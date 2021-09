Stortest: Cabernet Franc fra Loiredalen

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Et par hundrede kilometer sydvest for Paris finder man Loiredalen, også kendt som Paris’ baghave— et område med imponerende slotte og kendt for, at byboerne fra Paris tager derhen for at få et pusterum fra storbyen.

Området er samtidigt Frankrigs tredjestørste vinområde, kun overgået af Bordeaux og det sydlige Frankrig. Men vinene er ikke specielt kendte på disse breddegrader og for de fleste er det kun ved vinene fra Sancerre og Pouilly-Fumé, hvor der ringer en klokke. Måske skyldes det det store antal af områder i Loiredalen og ikke mindst, at der benyttes mange forskellige druer, og at vinstilen derfor varierer en hel del mellem de mange områder.

På rødvinssiden skal man søge centralt i Loire, hvor man finder vine på cabernet franc, oftest fra Saumur eller Anjou. Stilen er kølig og silkeagtig med animalske træk. Længere ind i landet i Sancerre er det pinot noir, der dominerer, og i sammenligning med Bourgogne er vinene oftest mere spinkle og syrlige.

Cabernet franc-vinene stiftede jeg første gang bekendtskab med på en vinbar i Paris. Siden har jeg været begejstret for denne lette vin med kant. Smagningen var bestemt ikke skuffende og havde et imponerende højt niveau, hvor ingen vine faldt igennem. Vinene er generelt lette, syrlige og med et urtet præg hvilket gør dem meget drikkevenlige og med finesse. Mange virkeligt flotte vine, også til prisen.

Frederic Mabileau Eclipse 2015, Saint Nicolas de Bourgueil BEDSTE VIN Løgismose | 299 kr. tilbudspris Lukket og lidt bitter næse. Klassisk cabernet franc-udtryk med let urtede noter, solbær og krydderier. Tør med krydret afslutning. Alkoholprocent: 13% 93

Domaine la Bonneliere Franc 100% 2015, Saumur Champigny Vinspecialisten | 369 kr. tilbudspris Svampede noter og masser af urtede noter i duften. En forholdsvis tæt vin med bløde og venlige tanniner. Flot balanceret og meget saftig, imødekommende i stilen. Men stadig med en pæn dybde og længde. Alkoholprocent: 13% 92

Roche Neuve Terres Chaudes 2015, Saumur Philipson Wine | 230 kr. Tilbudspris Krydrede sorte bær i næsen. Imødekommende og saftig vin med masser af bærintensitet, violer og urtede noter. Sprød, fin afslutning. Alkoholprocent: 13% 92

Domaine de La Noblaie Pierre de Tuf 2017, Chinon Løgismose | 215 kr. tilbudspris Sort peber og krydderier i næsen. Frugtig i udtrykket med masser af blommer, boysenbær og urtede noter. Flot balanceret og en fin, lang og krydret afslutning. Alkoholprocent: 13,5% 92

Pithon-Paille Mozaik 2015, Anjou Theis Vine | 140 kr. tilbudspris Harmonisk i næsen, med god friskhed, masser af skovjordbær, solbær, jord og peber. Flot balance og en vin, som virker harmonisk i sit udtryk. Alkoholprocent: 12% 92

Y. Amirault Le Grand Clos 2017, Bourgueil Juuls | 219 kr. tilbudspris Krydrede sorte bær i duften. Animalsk og mørk i udtrykket med sorte blommer, mørke krydderier, tobak og et strejf vanilje. Koncentreret med en lang, krydret afslutning. Alkoholprocent: 13% 92

Domaine de La Noblaie Le Tempa des Cerises 2015, Chinon GODT KØB Løgismose | 149 kr. tilbudspris Masser af røde bær i næsen. Saftig, meget imødekommende vin med jordbær, boysenbær og vilde krydderier i smagen. Flot balance og længde. Alkoholprocent: 13% 92

Domaine des Baumard Le Logis 2016, Anjou BEDSTE KØB Theis Vine | 115 kr. tilbudspris Ikke så markant i næsen, der er langt mere smæk for skillingen i smagen, med røde bær, krydderurter og lidt mokka. Alkoholprocent: 13,5% 92

Anne Claude Leflaive Clau de Nell 2018, Anjou Sigurd Müller Vinhandel | 265 kr. tilbudspris Masser af sorte bær i næsen. Fyldig og velbalanceret vin med masser af sorte, krydrede bær, urter og vanilje i smagen. Flot og lang afslutning. Drik 2021-2027 | Alkoholprocent: 14% 92

Domaine FL Le Cochet 2017, Anjou Sigurd Müller Vinhandel | 160 kr. tilbudspris Markant duft af stald. Relativt mørk i smagsspektret men også med elementer af ribs og hindbær. Nydelig eftersmag. Alkoholprocent: 13,5% 92

