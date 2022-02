Stortest: Chardonnay fra USA

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Den største del af den vin, vi møder fra USA, kommer fra Californien. Vinene fra Californien er kendt af de fleste og hører til de bedste i verden. Det er blevet testet flere gange, og bedst kendt er den store blindsmagning i 1976, hvor Californien udfordrede de bedste Bordeaux- og Bourgogne-vine på de samme druer, og til stor overraskelse for især franskmændene vandt californierne smagningen.

Det var vinhandleren Steven Spurrier, som arrangerede blindsmagningen i Paris. Et udvalg af USA's bedste chardonnay- og cabernet-vine blev smagt op mod de bedste hvid- og rødvine fra Bourgogne og Bordeaux respektivt. Smagsdommerne var anerkendte franske vinskribenter, sommelierer og slotsejere. Chateau Montelena Chardonnay 1973 vandt hvidvinssmagningen, og en cabernet fra Stag’s Leap Wine Cellars havde slået alle de store Bordeauxer.

Nyheden gik kloden rundt som en løbeild. Fransk vin var ikke usårlig! Man kunne også fremstille vine i verdensklasse andre steder i verden! Den overraskende sejr banede således vej for en bølge af ambitiøse vinprojekter især i Californien, og bølgen bredte sig med tiden også til resten af den nye verden. En spillefilm, Bottleshock, er senere blevet lavet om denne smagning.

De fleste forbinder Californien med masser af sol og varme, men der er stor forskel på bl.a. temperaturer og nedbør— især pga. Stillehavet og bjergene. Det skaber en større årgangsvariation, end man egentlig skulle tro.

De senere år er også hvidvine fra Oregon, Washington State og selv New York begyndt at komme frem. Mere kølige og europæiske i udtrykket.

Jeg var i bund og grund ganske godt tilfreds med niveauet af denne smagning. Vel er amerikansk vin dyrt, men der er også flere seriøse og flotte vine— og på trods af prisen en lille håndfuld gode køb. Men smagningen viste også, at pris og kvalitet ikke naturligt hænger sammen. Vi smagte både meget dyre vine, som skuffede, og fik omvendt gode vine til omkring 150 kroner. Tidligere har man benyttet rigtigt meget fad til sine chardonnayer, men det er tydeligt, at dette har ændret sig, og jeg synes balancen er blvet væsentligt bedre, og frugten kommer mere til sin ret. Så alt i alt er amerikansk chardonnay i dén grad tilbage!

