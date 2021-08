Stortest: Rødvine fra Alentejo, Tejo, Lisboa & Setúbal i Portugal

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Vi har i dette nummer valgt at sætte fokus på den store slette i Portugal, hvor især Alentejo er det mest kendte område. Alentejo er opdelt i otte underregioner, som producerer nogle af de mest imødekommende vine i Portugal— varme, rige og solmodne vine, som ofte er pleasende og letdrikkelige. I den sydlige del af regionen kan sommeren være som en bageovn, vinteren er tilsvarende kold. I jordbunden findes både skifer, granit, kalk og ler. Mod nord, omkring byen Portalegre, bliver landskabet mere bakket. Længere ude mod kysten støder man først på de andre vinområder Tejo og helt ude ved Atlanterhavet møder man Lisboa og Setúbal. Vinene er køligere herude og ofte mere friske i udtrykket.

Der benyttes, som i resten af Portugal, mange forskellige druer, de fleste lokale. Mest benyttede i disse områder er dog aragonez (tempranillo), alicante bouschet, alfrocheiro, trincadeira, castelão, touriga nacional og syrah.

Det var nok den smagning i bladets historie med den laveste gennemsnitspris, så forventningerne var store i forhold til at finde gode køb til prisen- og de blev indfriet. Men der var godt nok også mange ligegyldige vine og desværre også en del vine, som ikke rigtigt fungerede. Men dem, som stod frem, var virkeligt flotte vine og så til at betale. Men man kan ikke som i andre områder se en sammenhæng mellem pris og kvalitet, for det hænger ikke helt sammen i alle vine.

Vinha do Carmo 2017, Lisboa BEDSTE VIN Nordjysk Vinimport | 116 kr. tilbudspris God længde, harmoni mellem fad, syre og frugt. Fin floralitet, modne blommer, frisk figen. En vis krydret karakter og god længde. Vil lagre flot. Alkoholprocent: 14,5% 92

Quinta do Gradil Tannat 2018, Lisboa GODT KØB Nordjysk Vinimport | 103 kr. tilbudspris Prøver at være en stor vin. Fyldig, tannisk og rig på mørke frugter og et underskovspræg. Velbalanceret men skal have tid. Alkoholprocent: 14,5% 92

Quinta do Gradil Reserva 2015, Lisboa Nordjysk Vinimport | 127 kr. tilbudspris Mørk og intens i duften med sorte bær. Koncentreret med brombær, animalske noter, lakrids og vanilje. Pakket ind af en flot syre. Lang afslutning. Flot vin! Alkoholprocent: 14,5% 92

Cavalo Negro 2019, Tejo BEDSTE KØB Nordjysk Vinimport | 68 kr. tilbudspris Varm asfalt mineralitet, violer, røde blommer, chokolade, blåbær og karl johan svamp. Styret modenhed. Indsmigrende og feminin med rank syre og afstemt tannin. God længde, kompleksitet og balance. Alkoholprocent: 13,5% 91

Cortes de Cima Homenagem a HC Andersen 2013, Alentejano AMKA | 395 kr. tilbudspris Nellike, allehånde, brombær, rosa peber, våd kælder. Balanceret struktur, kort afslutning og ringe intensitet. Alkoholprocent: 14% 91

Adegamae Dory Merlot 2015, Lisboa La Cave Vinimport | 145 kr. tilbudspris Rubin, medium intens. Fint ekspressiv næse med med bær, kirsebær, florale noter og violer. Elegant og fint balanceret i munden med syrlige kirsebær, flot syre. En dejlig vin. Alkoholprocent: 14% 91

Flor de la Mar Tinto 2019, Setúbal GODT KØB Adelino | 65 kr. tilbudspris Masser af røde bær i duften. Saftig, indbydende med jordbær, hindbær og lyse krydderier i smagen. Vellavet, flot vin. Alkoholprocent: 14% 91

Tapada de Coelheiros 2013, Alentejano Vinho | 289 kr. tilbudspris Tiltalende næse. Kandiseret viol, vilde, solmodne hindbær, rød blomme, akacietræ og sød tobak. Starter frugtdrevent, slutter med fad. Fin syre, god koncentration og længde. Kan lagre. Alkoholprocent: 14,5% 91

Symington Quinta da Fonte Souto Portalegre 2017, Alentejo Vinspecialisten | 449 kr. tilbudspris Mørk rubin med lilla kant. Mørke bær, brombær, lidt kakao, kaffe og diskret fadpræg. Kraftfuld men også blød med fin frugt og syre, krydret undertone, pænt med tanniner, lang hale med lidt tørre tanniner, stort potentiale. Alkoholprocent: 14,5% 90

Marques de Borba Colheita 2018, Alentejo GODT KØB MENU | 80 kr. tilbudspris Flot, ren næse med jordbærnoter. Flot struktur med røde kirsebær, sort peber og et strejf vanilje. Let animalske noter og en fin, lang og præcis afslutning. Alkoholprocent: 14% 90

