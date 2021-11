Stortest: Sydafrika blends

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Sydafrika er ved at gennemgå en kolossal forandring: Fra at være et land, som under apartheid-styret var lukket og ikke havde megen samhandel med andre lande, er der nu under en ny demokratisk regering ved at ske en stor udvikling, ikke kun for alle dem, som bor og besøger landet, men også i vinindustrien i Sydafrika. Sydafrika er ved at åbne sine porte og vise os sin fantastiske natur og andre rigdomme.

Der produceres i dag vine fra fire officielle regioner, 21 distrikter, 61 underdistrikter og estates, dvs. individuelle vingårde, primært i det sydvestlige hjørne omkring Cape Town. Men i takt med at Sydafrika eksporterer mere og mere, rykker denne grænse længere og længere østpå, så i dag producerer man vin lige fra Cape Town i sydvest til Klein Karoo i øst.

Mens de fleste i dag har stiftet bekendtskab med sydafrikansk vin gennem de billigere vine i supermarkedskæderne, er der også begyndt at blive produceret vine af meget høj kvalitet. En ny generation af vinmagere er på vej, og omvendt før søger de inspiration i de typiske vinområder i især Frankrig og Italien. Det betyder, man i højere grad ser især europæisk inspirerede vine i en høj kvalitet og til priser, som er yderst fornuftige. Man er stadig i et tidligt stadie omkring udvikling af kvalitetsvin, men der er ingen tvivl om, at det kun bliver bedre, og at de etablerede vinlande vil få endda rigtig stor konkurrence fra disse kanter.

Man må ind imellem stå i Bordeaux og misundeligt se på det stabile klima, der er i Sydafrika. Og da hovedvægten netop er de internationalt anerkendte Bordeaux-druer som merlot og cabernet sauvignon, satte vi os for at teste disse i blends fra Sydafrika. Dels for at se, hvor langt de er kommet dernede, men også for at se om “fremtidens” Bordeaux-vine skal findes netop her. Smagningen var bestemt interessant, men der er stadig langt til toppen af Bordeaux. Til gengæld må man sige, at bundniveauet er højt og noget højere end i Bordeaux. Man får simpelthen betydeligt mere for pengene. De bedste vine er flotte og kan uden problemer konkurrere med de lavere rangerende cru classé-vine. Men strukturen og rankheden, som de store Bordeaux vine har, er man stadig langt fra.

