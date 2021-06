Stortest: Rød Bordeaux mellem 100-300 kr.

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Bordeaux er en af verdens største vinregioner med over 110.000 hektarer vinmarker og over 10.000 vinbønder. Produktionen er årligt ca. 600 millioner liter vin, hvilket svarer til lige så meget vin, som der laves i hele Chile.

Bordeaux by har gennem mange hundrede år været vinbranchens centrum. Når høsten er i land og den første vin er på fadene, flokkes alverdens vinskribenter og indkøbere til Bordeaux for at vurdere årgangen.

Men Bordeaux har haft det svært de seneste mange år, og pris/kvalitet har bestemt ikke hængt sammen. Men det virker som om, man er begyndt at lave bedre vine hjulpet af en række gode årgange. Vi har derfor sat os for opgave at se, hvad man kan få, hvis man bruger mellem 100 og 300 kroner.

En smagning, som egentlig levede op til min forventning om, at der er mange rigtigt gode vine i denne prisklasse. Men også at man skal se sig for, og at en højere pris i sig selv ikke naturligt giver en bedre vin. Desuden kan man heller ikke bare gå efter det sikre som Saint-Émilion Grand Cru, Pomerol eller Margaux, dertil viste mange andre vine fra mindre kommuner, at de klarerede sig bedre. Men konklusionen må være, at man bestemt godt kan finde gode vine til under 300 kroner i Bordeaux— man skal bare se sig for.

De 10 bedste

Grand Vin de Château Bel-Air 2016, Cadillac BEDSTE VIN Thewinecompany.dk | 175 kr. tilbudspris Stor og moden næse, meget new-world-agtig med fuld skrald på frugt og fadpræg. Sødmefuld smag og megen. Lidt varmende alkohol og klart moderne stil, som vil dele vandende lidt. Men koncentrationen fornægter sig ikke. Alk.: 15% 93

Château Deyrem Valentin 2016, Margaux WineFamly | 194 kr. tilbudspris Flot let krydret næse. Solbær, solbærblade, tobak, violer og vanilje i smagen. En flot og elegant vin med pæn intensitet i smagen. Lang afslutning. Alk.: 14% 92

Château Fontarney 2016, Margaux Kjær & Sommerfeldt | 249 kr. tilbudspris Flot og frugtig næse. Imødekommende saftig med en pæn koncentration. Masser af brombær, mokka og vanilje i smagen. Lang, let krydret afslutning. Alk.: 13% 92

Château La Croix Bonneau 2018, Montagny Saint-Émilion BEDSTE KØB Juuls | 129 kr. tilbudspris Nærmest sort og meget koncentreret. Masser af sorte bær, animalske noter, sort peber og vanilje. En moderne og seriøs vin med en pæn afslutning. Alk.: 14% 92

Château Pierrail 2016 GODT KØB Vinspeciaisten | 149 kr. tilbudspris Moderne udtryk i næsen, fyldt med slikket bærfrugt og bagekrydderi og med god intensitet. Smagen er intens, varmer en del og har modne tanniner, som bider fra sig. Intens og sødmefuld bærfrugt, fadpræget er vel meget tilstede. Alk.: 14,5% 92

Grand Vin de Château de Ricaud 2016, Cadillac Kjær & Sommerfeldt | 259 kr. tilbudspris Flot næse. Elegant med noter af solbær, brombær, peber og lakrids. I Smagen er den domineret af tørre tanniner og så absolut en elegant vin med en medium+ eftersmag. Alk.: 14% 91

Château au Pont de Guitres 2016, Lalande de Pomerol GODT KØB MENY | 125 kr. tilbudspris Charmerende og vegetal næse med solbærbusk, grøn peber og rød blomme. Smagen er ren og frisk med velkomponeret frugt og balanceret tannin. Til den lidt grønne side og vil nok ikke være i alles smag; men den gør det, den gør, godt. Alk.: 14% 91

Château Piganeau 2016, Saint-Émilion Grand Cru Holte Vinlager | 180 kr. tilbudspris Mineralsk og dyb næse domineret af tranebær og solbær med let vegetalt præg i flot harmoni. Smagen har god balance, drevet af vinens syre men med frugtkoncentration og tannin til at spille op. Rigtigt fint sammensat. Alk.: 14% 91

Château Bousquet 2015, Graves GODT KØB Juuls | 149 kr. tilbudspris Pæn, intens næse med sorte bær. Saftig, imødekommende i udtrykket med masser af bærsmag, krydderier, tobak og vanilje. Meget klassisk og vellavet vin. Drik 2020-2026 | Alk.: 13% 91

Château Le Rey Les Rocheuses 2016, Castillon Theis Vine | 210 kr. tilbudspris Moden næse med noter af blommer, peber og modne solbær. I smagen er den i udmærket balance, med tørre tanniner og en syre, som gør lige nok væsen af sig til at den balancerer. Alk.: 14% 91

