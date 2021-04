Stortest: Cava & Corpinnat

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Den første cava blev lavet i 1872 af Josep Raventós i Sant Sadurní d’Anoia. Han havde studeret, hvordan man i Champagne lavede mousserende vin og tænkte, at det også burde være muligt i Spanien. Siden har Cava-området været et betydende område i produktionen af mousserende vin.

Der må i dag produceres vin under betegnelsen cava i 10 områder fordelt over Spanien, dog med koncentration i landets nordøstlige hjørne. Omkring byen Sant Sadurní d’Anoia ligger en række af de store cavahuse som Codorníu, Freixenet og Juvé y Camps. Det har da også været disse huse, der primært har drevet udviklingen i de seneste 30 år. Og nu er en ny, spændende udvikling undervejs fra især mindre cavahuse med unge vinmagere, som griber produktionen an på nye måder. De moderne, unge vinmagere tænker anderledes i alle faser. De blander i højere grad internationale druer som chardonnay og pinot noir med de lokale. De eksperimenterer med succes også med ældre, klassiske lokale druer, f.eks. trepat. Trepat møder man f.eks. i en del rosé-cava, som p.t. er den cavaform, som vinder mest frem. Senest er en række producenter brudt ud og har dannet området Corpinnat. Disse er også med i testen.

En interessant smagning, som med tydelighed viser, at man får meget for pengene her i sammenligning med f.eks. Champagne. Mange vellavede vine med en pæn frugt og intensitet. Men også i toppen kan man: De bedste vine er yderst flotte og kan uden problemer konkurrerer med de bedste i verden og så endda til under halvdelen af prisen.

Vi har testet 60 vine fra området. Alle priser en enten oplyst af importøren eller fundet gennem ledende forhandlere.

De 10 bedste

Muscandia Gran Reserva Cava Brut 2014 TESTVINDER Erik Sørensen Vin | 225 kr. tilbudspris Lidt lukket men meget interessant næse. Modne æbler dominerer, men der er også en let note af mentol og brioche. Flot og harmonisk. Gemmer på mere, end den viser, men er særdeles korrekt med hasselnød i eftersmagen. Det her kan jeg rigtigt godt lide. Alkoholprocent: 11,5% 94

Gran Torello Corpinnat Brut Nature 2013 WinePoint | 216 kr. tilbudspris Dyb med masser af autolysiskarakter. Flot vedvarende mousse og masser af fersken, pærer og blomster i smagen. Lang afslutning. Alkoholprocent: 11,5% 93

Muga Conde de Haro Cava Brut Reserva 2016 Laudrup Vin | 169 kr. tilbudspris Briochenoter i duften. Flot dybde og en seriøs cava med masser af karakter og dybde. Tør, lang afslutning. Alkoholprocent: 12% 93

Castell Sant Antoni Gran Barrica Cava 2008 Valuewine | 199 kr. tilbudspris Mellem citrongul og med gylden kant. Dyb og kompleks næse, der dufter af gær, ristet rugbrød og toffee. Meget fine bobler, god intensitet og en lang afslutning. Alkoholprocent: 11,5% 93

Torelló Corpinnat 225 Brut Nature 2016 WinePoint | 185 kr. tilbudspris Flot ren og intens næse med æblenoter. Flot vedvarende mousse. Elegant med masser af gule æbler, fersken og mineralske noter i smagen. Fin længde. Alkoholprocent: 11,5% 92

Recaredo Relats Brut Nature Gran Reserva 2016 Philipson Wine | 150 kr. tilbudspris Fantastisk næse. Ultra kompleks igen med denne lette tone af mentol, brioche, en forbilledlig balance. Igen en flot balance og giver mig lidt associationer hen imod hvid Bourgogne. Underspiller sig selv på en fascinerende måde. For Satan, det er raffineret det her. Alkoholprocent: 11,5% 92

Bohigas Cava Brut Reserva NV Husted Vin | 125 kr. tilbudspris Flot og intens næse med ferskennoter. Flot struktur med masser af stenfrugt og citrusnoter. Flot mousse og længde. En virkeligt flot cava. Alkoholprocent: 12% 92

Castell Sant Antoni Torre de L’Homenatge Gran Reserva Cava 2005 Valuewine | 399 kr. tilbudspris Mørk med nedfaldspærer i duften. Tør og koncentreret med lidt tung og hengemt frugt i smagen. Boblerne forsvinder hurtigt. Pæn dybde og længde. Over toppen. Alkoholprocent: 11,5% 92

Segura Viudas Reserve Heredad Cava NV Vinens Verden | 229 kr. tilbudspris Lys med lette fersken noter i duften. En flot mousse og masser af brioche noter, fersken, citrus i smagen. Intens i smagen med en flot balance og længde. Alkoholprocent: 12% 91

Mont Marcal Cava Brut Reserva 2018 BEDSTE KØB Skjold Burne | 80 kr. tilbudspris Klar strågul farve, dufter af citroner, grønne æbler og fennikel. Livlige bobler, god balance, let drikkelig. Alkoholprocent: 11,5% 90

