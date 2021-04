Stortest: Veneto

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Tager man stik mod sydøst, støder man på Gardasøen og vinområdet Veneto, som også er den provins i Italien, som producerer mest vin. Stilmæssigt spænder Venetos vine over et utroligt bredt spektrum, lige fra de lette bardolino-vine til de superkraftige amarone-vine. Herudover laves der sprøde hvidvine i Soave. Mest kendt er dog Valpolicella, hvor langt det meste norditalienske vin, vi ser herhjemme, kommer fra. Det er udelukkende rødvine, og typisk er de lavet på corvina-druen tilsat en række andre druer.

Mest prominent er dog amarone-vinen, som er blevet en af danskernes yndlingsvine. Vinen laves på delvist tørrede druer, men hvor sukkeret gæres ud, og vinen bliver derfor tør og med høj alkohol. Vinens navn er afledt af amaro, som betyder bitter, hvilket henviser til amaronens tydelige eftersmag af bittermandel. Kvaliteten kan være ubegribeligt høj, og det kan priserne også. Der er meget amarone på det danske marked, men kvaliteten er desværre meget forskellig. Meget amarone har desværre ikke så meget med den ægte vare at gøre, og skuffelserne er ofte store. En ripasso eller almindelig Valpolicella-vin fra en god producent er derfor ofte et bedre køb end en amarone-vin fra en ukendt. Ripasso kaldes også i folkemunde for en mini-amarone. Ripasso fremstilles ved, at de bedste kvaliteter af den almindelige, frugtige Valpolicella tilsættes kvaset fra amaronen, så vinen undergår en andengæring og på den måde tilføres mere af det hele i form af alkohol, farve, smag, fylde og karakter. Denne metode kaldes også "ripassare", hvilket betyder at passerer igen og deraf navnet ripasso.

Niveauet på smagningen var generel højt, og der var stort set ingen vine, som faldt igennem. Mange af vinene havde tydeligt amaronepræg og kunne sagtens forveksles med amaronevine i en blindsmagning. De tørrede frugter, en smule sødme og rimeligt høj alkohol er kendetegnende for både amarone men også en række af ripassovinene. Oftest er koncentrationen og alkoholen dog lidt mindre i ripasso, hvilket giver en lettere drikkelig vin. Det er derfor fair at sige, at de bedre ripassovine bestemt godt kan erstatte en amarone, og så er priserne i den grad noget lavere end amarone, som er steget meget de senere år.

Ripasso & Superior

De 10 bedste

Ottela Valpolicella Ripasso 2018 BEDSTE RIPASSO Propperiet | 269 kr. tilbudspris Lys med masser af bærintensitet i duften. Solmoden krydret med bitre røde kirsebær, tobak, tørret frugt og vanilje i smagen. Masser af ripasso karakter og seriøs flot lavet vin. Flot lang afslutning. Alkoholprocent: 14,5% 93

Monte Faustino Valpolicella Ripasso La Traversagna 2016 BEDSTE KØB Le-Club.dk | 118 kr. tilbudspris Moden, krydret næse. Blød og venlige med masser af blomme, tobak, læder og varme krydderier. Klassisk ripasso karakter med en flot længde. Alkoholprocent: 15% 92

Fabiano Valpolicella Ripasso 2018 Skjold Burne | 170 kr. tilbudspris Masser af tørrede frugtnoter i duften. Klassisk Ripasso med blommer, tobak, varme krydderier, rosinpræg og vanilje i smagen. Flot balanceret med en lang krydret afslutning. Flot ripasso! Alkoholprocent: 14% 92

Albino Armani Valpolicella Ripasso 2016 Vinmonopolet | 150 kr. tilbudspris Masser af krydderi og urter samt røde bær, blommer og lakrids. Flot balanceret vin. Alkoholprocent: 14% 92

Speri Valpolicella Ripasso 2018 Erik Sørensen Vin | 140 kr. tilbudspris Flot og klassisk ripasso med tørrede frugter, syltede kirsebær, tobak og vanilje i smagen. Pæn intensitet og en ren fin stringent struktur. Lang afslutning. Alkoholprocent: 13,5% 92

Fabiano Valpolicella Ripasso 2017 Skjold Burne | 125 kr. tilbudspris Intense bærnoter. Pæn koncentration med masser af sorte kirsebær og vaniljenoter. Krydret, lang afslutning. Alkoholprocent: 14% 91

Corte Sant’Alda Campi Magri Valpolicella Ripasso 2016 Otto Suenson | 295 kr. tilbudspris Intense sorte bærnoter i duften. Flot koncentration med masser af bærintensitet, varme krydderier og vanilje. Klassisk flot lavet vin. Lang krydret afslutning. Alkoholprocent: 14% 91

Corte Canella Valpolicella Superior 2015 BEDSTE SUPERIORE AndrupVin | 199 kr. tilbudspris Cabernetsk rig solbærnæse med dyb smag af bl.a. lakridsrod og the. Tæt intensitet og blødhed i elegant balance. Flot afslutning. Alkoholprocent: 16% 92

Quintarelli Valpolicella 2011 Otto Suenson/Erik Sørensen | 699 kr. tilbudspris Lys, krydret med masser af karakter i næse og duft. Moden og elegant i den klassiske Valpolicella-stil. Yderst vellavet og meget klar nu. Drik 2020-2030 | Alkoholprocent: 15% 90

Brigaldara Valpolicella Superior Case Vecie 2018 Adriat Vinhandel | 115 kr. tilbudspris Mørk krydret næse. Imødekommende med masser af kirsebærsmag, lyde krydderier, tobak og strejf vanilje. Fin saftig afslutning. En elegant fin klassisk Valpolicella. Alkoholprocent: 14,5% 90

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her