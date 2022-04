Stortest: Soave

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Øst for Verona finder man Soave-området, et område kendt for sine hvidvine. Navnet "Soave" går langt tilbage, og en af historierne går på, at Romeo efter et stævnemøde med Julie modtog et glas vin fra en tjener, og da han havde smagt den, udbrød han "Soave", hvilket betyder noget i retning af dejlig eller liflig. Man har produceret vin i Soave i århundreder, men det var først i 1970’erne, at Soave oplevede det store gennembrud. Et gennembrud, som den dag i dag betyder, at området udgør en ikke uvæsenlig del af de hvidvine, der produceres i Italien under DOC.

Soave fremstilles hovedsageligt af garganega, evt. suppleret med op til 30% chardonnay, pinot bianco eller trebbiano di Soave. Desuden er det tilladt at bruge 15% andre trebbiano-kloner, hvis de stammer fra vinstokke, der er plantet før 1993.

Hovedappellationen er Soave Classico, en appellation, der er tildelt områdets ældste vinmarker. For at en Soave kan kaldes for Soave Classico Superiore og opnå DOCG status, skal den besidde mindst 11,5% alkohol, hvilket betyder, at druerne skal være af en bedre kvalitet, hvilket igen kræver lavere høstudbytte.

Niveauet var pænt men ikke fantastisk for de 22 Soave-vine, som blev smagt. Generelt var de meget ens i udtrykket, og til prisen får man en ganske pæn vin. Men mange vine bliver en anelse neutrale— ikke at man kan sætte en finger på, hvordan de er lavet, men måske er de for polerede. Ville ønske, flere ville lade sig inspirere af Pieropan.

De 10 bedste

