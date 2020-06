Stortest: Brunello di Montalcino

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Brunello di Montalcino er lavet af 100% sangiovese grosso og kendt som en af de største vine fra Italien, ja måske i verden. Det er et forholdsvist lille areal, hvorfra man dyrker druen, som er den eneste drue i Brunello. Da arealet er begrænset, er der i dag kun omkring 250 producenter, der dyrker vin på de 1.900 hektarer. De bedste vine kommer fra nordøst og nordvest for byen Montalcino, hvor markerne ligger højere og derfor giver en bedre syre, men også et mere mineralsk præg til vinene.

Ud over geografiske krav er der krav til minimum fire års lagring, hvoraf de to skal være på fade, før en Brunello kan frigives. Typisk lagres vinen på enten store fade (botti) eller på de mere moderne små fade (barriques). Der eksisterer tre typer af Brunello, dels den almindelige Brunello di Montalcino, dels en riserva og endeligt enkeltmarkerne. Typisk har riserva-vinene ligget længere på fad og de bedste druer er ofte brugt her; men i Brunello er det nu mere producenten, som er værd at holde øje med. Der findes fremragende “basis”-Brunello-vine, mens både riserva og enkeltmarker kan skuffe fælt.

En klassisk smagning, hvor forventningerne til niveauet var højt, omend vi godt vidste, at det primært var den lidt svagere 2014-årgang, som ville fylde en del. Men alt i alt var niveauet højt, og der var kun ganske få skuffelser. Man får generelt, hvad man betaler for, omend nogle huse fremstår stærkere end andre. Et par store navne endte i toppen, men et par mindre huse formåede at krybe derop, og så endda til yderst fornuftige priser for en top Brunello.

De 10 bedste

Altesino Brunello di Montalcino Montosoli 2015. 95 BEDSTE VIN Philipson Wine | 395 kr. tilbudspris Imødekommende og saftig med masser af sorte krydrede bær i smagen. Velbalanceret med et lidt rustikt udtryk, som klæder vinen. Flot struktur og lang afslutning. Alkoholprocent: 14,5%

Fanti Brunello di Montalcino Riserva Vigna Le Macchiarello 2013. 95 Sprit & Co | 599 kr. tilbudspris Elegant med en fin let krydret næse. I smagen masser af let bitre røde bær, balsamico, krydderier og strejf vanilje. Yderst flot struktur og en meget lang afslutning. Alkoholprocent: 14%

Fuligny Brunello di Montalcino 2014. 94 Theis Vin | 360 kr. tilbudspris Mørke bær i næsen. Flot struktur og moden flot ren frugt. Pæn koncentration og meget klassisk Brunello udtryk. Velbalanceret med en flot lang afslutning. Alkoholprocent: 14%

Villa Poggio Salvi Brunello di Montalcino 2015. 94 BEDSTE KØB Supervin | 280 kr. tilbudspris Mørke krydrede noter. Flot koncentration og yderst vellavet flot vin. Masser af kompleksitet og lang afslutning. Alkoholprocent: 14,5%

Tenute Silvio Nardi Brunello di Montalcino Manachiara 2015. 94 Sigurd Muller Vinhandel | 650 kr. tilbudspris Flot intens næse. Pæn krydret smag med pæn dybde. Masser af sorte bær, lakrids og vanilje i smagen. Mørk lang afslutning. Alkoholprocent: 15%

Il Poggione Brunello di Montalcino 2013. 93 Suenson | 314 kr. tilbudspris Flot frugt og en yderst vellavet vin, meget imødekommende i udtrykket. Lang afslutning med et strejf toast. Alkoholprocent: 14,5%

Casanova di Neri Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2013. 93 Supervin | 650 kr. tilbudspris Nydeligt afdæmpet duft, der ikke dufter af fløjl, men det er hjernens visualiserings af duften. Et rigtigt gæt, den lækker sig kælent som en blød dyne rent smagsmæssigt, og man bliver pakket godt ind, uden at det er søvndyssende. En vin i rigtig flot balance. Alkoholprocent: 14,5%

Fatoria dei Barbi Brunello di Montalcino 2011. 93 Strandgaarden | 599 kr. tilbudspris Ikke så ekspressiv næse. Først relativt afdæmpet i munden, men så stempler først frugten og så tanninen ind. Fin balance i eftersmagen. Alkoholprocent: 14,5%

Altesino Brunello di Montalcino 2015. 93 GODT KØB Philipson Wine | 195 kr. tilbudspris Røde bær i duften. Medium koncentration og en rimelig intensitet. Drevet af røde bærnoter, lette krydderier og en pæn syre. Flot dybde og længde. Alkoholprocent: 14,5%

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

