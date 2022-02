Stortest: Barolo 2017

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Barolo siges at være vinenes konge og kongernes vin! Større kan det vist ikke blive.

Barolo vinene kommer fra marker omkring den mindre landsby Barolo i Piemonte. Druen er altid og kun nebbiolo, og ofte er vinene som unge lukkede og præget af barske tanniner. Men allerede efter et par år begynder de at åbne sig med meget komplekse duft- og smagsindtryk.

Der er fem kommuner med hver sin Barolo-stil: La Morra med sine elegante og lettere vine. Vinene fra Barolo by, som minder om La Morra, men ofte har lidt mere struktur og kraft. Castiglione Falletto, som er meget holdbare og mere fyldige vine. Montforte d'Alba med sine meget kraftfulde og lagringsværdige vine og endeligt vinene fra Serralunga d’Alba, som er de mest kraftige og tanninrige. Men spørger man de lokale, vil flere sige, at man skal gemme en Barolo mindst 10 år, før man begynder at overveje at drikke den. Og det er ikke ualmindeligt, at hvis skal man ud at spise med en af de lokale, så ringer de ned om morgen og får vinene åbnet, så de er klar til om aftenen.

Men freden har lagt sig igen. Flere af modernisterne er begyndt at begrænse brugen af især nye barriques, og en række af traditionalisterne er begyndt at lagre i brugte barriques. Så lige så langsomt nærmer man sig hinanden igen; og resultatet er, at kvaliteten måske aldrig har været set højere end netop nu.

Hovedparten af producenterne laver under 10.000 flasker årligt, og der er kun ganske få helt store. Så oftest er det familier, som flasker under deres eget navn og har gjort det gennem årtier. Nye generationer kommer til, og især de senere år har man set et generationsskifte i en del af de kendte familier. Et skifte, som også varsler nye tider for området.

2017-årgangen

Det er 2017-årgangen, som senest er præsenteret. Vinteren var mild, og det fortsatte ind i foråret, hvilket betød, at knopskydningen og blomstringen skete tidligere end normalen. I april kom der en kølig periode, og i dalbunden havde man frost, som havde effekt på de lavere beliggende vinmarker. Sommeren var varm og tør, hvilket betød, at vinstokkene lukkede ned i perioder. Regn i slutningen af august var vital for årgangen, og man begyndte høsten allerede i midten af september, to uger før normalen. Men da man oplevede mere normale dagtemperaturer i september og forholdsvist kølige nætter, endte den fenoliske modning med at blive ganske pæn. På trods af udfordringer og bekymringer for årgangen endte det godt, omend den måske ikke har samme kvalitet som 2015 og 2016. En varm og tør årgang vil man givet karakteriserer den som.

Vinene var generelt meget klassiske i udtrykket med et rimeligt tannin- og syrebid. Man kan godt fornemme, det var en varm årgang, og gennemgående var koncentrationen høj men balancen også flot. De gode vine har en intens, flot næse med violer, som fortsætter med en høj kompleksitet med mange lag i smagen. Mange har det med at bruge en del fad, hvilket kunne mærkes på de unge vine. På en række af vinene tror jeg nok, at fadet skal integreres sig med tiden, men igen var der også en del, hvor fadet stak for meget ud. 2017 er en årgang, hvor jeg vil anbefale, at man ser sig godt for og måske er mere varsom overfor i forhold til kælderkøb. Omvendt er der også nogle rigtigt flotte vine imellem, men her skal man kende sin producent.

Testen er lavet af et panel i samarbejde med DinVInGuide.

De 10 bedste vine

Se resten af vinene - klik her - SpritNyt.com