Stortest: Merlot fra Chile og Californien

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Vi tager et kig på vine lavet på merlot fra Californien og Chile. Og til vores overraskelse var der både struktur og elegance at finde i de bedste vine, og selv i den billige ende var der tale om fornuftige, ærlige vine. Både fad og druemodenhed var gennemgående godt styret. Flere vine havde en del år på bagen, hvilket godt kan give et indtryk af, at kategorien er svær at sælge. Vores oplevelse med vinene var, at det burde være anderledes. Der var virkelig flotte vine iblandt feltet.

De 10 bedste

Merryvale Merlot 2016, Californien BEDSTE VIN Otto Suenson | 449 kr. tilbudspris Kompleks duft med kaffe, urter, varm jord, træ og blommer. Meget seriøs i munden, nærmest aristokratisk med elegante, nærmest kølige tanniner, fuldmoden frugt og balanceret syre. Imponerende længde og virkelig en vin af høj klasse. Alkoholprocent: 14,2% 94

Duckhorn Three Palms Vineyard Merlot 2016, Californien Winefamly | 459 kr. tilbudspris Kokos og solmoden bær i duften. Fyldig vin med bløde venlige tanniner. Masser af brombær, espresso, mørk chokolade og vanilje i smagen. En seriøs stor men også lidt tung vin. Alkoholprocent: 14,5% 93

Freemark Abbey Merlot 2014, Californien Sigurd Müller Vinhandel | 350 kr. tilbudspris Flot balanceret næse, hvor frugten står først, og træet står retmæssigt i baggrunden. Fyldig med blommer og brombær samt lidt klassisk knækket gren til at give kant. En vin, hvor frugten dominerer og blot suppleres af urter og røg. Vinen arbejder flot i glasset og viser, hvad denne drue kan. Alkoholprocent: 14,5% 93

Rutherford Hill 2014, Californien Strandgaarden | 199 kr. tilbudspris Let udvikling i næsen med syltede kirsebær, brændt jord, vanilje og hængt kød. Old school profil med en vis grad af patina i både frugt og krydderi og en glimrende struktur. Intens uden at være tung og et godt bud på en oversøisk merlot, som vil behage højrebreds-yndere. Alkoholprocent: 14,5% 92

Silverado Mt. George Vineyard Merlot 2016, Californien Laudrup Vin | 319 kr. tilbudspris Sorte bær i duften. Fyldig, blød og rund med brombær, mocca, tobak og vanilje i smagen. Pæn struktur, meget oversøisk i udtrykket med en fyldig lang afslutning. Alkoholprocent: 15% 91

Starmont Merlot 2014, Californien Otto Suenson | 249 kr. tilbudspris Masser af røde bær i duften. Blød og venlig med pæn koncentration og intensitet. Modne druer og en del fad fornemmes. Pæn, krydret afslutning. Alkoholprocent: 13,8% 91

Clos Pegase Merlot 2018, Californien Americanwine.dk | 150 kr. tilbudspris Rigtigt flot sammensat frugtprofil, hvor der er sorte bær, der er godt modne uden at være kogte. Smagen er hængt godt op på både tannin og syre, som giver friskhed. Smagen er stadig sorte bær med en underliggende fadtone. Intens men i flot balance. Alkoholprocent: 14,5% 90

Robert Craig Merlot 2015, Californien Supervin | 899 kr. tilbudspris Kokos og kaffe i duften med meget modner blommer og vanilje. Kraftfuld og tanninrig, ret ekstraheret og pumpet i stilen. Der fornemmes seriøsitet i vinfremstillingen, men resultatet grænser til det anstrengende og mættende. Hvis man er til bulderbasser, vil den falde i smag. Og der skal mad til de tanniner. Alkoholprocent: 14,8% 90

Ca’Momi Heartcraft Merlot 2016, Californien BEDSTE KØB Americanwine.dk | 95 kr. tilbudspris En duft, der fremstår med en del røg fra fadet, brombær og lakridsnoter. Smagen er lidt kantet, med en lidt umoden tannin og lidt hård afslutning. Alkoholprocent: 13,5% 89

Noble Vines 181 Merlot 2016, Californien Kjær & Sommerfeldt | 129 kr. tilbudspris Varm, moden frugt i næsen, som understreges i smagen. Kirsebær, sorte blommer, lakrids og lidt tobak i bagkanten. Herlig saftighed i afslutningen. Ender med at fremstå lidt for moden i frugten, med manglende friskhed. Alkoholprocent: 14,9% 89

Se resten af vinene - klik her - SpritNyt.com

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Vin - og spiritus festivaler i 2021 i Pressen:

Franske Vindage 5+6 marts - køb billet nu - klik og læs mere her

Italiensk vinfestival 9+10 april - køb billet nu - klik her.

Tysk Vin 7 maj

Spansk Vinfestival 17+18 september

Whisky & Rom festival 29+30 oktober - køb billet nu - klik her.