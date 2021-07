Stortest: Marlborough sauvignon blanc

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

I New Zealand finder man en række af de sydligste vinmarker i verden— i øvrigt tæt på bjergene, hvor store dele af Ringenes Herre-trilogien blev optaget. I 1973 plantede man de første sauvignon blanc-stokke, og i dag er druen uden sidestykke den mest populære drue med en produktion på 310.000 tons årligt, hvilket udgør 72% af al vin fra New Zealand.

Klimaet her er køligt og minder om det vejrlig, man finder i Bourgogne i det østlige Frankrig. Der er godt nok flere solskinstimer, men temperaturen er en del lavere end i traditionelle vinlande, og derfor tager modningsprocessen lidt længere tid. Det er især denne ekstra modningstid, der er med til at give de ekstra smagsnuancer til druerne, der også får vinen til at smage af mere. Man snakker om den fenoliske modning, som giver en række duft- og smagsindtryk i vinen. Man finder ofte en mere intens hyldeblomstnæse i vinene her sammenlignet med sauvignon blanc-vinene fra Loiredalen i Frankrig. Det er methoxypyraziner, som i de køligere områder giver en mere intens duft og smag af hyldeblomst, asparges og grønne noter.

Meget forventeligt en smagning med et tæt løb mellem hovedparten af vinene. Mindre hyldeblomst end jeg forventede, og mange er gået i en mere europæisk stil som ikke er så ekspressiv. Mange gode køb, men jeg savnede bare et par vine, som virkeligt kunne vise, at man også her er på vej med store vine. Dertil er der stadig en vej endnu.

De 10 bedste

Seresin Marama Sauvignon Blanc 2015 BEDSTE VIN Vinspecialisten | 269 kr. tilbudspris Fermenteret og modent på franske fade. En flot og fyldig vin med masser af komplekse noter både i duft og smag. Nærmest som en stor Sancerre i stilen og hvor fadet ikke smages direkte men giver en rund og fyldig mundfornemelse. Flot vin! Alkoholprocent: 14% 93

Staete Landt Annabel Sauvignon Blanc 2018 Winelovers | 163 kr. tilbudspris Fin balance med godt sødme/syreniveau, gule frugter og et strejf af røde bær. En anelse Sancerre-agtig. Alkoholprocent: 12% 92

Dog Point Sauvignon Blanc 2019 Laudrup Vin | 179 kr. tilbudspris Stikkelsbær i næsen. Flot syrligt udtryk med en pæn intensitet i smagen af grønne æbler, citrus og blomsternoter. Flot balance og fin sprød afslutning. Alkoholprocent: 13,5% 91

Saint Clair Wairau Reserve Sauvignon Blanc 2018 Bichel | 185 kr. tilbudspris Gule æbler i næsen. Masser af fylde og flot intensitet i smagen. Stenfrugt og let krydrede noter. Fyldig afslutning. Alkoholprocent: 12,5% 91

Finscher & Co The Dividing Line Sauvignon Blanc 2019 Theis Vine | 160 kr. tilbudspris Fyldig næse med fersken noter. Fermenteret i fad hvilket giver en rund og mere fyldig mundfornemmelse. Flot struktur og pæn intensitet i smagen. Lang afslutning. Alkoholprocent: 13% 91

Clos Henri Sauvignon Blanc 2017 Kjær & Sommerfeldt | 265 kr. tilbudspris Stikkelsbærnoter. Flot intensitet og meget ren og sprød i udtrykket. Flot fylde og på mange måder atypisk for Marlborough stilmæssigt. Let fadpræg. Flot længde og sprød i eftersmagen. Alkoholprocent: 13% 91

Greywacke Wild Sauvignon 2017 Philipson Wine | 200 kr. Tilbudspris Grøn appelsin, våde sten, drivhusagurk og mango. Afslører et let laktisk præg, måske fra sur lie, dog uden det er på bekostning af friskheden. Fin koncentration og balance. Diskret fylde. Alkoholprocent: 13,5% 91

Sileni Straits Grand Reserve Sauvignon Blanc 2019 Erik Sørensen | 160 kr. tilbudspris Krudt og flint i næsen. Rimelig streng i syren, men flankeret af citrus og grape kommer den i balance. En rigtig mundfrisker. Alkoholprocent: 13% 90

Sacred Hill Sauvignon Blanc Reserve 2018 BEDSTE KØB Supervin | 90 kr. tilbudspris Fin næse med lidt hvide blomster og frugt. Fin balance og struktur og ok mundfornemmelse, nærmest lidt cremet. Pæn afslutning. Alkoholprocent: 12,5% 90

Villa Maria Sauvignon Blanc 2019 GODT KØB Vinens Verden | 119 kr. tilbudspris Hyldeblomst, citrus og grøn ananas. En underliggende mineralitet øger kompleksiteten. Harmonisk med rensende syre. Alkoholprocent: 13% 90

Se resten af vinene - klik her - SpritNyt.com

Vin - og spiritus festivaler i 2021 i Pressen: Italiensk vinfestival 17+18 september - køb billet nu - klik her. Whisky & Rom festival 29+30 oktober - læs mere her - klik her. Spansk Vinfestival Aflyst i 2021 - på gensyn 16+17 september 2022 Franske vindage 2022 - 4+5 marts 2022 Køb billetter nu - klik her.

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her