Tema: Syrah fra USA og Chile

Argot Mosaic Syrah 2016, Californien

California Wine | 260 kr. tilbudspris

Vin nummer 8 og for første gang for mig helt klassik syrah-næse med hvid peber-signatur. Masser af modne bær, blomme og et nydeligt krydret touch. Flot eftersmag, der giver lyst til et glas til. Her er der drinkablility.

Alkoholprocent: 14,4% 94