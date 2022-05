Stortest: Etna

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Vinelskere og vinskribenter har de senere år vendt øjnene mod vinene fra Etna. Vine, som på mange måder er forskellige fra de vine, man ellers finder i Syditalien. Vine, som af mange sammenlignes med nebbiolo fra Piemonte eller bedre sangiovese fra Toscana.

Området er naturligt præget af den vulkanske jord, og vinmarkerne ligger i højder mellem 400 og 1.050 meter over havet, de bedste betingelser for vinproduktion. Vulkanen Etna er Europas største aktive vulkan og har blandt andet været i mindre udbrud de sidste mange måneder. Det ser man ved den kraftige røgformation, som skydes ud af bjerget hele tiden samt de mindre rystelser, der ofte fornemmes i byerne omkring vulkanen.

I mange år blev vinen fra Etna solgt som bulk til Norditalien, hvor den blev brugt til opblanding for at give vinene i nord mere alkohol og struktur. Men i dag har man grundet vinenes popularitet og dermed øgede priser formået at hæve kvaliteten mærkbart for vinene. Og man har ikke længere behov for at sælge vinene som blandingsvin.

Vinene laves primært på nerello mascalese men ofte også med en smule nerello cappuchio, sidstnævnte for at give farve og frugt til vinen. Det er yderst elegante vine, og er man til vine på nebbiolo fra Piemonte og pinot noir fra især Bourgogne, vil vi anbefale vinene fra Etna. De er lyse, yderst elegante med høj syre og en del tannin. Skal de sammenlignes med nebbiolo, har de lidt mere umiddelbar rød frugt og en smule lavere tannin. Endvidere har de den karakteristiske mineralske karakter, som kommer fra vulkansk jord.

De hvide Etna vine er primært lavet på carricante-druen, som ind imellem blandes med catarratto, minella og visparola. Carricante dyrkes især omkring Milo på den østlige side af Etna. Det er en aromatisk drue, hvor der især er fersken og citrustoner i duften. Men i smagen er den yderst mineralsk og har et helt specielt svovlet udtryk, som måske kommer fra den mineralske jord. Syren er høj og strukturen for de fleste ganske flot.

En smagning, som bekræfter, at dette p.t. måske er et af de mest spændende vinområder i verden. Utroligt højt bundniveau og generelt meget vellavede, spændende vine. Det er meget atypisk syditaliensk og har en mineralitet, som er unik, hvilket givet skyldes, at markerne ligger på vulkansk jord. Mange har hørt om de røde vine, men de hvide er yderst spændende og i min optik noget af det bedste, man kan finde af hvidvine fra støvlelandet p.t.

De 10 bedste

Hvidvine

Rødvine

