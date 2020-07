Test af New Zealand rødvine på andre druer

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

De fleste kender vinene på sauvignon blanc og pinot noir fra New Zealand. Det er dog de færreste, som har stiftet bekendtskab med rødvine lavet på andre druer fra landet down under. Vi har testet en række rødvine, som ikke er lavet på pinot noir, for at se, hvilken kvalitet man kan frembringe. Og det var en ganske spændende smagning, som viste, at man godt kan bruge krudt på andre druer end de gængse fra New Zealand. Der er mange gode oplevelser i vente også her.

Te Mata Coleraine 2016 Laudrup Vin | 599 kr. tilbudspris Cabernet sauvignon, merlot og cabernet franc. Violer og sort peber i næsen. Køligt og intenst Bordeaux blend med solbær, blåbær, tobak, krydderier og vanilje. Flot integreret fad og en lang, krydret afslutning. En stor vin og måske bedste bud på en gemmevin fra NZ! 96

Craggy Range Le Sol 2016 Philipson Wine | 450 kr. tilbudspris En enkelt blok i Gimlett Gravel. Gæret delvist med hele klaser, 18 måneder på fad. Sort med flot struktur og dybde. Kompleks med sorte bær, peber og krydderier. Velbalanceret med en lang, vedvarende afslutning. 94

Craggy Range Sophia 2016 Philipson Wine | 400 kr. tilbudspris Næsten sort. Intense bærnoter. Solbær, brombær, lakrids, peber, tobak og vanilje. Flot koncentration og en flot, seriøs og krydret vin. Lang afslutning. Man tænker umiddelbart Bordeaux i en høj klasse! 94

Trinity Hill Homage 2016 Ukendt | ca. 700 kr. 25 år gamle stokke. Sorte bær i duften. Flot koncentration, dybde og kompleksitet. En anelse lukket p.t. Pæn, stor længde. Elegant. 93

Te Mata Bullnose Syrah 2016 Laudrup Vin | 300 kr. tilbudspris Forrygende næse. Masser af røde bærnoter, sort peber og krydderier i smagen. Yderst vellavet. En flot vin med en lang, frugtig afslutning. 93

Sacred Hill Helmsman 2010 Supervin | 299 kr. tilbudspris Blend af primært cabernet sauvignon med cabernet franc og merlot. Moden i udtrykket med brombær, solbær, tobak, læder og vanilje. Kølig i udtrykket men pæn koncentration. Kan sagtens stå op mod mange cru classé vine fra Bordeaux. Lang, krydret afslutning. 93

Sacred Hill Brokenstone 2010 Supervin | 299 kr. tilbudspris Moden næse. Flot, modent kompotpræg med solbær, brombær, tobak, mokka og vanilje i smagen. Meget højrebreds-Bordeaux i udtrykket med en lang, flot afslutning. 93

Elephant Hill Syrah Reserve 2016 Juuls | 329 kr. Sort og tæt. Sorte bær, mørke krydderier, peber og vanilje i smagen. Flot, fyldig og balanceret vin. Lang afslutning. 93

Mission Hill Jewelstone Antoine 2015 Suenson | 249 kr. Cabernet sauvignon og merlot. 20 måneders fadlagring. Intens i duften af solbær. Brombær, solbær, krydderier, tobak og vanilje i smagen. Tørt tanninbid. Klassisk Bordeaux blend, meget vellykket og med en lang afslutning. 92

Elephant Hill Merlot Malbec 2015 Juuls | 199 kr. Intense mørke bær i duften. Koncentreret i udtrykket med en vis kølighed, som klæder vinen. Brombær, animalske noter, lakrids, sort peber og vanilje i smagen. Flot balance og længde. 91

Hans Herzog Spirit of Marlborough 2013, Marlborough Downunderwines.dk | 249 kr. Blend af cabernet franc, merlot og cabernet sauvignon. Let urtet i duften, men det klæder vinen. Masser af solbær, tobak, grøn peber og vanilje i smagen. Flot balance og en krydret afslutning. 91

Soho Blue Blood 2015, Waiheke Vinslottet | 375 kr. Blend af syrah, petit verdot og malbec. Mørk og krydret i udtrykket. Bagte, modne bærnoter, varme krydderier og animalske noter. Pæn syre med en pæn intensitet og koncentration. Lang, krydret afslutning. 91

Hans Herzog Zweigelt 2014, Marlborough Downunderwines.dk | 269 kr. Fyldig og anderledes zweigelt. Masser af skovbær, lakrids, peber og et strejf vanilje. Pæn koncentration og intensitet. Nærmest som en nord-Rhône-vin i udtrykket. Lang afslutning. 91

Mission Estate Jewelstone Syrah 2015 Suenson | 249 kr. Krydret i næsen med sorte bær, peber, krydderier og vanilje i smagen. Lidt tørre tanniner men ellers en vellavet og pæn vin. Krydret afslutning. 90

Sacred Hill Deerstalkers Syrah 2015 Supervin | 350 kr. tilbudspris Mørk og intens med sorte bær i duft og smag. Forholdsvist moden allerede nu med tobak, svampede og krydrede noter i smagen. Flot koncentration og længde. 90

Elephant Hill Syrah 2016 Juuls | 199 kr. Flot koncentreret vin med masser af intensitet i duft og smag. Imødekommende med bløde, venlige tanniner. Sorte bær, lakrids og peber i smagen. Pæn, krydret afslutning. 90

Blank Canvas Syrah 2015, Hawke´s Bay Winelovers.dk | 288 kr. tilbudspris Sort med intense sorte bær i duften. Pæn koncentration og i smagen rødt kød, brombær, lakrids, sort peber og vanilje. Flot balance og en krydret afslutning. 90

Ti Point Syrah 2012, Hawke’s Bay Supervin | 150 kr. tilbudspris Moden i næsen med sorte bærnoter. Medium koncentration, en høj syre og køligt udtryk i smagen. Sorte kirsebær, peber, tobak og vanilje i smagen. Vellavet, ligefrem vin med en krydret afslutning. 89

Craggy Range Te Kahu 2015 Philipson Wine | 115 kr. tilbudspris Blend af merlot, cabernet sauvignon, malbec og cabernet franc. Let animalsk og urtet i næsen. Tørre tanniner og masser af sorte bær, lakrids, urter og strejf af vanilje i smagen. Mellemlang, tør afslutning. 88

Oaster Bay Merlot 2016, Hawke’s Bay Amalie Vinimport | 75 kr. tilbudspris Modne sorte bær i næsen. Medium koncentration og meget klassisk merlot i smagen med brombær, mokka og tobaksnoter. Simpel men fungerer pænt. 87

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

