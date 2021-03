Stortest: Pinot Noir fra Sydafrika

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Danskerne har i dén grad taget de sydafrikanske vine til sig. Måske ikke overraskende, når man ser på udbuddet og ikke mindst priserne. Årsagen til landets enorme succes som vinproducent skal findes i de optimale dyrkningsbetingelser med et mildt klima og gode jordbundsforhold. Hertil kommer meget lave lønninger, som gør det muligt at udbyde vinen til meget konkurrencedygtige priser.



Også i Sydafrika er pinot noir en vigtig drue, som man gennem mange år har haft fokus på. Der er mange stilarter, men de senere år er det især de køligere vine fra Walker Bay, som har opnået stor opmærksomhed.

En stor og pæn smagning, hvor stort set hele toppen af sydafrikansk pinot noir var repræsenteret. Og de levede bestemt op til forventninger. Flotte, vellavede vine i en kølig stil og måske det nærmeste man kommer Bourgogne uden for Frankrig! Men til helt andre priser, og det er mit indtryk, at man får virkelig meget for pengene, hvis man holder af pinot noir.

De 10 bedste

Hamilton Russell Pinot Noir 2019 BEDSTE VIN Vinspecialisten | 395 kr. tilbudspris Spændstig kirsebærfrugt, virker ungdommelig og frisk med velintegreret, diskret fad. Superintens smag med elegant balance mellem frugtsødme og syre, flot intensitet, en vin med format. Afslutningen kommer med et lille fast tanninbid og fadkrydderi. Fremragende vin. Alkoholprocent: 13,5% 94

La Vierge Apogée Pinot Noir 2015 WineGuys.dk | 349 kr. tilbudspris Old school næse med udvikling, ret spændende. Skovjordbær, muldjord, kaffe og lidt kostald. Fløjlsblød palette med god koncentration, igen old school med rig, sødmefuld frugt og en let krydret afslutning. Syrebalancen holder, og det er en fornøjelse at både dufte og smage. Glimrende! Alkoholprocent: 13,5% 94

Newton Johnson Family Vineyards Pinot Noir 2018 Philipson Wine | 250 kr. tilbudspris Charmerende duft med skovbund og perfekt modne jordbær. En velbalanceret stil, hvor forbilledet nemt anes i horisonten. God balance i smagen, med saftig og flot moden frugt og et fad, der ligger som en violin i baggrunden. Smuk, lang eftersmag. Alkoholprocent: 13,5% 93

Waterford Pinot Noir 2016 Vinkunsten | 229 kr. tilbudspris Tydelige noter af jordbær og hindbær, der arbejder sammen med den røgede fadnote. I smagen er vinen flot og præcis i sit udtryk. Lidt frisk peber, rå frugt og en underliggende lakridsnote. Interessant vin at sidde med. Alkoholprocent: 12,5% 93

Hamilton Russell Pinot Noir 2020 Vinspecialisten | 395 kr. tilbudspris Flot frugtig næse med jordbærnoter. Mærke kølige noter, skovbær, ribs, krydderier og vanilje i smagen. Intens i smagen med flot balance med syre og fad. Elegant flot vin. Alkoholprocent: 13,5% 93

Lismore Pinot Noir 2018 Sawineimport.dk | 295 kr. tilbudspris Eukalyptus, kostald og hindbær i duften samt lidt fadkrydderi. Ret markante tanniner og syre for typen, frugten forbliver elegant. Ret subtil vin med en nærmest saltet undertone. Spændende og dyb trods sin tydelige feminine lethed. Alkoholprocent: 13% 93

Catherine Marshall Finite Elements Pinot Noir 2017 WineGuys.dk | 499 kr. tilbudspris Flot, ren og intens næse drevet af modne bær. Masser af vilde jordbær, ribs og vanilje i smagen, pakket ind af en fin syre. Lang afslutning. Alkoholprocent: 13,5% 92

Storm Pinot Noir 2017 Laudrup Vin | 299 kr. tilbudspris Flot, intens duft af røde bær. Meget burgundisk i udtrykket med mørke bærnoter, krydderier og roser. Velbalanceret med en lang, let krydret afslutning. Alkoholprocent: 13,5% 92

Ataraxia Pinot Noir 2016 Vinkonsulatet | 299 kr. tilbudspris Kompleks med masser af noter. Her er roser, rød frugt og lidt rabarber. Smagen er velbalanceret, lidt til den varme side, med masser af frugt og en herligt urtet kant. En vin, der vil udforskes. Alkoholprocent: 13% 92

Paul Cluver Estate Pinot Noir 2018 BEDSTE KØB Valuewine | 159 kr. tilbudspris Meget fad i næsen med lidt skovbærfrugt. I munden virker syren ubalanceret og dominerende. Ikke helt harmonisk i min mund, jeg savner en bedre integrering af syren. Alkoholprocent: 13,5% 91

