Test af rosé fra Ribera del Duero

Ribera del Duero ligger stort set midt mellem Madrid og den nordlige kyst i Spanien. Her bliver området gennemskåret af floden Duero. Klimaet er kontinentalt, men de højtbeliggende vinmarker betyder, at modningssæsonen er kort sammenlignet med andre områder i Spanien. Det er tinto del país-druen (den lokale variant af tempranillo), der dominerer, og i modsætning til i Rioja er der her ikke tradition for at blande druerne, selv om nogle få i de senere år er begyndt at blande en smule cabernet sauvignon, merlot og malbec i vinene.

Området er i dag anerkendt som et af Spaniens bedste og vigtigste vinområder. Det har især vinhuse som Vega Sicilia og Pingus slået fast, og netop vinene fra disse huse er i dag blandt verdens mest anerkendte vine.

Udover rødvinene er det også tilladt at producere rosévin. Hvidvin er dog ikke tilladt indenfor den officielle DOC. Rosévinene er oftest lavet på tempranillo og ganske mørke i farven. Vi har sat os for at teste en række rosévinen fra området.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Bodegas Antidoti Roselito 2018 88 – 4 stjerner Løgismose | 145 kr. tilbudspris Lys med lette røde bær i duften. Tør med delikate ribs, hindbær og blomsternoter. Alkoholen lidt brændende men ellers en flot vellavet vin. Alc.: 13,5%

Bodegas Antidoti Le Rose 2017 94 – 5 stjerner TESTENS BEDSTE Løgismose | 475 kr. tilbudspris Meget lys, nærmest som hvidvin. Imponerende flot rosé med lyse lette bærnoter, blomster og lette krydderier. Let fadpræg fornemmes, men velintegreret. Så elegant og vellavet. De 14,5% alc. fornemmes slet ikke. Bedste spanske rosé jeg til dato har smagt. Alc.: 14,5%

Monte Pinadiflo Rosado 2018 87 – 4 stjerner ViniPortugal | 80 kr. tilbudspris Mørk rosé med røde kirsebær noter i duft og smag. Lidt bolschepræg over smagen. Pæn syre og rimelig afslutning. Alc.: 13,5%

Fuentespina Rosado 2018 86 – 4 stjerner Kvickly | 49 kr. tilbudspris Masser af røde bær i duften. Pæn intensitet også i smagen med kirsebær, bolcher, krydderier. Lidt tør bitter i eftersmagen. Alc.: 13%

Montepinadillo Edition Limitada Rosado 2017 90 – 5 stjerner ViniPortugal | ukendt pris Jordbær i duften. Forsætter i smagen med ribs, hindbær og lette krydderier. En vellavet rosé med en pæn koncentration og intensitet. Lang afslutning. Alc.: 13,5%

Sarmentero Rosado 2018 87 – 4 stjerner Ukendt | ca. 80 kr. Bitre kirsebær i duften. Pæn rund og fyldig rosé med masser af bærsmag. Måske til den tunge side og en vin der bør have mad til. Pæn let krydret afslutning. Alc.: 13,5%

PradoRey Rosado 2018 89 – 5 stjerner Holte vinlager | 100 kr. tilbudspris Mørk og sødmefuld i næsen. I smagen en fyldig og kraftig rosé med mørke bærnoter, krydderier og vanilje fra fadet. Lette tørre fadtanniner og ubetinget en madvin. Pnt balanceret og god længde. Alc.: 14,5%

Zarzuela Rosado 2018 88 – 4 stjerner Ukendt | ca. 80 kr. tilbudspris Mørke frugtige noter i duften. En mørk og fyldig vin med modne jordbær og kirsebær i smagen. Pænt balanceret med en frugtig pæn afslutning. Alc.: 14%

Ribon Rosado 2018 87 – 4 stjerner Benconi | 89 kr. tilbudspris Intense røde bær i duften. Frugtig med jordbær, ribs og blomster i smagen. Velbalanceret med en pæn syre og afslutning. 88 Alc.: 13,5%

Marte Maté Rosado 2018 89 – 5 stjerner Ukendt | ca. 100 kr. tilbudspris Lys med røde bær noter i duften. En velbalanceret og ganske flot rosé med jordbær, hindbær og blomsternoter. Pæn frugtig afslutning. Alc.: 13,5%

Montecastrillo Rosado 2018 88 – 4 stjerner Mørk og urtet i duften. Fyldig og meget kraftig med kirsebærnoter, krydderier og pebernoter i smagen. En madvin. Tanninerne fornemmes. Pæn længde. Grønnere | 150 kr. tilbudspris Alc.: 13%

Torremilanos Ojo Gallo Rosado 2017 91 – 5 stjerner Mørk som en rødvin. Fyldig og ganske koncentreret af en rosé. Bestemt en madvin med kirsebær, peber, urter og vanilje fra fadlagringen. Flot struktur og længde. En seriøs mad rosé. Grønnere | 240 kr. tilbudspris Alc.: 13%

Picaro del Aguila Rosado 2016 86 – 3 stjerner En del fadpræg i næsen. Lys elegant men fadet ikke helt integreret og er for dominerende. Flot rene frugtnoter bagved med jordbær og ribs. Pæn syre og afslutning. Supervin.dk | 190 kr. tilbudspris Alc.: 13%

Carmen by Comenge Rosado 2018 90 – 5 stjerner Masser af frugtige noter i duften. En fyldig vin med masser af bærintensitet i smagen med citrus og blomsternoter. Flot balanceret med en lang afslutning. Nemlig.com | ca. 150 kr. tilbudspris Alc.: 13,5%

