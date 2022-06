Stortest: Priorat

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Efter Priorat blev kendt i 1990’erne på en ny generation af vinmagere, har der været lidt mere stille omkring området det seneste årti. Men nu er man gået i gang med at genopfinde sig selv endnu en gang i Priorat. Det er især drevet af en næste generation af de fire gode venner, nemlig Sarah Perez, René Barbier Jr., Álvaro Palacios og tyske Dominik Huber. Væk er den voldsomme koncentration. Vinene skal være elegante og vine, man uden problemer kan drikke. De fleste er overgået til økologisk og biodynamisk drift af markerne, omend man ikke er certificeret, da der er for meget bureaukrati. Man høster tidligere, men den store forskel er sket i kælderen, hvor man dels er begyndt at arbejde med fermentering af hele klaser druer i en del af vinen, en kølig og lang fermentering og markant mindre brug af nye fade. Endvidere har man skippet en række af de internationale druer, som kom i 1980’erne, såsom cabernet og merlot, og fokus er nu især på at lære den harmoni, der er mellem de klassiske druer herfra, cariñena og garnacha, i samspil med den specielle jordbund, der findes, og det unikke mikroklima. Eneste internationale drue, som ser ud til at overleve helt, er syrah, som giver vinene farve, frugt og noter af især violer. Resultatet er helt andre vine, som i elegance kan sammenlignes med vinene fra det nordlige Rhône, stadigt kraftige men med en flot syre, struktur og det lidt urtede udtryk, som gør vinene fra Priorat så spændende.

En på alle måder overbevisende smagning, som viser, at Priorat vinene i store træk er blevet elegante og lettere i stilen, hvilket bestemt klæder vinene. Vi har sjældent været så begejstret i panelet for så stor en del af vinene som i denne smagning. Og det var ikke engang de store kanoner, der begejstrede mest, men en række mere ukendte vine til ganske fornuftige priser. Så jeg mener klart, der er basis for at genbesøge Priorat, for der ligger mange gode oplevelser.

De 10 bedste

