Stortest: Barbaresco

Barbaresco ligger små 15 km fra Barolo, sydøst for Alba. Vinene herfra har altid stået lidt i skyggen af vinene fra Barolo. Dels fordi området kun er halvt så stort, men også fordi vinene er en smule mere tilgængelige og lettere i stilen end i Barolo. Dette skyldes især, at jordbunden har mere næring, hvilket giver blødere tanniner og derfor mere tilgængelige vine; men Barbaresco ligger også en anelse lavere. Desuden lagrer man vinene kortere tid end i Barolo. I Barbaresco frigives vinene efter minimum 26 måneder, heraf minimum ni på fad, mens man i Barolo venter til efter tre år. En riserva fra Barbaresco lagrer lidt over 4 år mod 5 år i Barolo.

Det var uden tvivl Gaja, som satte området på landkortet i hele verden, og sammen med det lokale kooperativ, Produttori del Barbaresco, har de på hver sin måde været med til at sikre området dets omdømme sammen med producenter som Bruno Giacosa, La Spinetta, Albino Rocca, Castello di Neive og Ceretto.

Hvor en smagning for 10 år siden havde vist to distinkte lejre af vine med enten masser af nyt fad eller gamle, store fade, viste smagningen i år, at de to lejre i dén grad har nærmet sig hinanden. Der var stort set ingen meget fadmarkerede vine, og vinene var generelt lyse og overraskende drikkemodne for de flestes vedkommende. Niveauet var ganske pænt og kun få vine faldt igennem. Men når man betaler prisen for en Barbaresco, må dette også forventes. Anerkendte producenter som Pio Cesare, Prunotti og Albino Rocca gjorde det godt. Mere overraskende var, at Produttori del Barbaresco med deres basis klarede sig så flot; og så var Fontanabiancas vine generelt virkelig flotte.

De 10 bedste

Fontanabianca Bordini Barbaresco 2016 BEDSTE VIN Sprit & Co | 319 kr. tilbudspris Modne røde bær i næsen. Yderst flot struktur. Pæn koncentration og masser af lag. Intens med en vedvarende, flot afslutning. Alkoholprocent: 14,5% 94

Albino Rocca Barbaresco 2017 Adriat Vinimport | 249 kr. tilbudspris Masser af røde bær i næsen. En flot, ren og meget elegant vin med røde kirsebær, tobak, mineralitet og lette fadnoter. Yderst flot struktur. Kompleks med en flot og lang afslutning. Alkoholprocent: 14,5% 94

Pio Cesare Barbaresco 2016 Laudrup Vin | 439 kr. tilbudspris Intense røde bær i duften. Flot og ren frugt med masser af bærintensitet. Flere lag og en vedvarende, flot afslutning. Alkoholprocent: 14,5% 94

Produttori del Barbaresco 2016 Philipson Wine | 270 kr. tilbudspris Lettere mørk og kompakt i farven, elegant og floral næse med kirsebærfrugt, blomster, læder og tjære. I munden er vinen harmonisk og charmerende med sin klassiske natur. Alkoholprocent: 14,5% 94

Albino Rocca Barbaresco Montersino 2017 Adriat Vinimport | 325 kr. tilbudspris Lys og klar farve. Lakridset udtryk, især i næsen, samt fine modne kirsebær og blommer i smagen. Fine og modne tanniner i en meget velbalanceret, elegant vin. Alkoholprocent: 14,5% 93

Prunotto Barbaresco 2017 Vinspecialisten | 299 kr. tilbudspris Lys med masser af hindbær og jordbær i duften. Meget frugtig og imødekommende. Vellavet med mange lag og en fin, elegant afslutning. Nærmest burgundisk. Alkoholprocent: 13,5% 93

Pio Cesare Barbaresco 2017 Laudrup Vin | 499 kr. tilbudspris Tørrede roser i duften. Elegant og på trods af den er ung overraskende imødekommende nu. Røde bær, violer, lakrids og strejf vanilje i smagen. Yderst vellavet med en fin tør afslutning. Alkoholprocent: 14,5% 93

Sottimano Barbaresco Pajoré 2017 Jysk Vin | 489 kr. tilbudspris Meget elegant næse med klassiske noter af tjære, potpourri og kirsebær. Flot koncentration og balance med dejlig længde og fin finish. Alkoholprocent: 14,5% 93

Albino Rocca Barbaresco Ronchi 2017 Adriat Vinimport | 329 kr. tilbudspris Flot, lys og transparent nebbiolofarve. Sorte kirsebær, viol og en snert af krydderier, virkeligt indbydende, præcis syre og flot frugt, god balance og længde. Alkoholprocent: 14,5% 93

Neirano Barbaresco 2016 BEDSTE KØB Supervin | 110 kr. tilbudspris Duft af hindbærsaft og tranebær. Modne jordbær og blomster, lettere stil end typisk, også i forhold til tannin. Meget drikkevenlig. Alkoholprocent: 14% 92

