Test af Provence rosé

Havemøblerne er kommet frem, og udsigten til de lange aftener på terrassen er i sigte. Sommeren er også de lette vines tid. Når termometret viser 30 grader, er det ikke de tunge rødvine, der trækker, men oftest en kølig hvid- eller rosévin.

Rosévine er ikke altid bare terrassevine, man kan sidde og nyde før middagen. Ofte kan en rosévin være mere velegnet til mad. Ikke til de tunge retter, men salat, fisk eller lyst kød vil ofte foretrække rosé med kraft og smag.

Rosévin produceres på rødvinsdruer, hvor man under processen fjerner skallerne, inden de giver for meget farve til vinen. Det giver den lysere røde farve samt friskheden, da man ikke får tanninerne med, det som også giver bitterheden samt ikke mindst gør rødvine holdbare. Indimellem er der dog en tendens til, at rosévine kan få en anelse sødme, og det var også tilfældet for flere af vinene, som blev testet her. Den lette sødme egner sig godt til rosévine, som skal drikkes på terrassen, men skal det være en rosévin til maden, må den gerne være kraftigere i smagen og med en større tyngde.

Vi sætter fokus på det mest kendte område i Frankrig for rosé – Provence.

Domaine de la Tour du Bon Bandol 2019. 5 stjerner Jordbærnoter i duften. En fyldig, tør rosé med pæn koncentration. Masser af røde bær og lyse krydderier i smagen. Pæn syre og sprød afslutning. 90 Alkoholprocent.: 13% Set hos Winefamly til 117 kr. tilbudspris

Chateau Paradis Terre des Anges 2019. 5 stjerner Modne krydrede orangenoter i duften. Pæn koncentration og intensitet i smagen. Jordbær, hindbær og lyse krydderier pakket ind af en fin syre. Let tørhed i eftersmagen og en vin der skal nydes her i løbet af sommeren og ikke gemmes yderligere. 91 Alkoholprocent.: 13% Set hos Theis Vine til 165 kr. tilbudspris

M Minuty 2020. 5 stjerner Masser af jordbær i duften. Harmonisk og klassisk Provence med masser af jordbær, hindbær, citrus og blomsternoter. Pæn intensitet og sprød frugtig afslutning. 91 Alkoholprocent.: 13% Set hos Vinspecialisten til 149 kr. tilbudspris

Mas de Cadenet 2020. 5 stjerner GODT KØB Flot frugtig næse. Pæn balance med jordbær, ribs, citrus og florale noter i smagen. Ganske velharmonisk klassisk Provence. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Supervin til 75 kr. tilbudspris

Domaine Tropez 2019. 5 stjerner GODT KØB Fine lyse, røde bær i næsen. En frugtig vellavet vin med sødmefulde jordbær og hindbær i smagen. Medium koncentration med en pæn syre. Fin frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Winelovers.dk til 84 kr. tilbudspris

Jas des Vignes 2020. 3 stjerner Masser af jordbær i duften. Anelse mere bitter og udpint i smagen. Røde bærnoter, blomster og citrus. Lidt kort afslutning. 85 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos SPAR til 60 kr. tilbudspris

Les Chemins de Perret Grenache Gris 2020. 5 stjerner GODT KØB Flot ren i duften af hindbær. Flot balance og en harmonisk vellavet rosé med masser af røde bærnoter i smagen. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos SPAR, MENY til 75 kr. tilbudspris

Chateau de Castillon Bandol 2020. 4 stjerner Fyldig næse med orangenoter. Pæn koncentration med modne ribs, jordbær og citrus i smagen. Pæn dybde men lidt vandet og kort i eftersmagen. 87 Alkoholprocent.: 13% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

La Croix Belle Le Champ des Grillons 2020. 5 stjerner BEDSTE KØB Flot elegant næse med masser af hindbærnoter. Vellavet meget klassisk rosé med fine røde bærnoter, lyse krydderier pakket ind i en fin syre. Pæn afslutning. 90 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Winefriends til 85 kr. tilbudspris

Mirabeau X 2020. 4 stjerner Masser af jordbær i duften. En let frugtig vin, medium koncentration. Fin syre og pæn frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Føtex, Bilka til 99 kr. tilbudspris

Chateau Rosan Elegance 2020. 5 stjerner GODT KØB Meget frugtig i udtrykket med masser af jordbærnoter. Fin ligefrem i stilen med masser af røde bær og lette krydrede noter. Ganske flot rosé med en fin lang afslutning. 90 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Jysk Vin til 100 kr. tilbudspris

Chateau Rosan Evidence 2020. 4 stjerner Flot frugtig næse med masser af jordbær. Fortsætter i smagen med fine røde bærnoter, citrus og lyse krydderier. Vellavet med en fin frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Jysk Vin til 80 kr. tilbudspris

Minuty Prestige 2020. 5 stjerner Flot frugtig og intens næse. Velbalanceret meget klassisk og vellavet vin med masser af ribs, hindbær og florale noter i smagen. Pæn intensitet og en fin lang afslutning. Ultra klassisk Provence rosé! 91 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Vinspecialisten til 229 kr. tilbudspris

Famille Negrel Nuit Blanche 2020. 5 stjerner Flot intens duft af jordbær. En ganske flot og imødekommende rosé med masser af kirsebær, ribs og hindbærnoter i smagen. Pæn dybde og længde. 91 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Supervin til 130 kr. tilbudspris

Mirabeau Etoile 2020. 5 stjerner GODT KØB Lyse røde bær i duften. Fin elegant rosé med lette hindbær og ribsnoter. Pænt balanceret og nærmest hvidvinspræg i smagen. Fin afslutning. 90 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Føtex, Bilka til 99 kr. tilbudspris

Domaine Les Yeuses O d’Yeuses 2020. 4 stjerner Frugtig næse domineret af jordbærnoter. Pæn intensitet og en vellavet og klassisk sydfransk rosé. Pæn længde. 89 Alkoholprocent.: 13% Set hos Holte vinlager til 110 kr. tilbudspris

Chateau Aspras 2020. 4 stjerner Pæn ren og frugtig i duften. Velbalanceret og klassisk i udtrykket med en fin intensitet og længde. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Vinens Verden til 129 kr. tilbudspris

Chateau Aspras Les Trois Frères 2020. 5 stjerner En fyldig og intens rosé med røde kirsebær og florale noter. Alkoholen er høj men velbalanceret, men i min optik en rosé til mad mere end terrassen. Fin lang afslutning. 91 Alkoholprocent.: 14% Set hos Vinens Verden til 149 kr. tilbudspris

Ame de Saint Martin 2020. 5 stjerner GODT KØB Flot næse domineret af hindbærnoter. Flot syre og masser af røde bær og citrus i smagen. Fint balanceret med en frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Irma til 99 kr. tilbudspris

Rozanne Varois 2020. 3 stjerner Lette røde bærnoter i duften. Meget spinkel og syrlig med ribs og hindbærnoter. Ikke meget at byde på og jeg savner mere frugt og intensitet. Kort eftersmag. 84 Alkoholprocent.: 13% Set hos Irma til 85 kr. tilbudspris

GM par Gabriel Meffre 2020. 3 stjerner Frugtig næse men kan ikke helt leve op til det i smagen som er meget spinkel og jeg savner meget mere frugt og intensitet. Vandig afslutning. 83 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 59 kr. tilbudspris

Chateau les Valentines 2020. 5 stjerner Flot ren intens duft af røde bær. En flot tør rosé med masser af ribs, hindbær og blomster i smagen. Fin balance og en pæn frugtig afslutning. Man får hvad man forventer og lidt til. 91 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Otto Suenson til 129 kr. tilbudspris

Le Belle Pierre 2020. 4 stjerner Flot indbydende næse med jordbærnoter. Syrlig med en medium koncentration. Savner lidt mere frugtintensitet. Syrlig afslutning. 86 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Vinfordig.dk til 99 kr. tilbudspris

Chateau Régusse Pierrevert 2020. 4 stjerner Flot intens næse med hindbær. Medium koncentration med pæne røde bærnoter, lime og lyse krydderier. Slutter lidt kort ellers ganske fin. 88 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Vinens Verden til 109 kr. tilbudspris

Note Bleue 2020. 4 stjerner Lyse røde bær i næsen. En simpel rosé med medium koncentration. Fine hindbær og ribsnoter i smagen. Pæn syre men lidt kort i eftersmagen. 87 Alkoholprocent.: 13% Set hos Philipson Wine til 70 kr. tilbudspris

Mi Mi en Provence VV 2020. 4 stjerner Pæne jordbærnoter i duften. Fin sprød rosé røde bær, lyse krydrede noter og en fin syre. Pæn frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Skjold Burne til 105 kr. tilbudspris

Benjamin Mei Creation Rosé 2020. 3 stjerner Lette hindbærnoter i duften. Spinkel frugtig rosé med lyse, røde bærnoter i smagen. Noget simpel men pænt lavet. 85 Alkoholprocent.: 13% Set hos WineFamly til 55 kr. tilbudspris

Berne Inspiration 2020. 5 stjerner BEDSTE ROSÈ Flot klassisk udtryk med lyse røde bærnoter i duft og smag. Flot balanceret og især den præcise syre imponerer. I rosé i den lette ende men meget elegant og vellavet. 91 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Theis Vine til 130 kr. tilbudspris

Ultimate Provence 2020. 5 stjerner Lyse røde bær i næsen. En vellavet stilren rosé med en pæn intensitet og masser af jordbær, hindbær i smagen. Pakket ind af en flot syre. 90 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Theis Vine til 160 kr. tilbudspris

Henri Bonnaud Stef Rosé 2020. 4 stjerner Lyse ribsnoter i duften. En spinkel og syrlig rosé med lette røde bærnoter og citrus. Lidt kort og savner lidt mere af det hele. 86 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 95 kr. tilbudspris

Chateau Henri Bonnaud Rosé 2020. 5 stjerner Flot frugtig næse og meget klassisk Provence i udtrykket. Flot balanceret med jordbær, hindbær og lyse krydrede noter. Pæn frugtig afslutning. 90 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 125 kr. tilbudspris

Domaine Le Cengle 2020. 3 stjerner Ribsnoter i duften. Meget syrlig og savner mere frugtintensitet i smagen. Medium koncentration og en syrlig vandet afslutning. 83 Alkoholprocent.: 13% Set hos MENY til 70 kr. tilbudspris

Les Cinq Rameaux 2019. 4 stjerner Fin ren frugtig næse. En pæn og ligefrem rosé med jordbær, hindbær og lyse krydderier. Fin balance og frugtig men også lidt kort afslutning. 86 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Lidl til 65 kr. tilbudspris

Crazy Tropez 2019, Frankrig. 3 stjerner Meget let rosé med ribs, jordbær og citrus i smagen. Anelse vandig og noget kort. 84 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos winelovers.dk til 59 kr. tilbudspris

Saint Tropez Gold 2020. 5 stjerner Masser af røde bær i duften. En vellavet elegant rosé med pæn intensitet og masser af hindbær, jordbær og ribs i smagen. Pæn frugtig og sprød afslutning. 90 Alkoholprocent.: 13% Set hos Philipson Wine til 150 kr. tilbudspris

