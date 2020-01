Tema: Carmenère & Pinotage

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Til forskel fra andre oversøiske vinområder har Chile og Sydafrika også hver sine ”egen” drue, nemlig carmenère i Chile og pinotage i Sydafrika. Pinotage blev udviklet på Stellenbosch universitetet som en krydsning mellem cinsault og pinot noir. Men pinotage er også en drue, som er svær at tøjle, og desværre får man ofte vin, der har en smag af brændt gummi. Men lykkes det, er det en flot mørk bærfrugt, der møder en. Især fungerer pinotage godt i blends med cabernet sauvignon og merlot. Dette blend går også under navnet the Cape Blend. Carmenère kommer egentlig fra Bordeaux, hvor den stadig dyrkes og bruges i små mængder i nogle Bordeaux-vine. Oprindeligt troede man, det var merlot, man havde taget med sig til Chile fra Bordeaux, men da man kunne undersøge planter ved hjælp af DNA, fandt man ud af, at en større del af vinplanterne var carmenère, hvilket i dag gør Chile til det land med flest druer af denne sort. Vi satte os for at teste, hvad de to druer kan, og hvordan de klarer sig.

Jeg har på seneste haft en række gode erfaringer med især pinotage, så mine forventninger var klart størst her. Hvorimod hovedparten af de carmenère-vine, jeg har smagt, har været vellavede men måske savnet en større alsidighed. Og det er lidt samme fornemmelse jeg sidder med efter smagningen. Vel er carmenère-vinene vellavede, men jeg savner mere forskellighed og kant i vinene. Og det er fordi, at langt hovedparten kommer fra kæmpestore vinhuse, skal være usagt, men det er nok en del af forklaringen. En anden er, at det er svært at opnå den fenoliske modning for denne drue, som ofte fremstår urtet og grøn i smagen. Pinotage-smagningen viste mere alsidighed, og der var mange spændnede vine, omend ingen virkelig blæste mig bagover. Men der er ingen tvivl om, at udviklingen går det rette vej, og at der med tiden vil komme bedre pinotage-vine på markedet. Det så jeg bl.a. for to år siden, hvor jeg bedømte omkring 400 pinotage-vine til de sydafrikanske mesterskaber og var overrasket over kvaliteten af mange af vinene. Nu skal vi bare også have disse vine importeret til vores eget marked.

Carmenère

De 10 bedste

Errazuriz Kai Carmenère 2015. 92 5 stjerner Vinspecialisten | 1350 kr. tilbudspris Flot, intens næse med krydrede bær. Yderst velbalanceret med masser af komplekse bærnoter, svampe, lakrids, peber og vanilje. En stor flot vin. Alkoholprocent: 14%

Estampa Carmenère Fina Reserva 2014. 90 5 stjerner GODT KØB JyskVin.dk | 70 kr. tilbudspris Pæn næse med røde bær og et urtet strejf. Meget klassisk og godt carmenère-præg med mokka, chokolade modne bær. Næsten uden grønne noter. Alkoholprocent: 14%

Vina Tarapaca Gran reserva Carmenère 2017. 90 5 stjerner GODT KØB Skjold Burne | 100 kr. tilbudspris Mørk varm i frugten. Pæn koncentration og intensitet. Sorte blommer, lakrids, sort peber og vanilje i smagen. Vellavet vin med en pæn, lang og krydret afslutning. Alkoholprocent: 13%

Montes Alpha Carmenère 2015. 89 4 stjerner Vinoble | 179 kr. tilbudspris Flot, fyldig næse, der byder på et væld af nuancer. Cremet mundfylde og en superfin koncentration og kompleksitet. Alle elementer hænger utroligt flot sammen. Blød, moden tannin og velintegreret fad. Masser af moden frugt, kirsch, solbær og en smule mokka, tobak og blomme. Alkoholprocent: 14,5%

Haras de Pirque Carmenère Reserva 2015. 89 5 stjerner GODT KØB Vinens Verden | 79 kr. tilbudspris Rig på mørk brombær rugt med vanille og mokkanoter. En smule grøn stilk, der blot giver friskhed til den modne frugt. Meget behagelig og nemt drikkelig. Alkoholprocent: 14%

Alyan Gran Reserva Carmenère 2017. 89 4 stjerner ViniMondo | 125 kr. tilbudspris Eukalyptus i næsen. Krydret og varm i frugten med brombær, lakrids og vanilje. Pæn syre og balance. Alkoholprocent: 14%

Ventisquero Grey Carmenère 2011. 88 4 stjerner Thewinecompany.dk | 95 kr. tilbudspris Moden farve. Meget urtet næse samt modne/overmodne tørrede frugtnuancer med en syrlig aldringsnote. Savner frisk bærfrugt og længde i eftersmagen. En vin med alder, der bør drikkes nu. Alkoholprocent: 14%

Undurraga Sibaris Carmenère 2015. 88 4 stjerner Føtex | 100 kr. Karakterfuld næse af moden, frisk solbær og varme krydderier, mokka og chokolade. En lille bitternote i smagen. Fin længde og eftersmag. Alkoholprocent: 14%%

Alyan Reserva Carmenère 2017. 88 4 stjerner ViniMondo | 75 kr. tilbudspris Mørk, moden brombær og sort blomme med tobak og en smule peber. I smagen mere syntetisk af hindbærslik og mærkbar tyngde i form af alkohol. Ville ønske mere sammenhæng i duft og smag. Alkoholprocent: 14%

Echeverria Carmenère Reserva 2015. 88 4 stjerner Vinoble | 99 kr. tilbudspris Let, saftig næse. Urter, tomat og ribs med syrlig blomme. Liflig vin i den lettere del af spektret. Varme krydderier, nelliker. Lidt rodet i smagsnuancerne, den savner mere retning. Alkoholprocent: 14%

Pinotage

De 10 bedste

Ashbourne Pinotage 2016. 92 5 stjerner BEDSTE VIN Vinspecialisten | 495 kr. tilbudspris Lyse krydrede noter. Flot intensitet og en vis kølighed hvilket klæder vinen. Røde bær, krydderier og blomsternoter. En spændende og meget vellavet pinotage med en lang krydret afslutning. Alkoholprocent: 14%

Kanonkop Kadette Pinotage 2013. 91 5 stjerner BEDSTE KØB Vinoble | 99 kr. tilbudspris Krydret i næsen. Flot koncentration og intensitet i smagen. Sorte bær, modne og svampede noter samt vanilje. Krydret, pæn afslutning. Alkoholprocent: 14,5%

Spier 21 gables Pinotage 2016. 90 5 stjerner GODT KØB Kvickly | 129 kr. tilbudspris Kompleks og kompakt duft. Først masser af frugt og bær, siden tannin og tørstof. En stor vin, der sagtens kan ligge nogle år endnu. Alkoholprocent: 14,5%

Rijk’s Reserve Pinotage 2014. 90 5 stjerner WineGuys | 245 kr. tilbudspris Lækker og imødekommende næse med et letrøget præg, nærmest likør med toastet bourbon? Cremet mundfylde med modne multebær, mørk chokolade og frisk, moden blomme. Lang eftersmag og en utroligt fin balanceret alkohol og fadbrug. Fuldvoksen vin. Alkoholprocent: 14,5%

Moreson The widow Maker Pinotage 2016. 90 5 stjerner Valuewine | 199 kr. tilbudspris Frugtige noter i duften. Kødfuld i udtrykket med sorte kirsebær, lakrids og vanilje. Pænt balanceret med en pæn friskhed og længde. Alkoholprocent: 14,5%

JHG Pinotage 2015. 90 4 stjerner La Cave Vinimport | 255 kr. tilbudspris Røde bær i duften. Flot ren og umiddelbar frugt. Kirsebær, jordbær og krydderier. Vellavet med en pæn, lang afslutning. Alkoholprocent: 14%

Diemersdal Pinotage Reserve 2017. 90 5 stjerner Vin & Vin | 175 kr. tilbudspris Fin, ren og bærdrevet i duften. Dejlig fed og fyldig i smagen med meget primær frugt og bærkarakter. Alkoholprocent: 15%

Bellingham Bernhard Series Bush Vine Pinotage 2015. 90 5 stjerner Skjold Burne | 200 kr. tilbudspris Både lys og mørk moden bærfrugt. Toastet på velintegreret vis, der giver et letrøget præg til vinen og typisk pinotage-genkendelige noter af celloid og plastik. God længde. Alkoholprocent: 14%

Southern Right Pinotage 2018. 90 5 stjerner Vinspecialisten | 200 kr. tilbudspris Lys og imødekommende vin med masser af bærintensitet i duften. Jordbær, kirsebær og krydderier i smagen. Pæn balance og længde. Alkoholprocent: 13,5%

Gustus Pinotage 2017. 89 5 stjerner GODT KØB AMKA | 100 kr. Fyldig næse med sure ribs, brombær og blomme. Varme krydderier, kanel og ristet kaffe. Stramhed og fast bid. Savner mere længde og kompleksitet. Alkoholprocent: 14,5%

