Stortest: Tysk pinot noir

Vi tester 164 tyske pinot noir fra vinhandlere og supermarkeder over hele landet

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Indtil 2003 måtte vine på pinot noir kun kaldes spätburgunder i Tyskland, hvilket stadig ses skrevet på en række af vinene. Druen er på hastig fremfærd og udgør nu næsten 12% af alle marker i Tyskland, dækkende næsten 12.000 hektarer.

Det var en ganske stor og imponerende smagning der i den grad viser, at man er kommet langt og at tysk pinot noir sagtens kan konkurrere med naboerne i Bourgogne. Vel er stilen anderledes, mere krydret og kølig, men netop dette giver de tyske vine sin egen identitet hvilket er vigtigt når man skal adskille sig fra al den pinot noir der laves rundt omkring i verdenen. Ud af det kæmpestore felt var det ganske få vine som skuffede og der var flere fremragende vine. Måske ikke vine som når de allerbedste i Bourgogne, men kigger man på prisen får man meget for pengene.

De 10 bedste

