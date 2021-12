Stortest: Tawny portvin

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Danskerne elsker portvin, og gennem mange generationer er den frugtige vin med den høje alkohol blevet nydt både til desserter, et glas før eller efter maden, eller i form af en vintage port til en stor, rød bøf.

Portvin kan opdeles i to overordnede stilarter, ruby-stilen og tawny-stilen. I begge tilfælde standses mostens naturlige gæring ved tilsætning af druesprit. Herved beholder mosten noget af druernes naturlige sukkerindhold. Vinen bliver naturligt sød, og alkoholprocenten stiger selvfølgelig og ender typisk på omkring 20%.

For tawny-stilen gælder, at vinene får lov at lagre længe på fade, hvilket gør, at de bliver lysere og nærmest brunlige. Også i denne stil findes dels den almindelige tawny, dels 10-års, 20-års osv. og endeligt årgangs-tawny, som oftest er de dyreste. Disse går under navnet colheita. Vinene passer godt til lidt kraftigere oste samt chokoladedesserter.

I øvrigt kan man med tawny-portvinen godt have en åbnet flaske stående i flere uger, da den ikke bliver dårlig; men med tiden kan den godt miste duft- og smagsnuancer.

Se resten af vinene - klik her - SpritNyt.com