Stortest: Rioja

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Rioja er uden tvivl det mest kendte vinområde i Spanien. Stort set lige meget hvor i verden man befinder sig, kan man finde en rioja på vinhylden eller i vinkortet. Og igennem flere år var rioja det eneste, folk kunne associere med spansk vin.

Rioja er primært kendt for rødvine, men der produceres også hvidvine og rosé. De fleste vinhuse laver deres egne blandinger, typisk med minimum tre druer— dog med en hovedvægt på tempranillo. Herudover benyttes garnacha, graciano og mazuela. Garnachadruen tilfører ofte alkohol, syre og struktur til vinen. Udfordringen er, at tempranillo og garnacha ikke har et særligt højt indhold af tannin og karakter. Her kommer mazuela og graciano ind, da de ud over syre også tilfører vinen farve og en krydret tone. Især graciano har i de senere år fået en renæssance, og flere huse er begyndt at lave vine udelukkende på denne drue ved siden af deres normale vine. En typisk blanding i Rioja består af omkring 60-80 procent tempranillo, op til 20 procent garnacha samt en mindre andel mazuela og graciano.

Der laves mange forskellige stilarter, lige fra de klassiske vino jóven, crianza, reserva og gran reserva til de mere moderne, som ikke på samme måde benytter disse betegnelser, og hvor frugten i langt højere grad spiller en rolle i forhold til brugen af fade.

De 10 bedste

Cocecha

Gomez Cruzado Honorable 2015 Otto Suenson | 275 kr. tilbudspris Masser af toast i næsen. En del faddominans men har også frugten, der kan bære det. Stadig ung men vil givet udvikle sig flot. Masser af koncentration og intensitet. Lang afslutning. Alkoholprocent: 14,5% 94

Artadi El Carretil 2016 Laudrup Vin | 1299 kr. tilbudspris Mørk og varm næse, tæt i duften og kompakte aromaer, som har lidt svært ved at udfolde sig. Smagen er ligeledes tæt, alkoholisk og med meget sødme i frugten. Der er god balance mellem elementerne, men det er en voldsom vin, som den står nu, og den behøver tid. Alkoholprocent: 14,5% 94

Olivier Riveère Las Viñas de Eusebio 2016 Erik Sørensen Vin | 450 kr. tilbudspris Mørk og intens næse, moden og med en let reduktion. Med lidt iltning viser sig boysenbær, brombær og søde urter. Smagen er fyldig og med poleret men vedholdende tannin. Høj smagsintensitet og sødme i frugten men super balanceret af tannin og syre. Behøver tid, i karaffel eller i kælder. Alkoholprocent: 14,5% 94

El Puntido 2016 Sigurd Müller Vinhandel | 350 kr. tilbudspris Vanille i næsen med en smule toast, masser af moden mørk bærfrugt. Tæt struktur med fedme og cremethed. Virker meget designet i sin stil men flot lavet. Lang, kompleks finish med et bourbonpræg, der fylder godt i munden. Virkelig flot balance med stram, moden tannin og rigdom. Alkoholprocent: 14,5% 93

Remelluri Lindes de Remelluri 2016 Philipson Wine | 100 kr. tilbudspris Sorte bær i duften. En fyldig og frugtig vin drevet af bærintensiteten med krydrede noter og toastpræg. Flot frugt og generelt en flot struktur og længde. Flot moderne Rioja. Alkoholprocent: 14% 92

Crianza

Lopez Heredia Viña Cubillo 2010 Masterwines.dk | 139 kr. tilbudspris Klassisk Riojanæse med masser af vanilje. En anelse tørhed i smagen. Medium koncentration. Kort, tør afslutning. Alkoholprocent: 13,5% 91

Reserva

Contino Reserva 2016 Jysk vin | 195 kr. tilbudspris Frugtig næse med røde bær. Fyldig i smagen med jordbær, brombær, mocca og vaniljenoter. Meget elegant i udtrykket. Yderst velbalanceret med en flot lang afslutning. Alkoholprocent: 14% 95

Marques de Murrieta Dalmau 2016 Laudrup Vin | 579 kr. tilbudspris Ultra tæt, meget fadpræget, sukret, vanillet, eukalyptus. Stor koncentration, fedmefyldt frugt, der pakker tanninerne ind, kan næsten tygges. Meget lang med stor intensitet. Too much nu og her men imponerende og med stort potentiale. Alkoholprocent: 14,5% 95

Obalo Reserva 2015 Erik Sørensen Vin | 150 kr. tilbudspris Mørk, intens vin med masser af sorte bær i næsen. Flot koncentration pakket ind af en fin syre og masser af komplekse noter. Lang afslutning. Moderne stor vin! Alkoholprocent: 14,5% 93

Gran Reserva

Faustino 1 Gran Reserva 2009 Edrington | 130 kr. tilbudspris Saftig og imødekommende i udtrykket. Modne bær, en del fad men velintegreret. Pæn dybde og meget klassisk Riojavin. Flot fadintegration og længde. Alkoholprocent: 13,5% 93

Se resten af vinene - klik her - SpritNyt.com

Vin - og spiritus festivaler i 2021 i Pressen:

Franske Vindage 5+6 marts - køb billet nu - klik og læs mere her

Italiensk vinfestival 9+10 april - køb billet nu - klik her.

Spansk Vinfestival 17+18 september

Whisky & Rom festival 29+30 oktober - køb billet nu - klik her.

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her