskhed med citrus og moden frugt. Balanceret og velintegreret fad. God frugtrigdom, hænger flot sammen med den smørrede note samt pæne syre. Alkoholprocent: 12,5% 91

Se resten af vinene - klik her - SpritNyt.com

Vin - og spiritus festivaler i 2021 i Pressen: Italiensk vinfestival 17+18 september - køb billet nu - klik her. Whisky & Rom festival 29+30 oktober - læs mere her - klik her. Spansk Vinfestival Aflyst i 2021 - på gensyn 16+17 september 2022 Franske vindage 2022 - 4+5 marts 2022 Køb billetter nu - klik her.

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her