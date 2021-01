Stortest: Sauvignon Blanc fra Loiredalen

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Et par hundrede km syd for Paris finder man Loiredalen, også kendt som Paris’ baghave. Et område med imponerende slotte og kendt for, at byboerne fra Paris tager derhen for at få et pusterum for storbyen.

Området er samtidigt Frankrigs tredjestørste vinområde, kun overgået af Bordeaux og det sydlige Frankrig. Men vinene er ikke specielt kendte på vore breddegrader, og for de fleste er det kun ved vinene fra Sancerre og Pouilly-Fumé, at der ringer en klokke. Måske skyldes det det store antal af områder i Loiredalen og ikke mindst, at der benyttes mange forskellige druer, og at vinstilen derfor varierer en hel del mellem de mange områder.

Klimaet er køligt, og det medfører syrerige vine— spinkle og ikke den vintype, som bredden af danskere foretrækker. Hertil savnes koncentrationen og den ofte mere imødekommende stil fra de varmere vinområder. Omvendt er det herfra de mest klassiske sauvignon blanc vine kommer. Vine, som i dag er reference for en række af de mange sauvignon blanc vine, man finder fra de oversøiske lande.

En smagning, som i dén grad viser, at der er mange yderst spændende og flotte sauvignon blanc vine i Loiredalen. Og med både en typicitet og ikke mindst forskellighed, som er påfaldende. Er man træt af, at oversøisk og især new zealandsk sauvignon er præget af hyldeblomst, bør man prøve en række af vinene fra bl.a. Sancerre og se, hvilket helt andet udtryk, man finder her fra den samme drue. Jeg håber og tror i hvert fald, at området får en renæssance, det fortjener det så ganske. Det er stilrene pæne vine, men hvor man ikke helt kommer i det øverste lag pointmæssigt.

De 10 bedste

Alphonse Mellot La Moussiere Sancerre 2018 BEDSTE VIN Theis Vin | 210 kr. tilbudspris Dyb næse, som konstant skifter mellem moden citrusfrugt, sur lie-karakter og et let urtet præg. Meget interessant. Smagen er fyldig og med flot syre og tekstur til at matche. En seriøs og lagringsvenlig version, som også vil fungere godt i ledtog med mad. Alkoholprocent: 13% 93

Domaine Vacheron Sancerre Le Paradis 2017 Laudrup Vin | 299 kr. tilbudspris Fyldig næse. Masser af stikkelsbær i smagen. Flot dybde og balance. Mange lag og klassisk i udtrykket. Lang, sprød afslutning. Alkoholprocent: 13% 93

Chateau de Tracy Pouilly-Fumé 2019 Vinspecialisten | 259 kr. tilbudspris Røget næse med masser af stikkelsbærnoter. Fortsætter i smagen med grønne æbler, hvid peber og blomsternoter. Seriøs, vellavet og flot vin! Alkoholprocent: 13,5% 92

Bouchie-Chatellier Pouilly-Fumé Les Adelins 2019 GODT KØB Kjær & Sommerfeldt | 129 kr. tilbudspris Vegetal og højaromatisk næse med grønne æbler og nyslået græs. Smagen er præcis og ren, rensende og meget domineret af en mere sødmefuld og slikken frugt. En anelse simpel. Drik 2020-2028 | Alkoholprocent: 13% 92

Antoine de la Farge Menetou-Salon 2019 Husted Vine | 149 kr. tilbudspris Fersken i næsen. Flot koncentration og dybde i smagen. Rund og venlig med stenfrugt, lime og blomsternoter. Lang afslutning. Alkoholprocent: 13% 92

Daniel Crochet Sancerre 2019 Theis Vin | 180 kr. tilbudspris Citrus i næsen. Fyldig og intens i smagen med solmodne stikkelsbær, limefrugt og florale noter. Vil meget og det meste lykkes. Ganske flot vin. Alkoholprocent: 14% 92

Domaine Vacheron Sancerre 2019 Laudrup Vin | 199 kr. tilbudspris Lukket i næsen med diskrete stikkelsbær samt en vis mineralitet. Lidt mere tilnærmelig i smagen, men uden at være helt åbnet op. Gemmer nok på mere men på dagen savner jeg, at den viser det. Alkoholprocent: 14% 92

Henri Bourgeois Haute Victoire Quincy 2018 BEDSTE KØB Kjær & Sommerfeldt | 119 kr. tilbudspris Flot, ren næse med masser af citrus. Stikkelsbær, hvid peber og lette blomsternoter i smagen. Mange lag og en flot, lang afslutning. Alkoholprocent: 13% 92

Jonathan Diddier Pabiot Pouilly Fumé Florilége 2018 Philipson Wine | 170 kr. tilbudspris Moden og lidt reserveret næse, som giver mere fra sig med luft og viser gule stenfrugter og surmælk. I smagen er vinen fyldig og poleret uden kanter og med en fin balancerende syre. Fremstår med en smule floralt præg à la hyldeblomst, meget subtilt udtryk af sauvignon blanc. Alkoholprocent: 13% 92

Domaine des Cotes Blanches Sancerre 2019 GODT KØB MENY | 100 kr. tilbudspris Masser af grønne æbler. Stilren med citrus og stikkelsbær i smagen. Pæn koncentration og balance. Sprød afslutning. Alkoholprocent: 13,5% 91

