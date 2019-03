Ugens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det var stadig de kraftigere ”vinter” vine som dominerede ugens vintest. Vinder blev en chianti classico fra 2016 årgangen som netop er frigivet. En stor og rigtig flot årgang, hvor man kan finde man gode oplevelser. Bedste køb var fra en anden boldgade, nemlig en Californisk zinfandel, men hvor man netop har fundet balancen mellem den varme frugt, alkohol og fadlagringen. En integration der ikke altid lykkes lige godt.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Kom til stor Italiensk vinfestival 29+30 marts

Kom til Tysk vinfestival 23 maj

Kom til stor Gin & Cocktail festival 24+25 maj

J. Lohr Merlot 2016, Californien. 5 stjerner GODT KØB En fyldig tæt vin med mocca i duften og masser af solbær, mørk chokolade, krydderier og vanilje i smagen. Koncentreret med bløde tanniner og en lang lidt sødmefuld afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Irma til 99 kr. tilbudspris

Chateau Cavalier Terres de Provence Rosé 2017, Frankrig. 4 stjerner Jordbær i duften. En tør stringent rose med en rimelig fylde. Smag af røde bær, lette blomster og citrus. Pænt balanceret og længde. 88 Alkoholprocent: 12 Set hos MENY til 125 kr.

Domaine Mur Mur Ium Grenache Grandiose 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Intense røde bær i duften. Saftig og frugtig vin med jordbær, varme krydderier og vanilje i smagen. Pænt balanceret og flot længde. 89 Alkoholprocent: 15 Set hos Holte vinlager til 90 kr. tilbudspris

Peter and the Wolf Red 2017, Portugal. 4 stjerner En meget ligefrem og frugtig vin med masser af bærsmag og krydderier. Simpel men vellavet. Saftig afslutning. Fire store stjerner. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos AndrupVin.dk til 69 kr. tilbudspris

Latido Wild Garnacha 2016, Spanien. 4 stjerner Grenache fra Navarra i det nordspanske. Let og meget frugtig vin med masser af røde bær, jordbær, ribs og let krydret træk. Anelse fad fornemmes. Frugtig afslutning. Simpel men pænt lavet vin. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos Vinmonopolet.dk til 60 kr. tilbudspris

Pesquie Edition 1912M 2016, Frankrig. 3 stjerner Grenache med en smule syrah fra Ventoux i Rhone. Pæn koncentration og mørke bær i duften. Brombær, lakrids, peber i smagen men jeg savner syren og friskheden, hvilket gør vinen fremstår anelse tung og klodset. Krydret afslutning. 86 Alkoholprocent: 14,5 Set hos philipsonwine.com til 70 kr. tilbudspris

VilaDelloPs Garnatxa 2017, Spanien. 2 stjerner Spinkel både i tekstur og intensitet. Lette røde bærnoter,krydderier, tobak i smagen. Syren savnes og vinen virker ikke helt balanceret. Meget kort afslutning. 83 Alkoholprocent: 13,5 Set hos d-wine.dk til 85 kr. tilbudspris

Fetzer Zinfandel 2016, Californien. 3 stjerner Varm og sødmefuld i duften. Masser af bagte krydderier, kirsebær og vanilje i smagen. Anelse spinkel med en krydret afslutning. Lidt en-dimentionel. 85 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Fakta til 50 kr. tilbudspris

Twins Zinfandel 2016, Californien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Intens krydret næse. Røde modne bærnoter, bagte krydderier og vanilje i smagen. Velbalanceret og en saftig flot zinfandel. Pæn lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 15 Set hos Vinoble til 129 kr. tilbudspris

Olivier & lafont Cotes du Rhone 2016, Frankrig. 4 stjerner En simpel ligefrem Rhonevin med møkre bær, tobak, peber og krydderier i smagen. Trøhed som ikke klæder vinen og alkoholen brænder lidt, men ellers pæn ren frugt og en god længde. 87 Alkoholprocent: 15 Set hos MENY til 60 kr. tilbudspris

Ridum Roble 2017, Spanien. 3 stjerner En enkel frugtig vin fra Ribera del Duero. Jordbær, brombær og lette krydderier. Lidt bitter og meget tør af en roble at være! Krydret afslutning. 85 Alkoholprocent: 13,5 Set hos winepoint.dk til 75 kr. tilbudspris

Rocca delle Macie Chianti Classico 2016, Italien. 3 stjerner Diskret i næsen og ikke megen intensitet i smagen. Sorte kirsebær, tobak og vanilje fornemmes. Tørt tanninbid og noget kort afslutning. 85 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Skjold Burne til 100 kr. tilbudspris

Maris Le Zulu 2017, Frankrig. 4 stjerner Fra Languedoc. Ikke tilsat svovl. Saftig og frugtig i stilen med masser af røde bær, violer, peber og krydderier i smagen. Pænt balanceret med en krydret lidt tør afslutning. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos propperiet.dk til 129 kr. tilbudspris

Marrone Langhe Nebbiolo 2015, Italien. 4 stjerner Diskret i næsen og lidt parfumeret i smagen med sorte kirsebær, violer, roser og krydderier. Tørre tanniner men ellers en ganske pæn ligefrem vin. Krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos gallovini.dk til 129 kr. tilbudspris

La Zorra raro 2015, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Fra Salamanca på den lokale rufete druen. Lys og saftig vin med masser af ribs, granatæble, blomster og lette krydderier i smagen. Yderst vellavet og en spændende alternativ til en kølig grenache stil. Lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5 Set hos suenson.dk til 145 kr. tilbudspris

Marea Chardonnay 2016, Chile. 5 stjerner GODT KØB Intense vanilje toner i duften. Fyldig fed fadlagret chardonnay med abrikos, fersken, ananas, smør og vanilje i smagen. Moden varm frugt men pænt balanceret med syren. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos Kvickly til 89 kr. tilbudspris

La Mascota Chardonnay 2017, Argentina. 4 stjerner Lette ferskennoter i duften. En simpel men vellavet chardonnay med stenfrugt, blomster og lette krydderier i smagen. Mellemlang afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Superbrugsen til 49 kr. tilbudspris

Francois Martenot Chardonnay 2017, Frankrig. 3 stjerner Diskret i næsen og meget lav intensitet også i smagen. Lette fersken og blomsternoter fornemmes. Savner mere koncentration og karakter. Kort afslutning. 83 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Føtex til 39 kr. tilbudspris

Antica Cascina dei Conti di Roero Langhe favorita 2016, Chile. 3 stjerner Stenfrugt i duften. Lidt lav intensitet i smagen med lette fersken og melon noter. Pæn syre men savner mere frugt og dybde. Mellemlang afslutning. 86 Alkoholprocent: 13 Set hos dengodevino.dk til 95 kr. tilbudspris

Domaine des Cotes Blanches Sancerre 2017, Frankrig. 4 stjerner Slank frisk vin med stikkelsbærnoter i både duft og smag med også citrus og blomsternoter. Spinkel men vellavet. Masser af syre og rimelig længde. 88 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Lavis Sauvignon 2018, Italien. 5 stjerner GODT KØB Intense stikkelbærnoter i duften. Sprød og intens i smagen med masser af bærnoter, citrus og blomster. Let urtet hvilket klæder vinen. Vellavet med en pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 13 Set hos cappa.dk til 99 kr. tilbudspris

Pierre Amadieu Gigondas Romane Machotte 2016, Frankrig. 4 stjerner Intens krydret kraftig vin hvor alkoholen dog brænder noget. Mørke sorte bær, koncentreret med masser af varme krydderier, peber og tobak i smagen. Lang krydret varm afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos eriksorensenvin.dk til 150 kr. tilbudspris

Mauro Molino Langhe Nebbiolo 2017, Italien. 5 stjerner En lys let krydret og ganske flot nebbiolo. Kirsebær, kamfer, krydderier og violer i smagen. Vellavet med en flot ren afslutning. 90 Alkoholprocent: 14 Set hos theis-vine.dk til 150 kr. tilbudspris

Felsina Berardegna Chianti Classico 2016, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Røde kirsebær i duften. Let krydret i smagen med røde bærnoter, tobak og krydderier. Pæn koncentration og balance. Meget klassisk og dejlig frisk i udtrykket. Pæn afslutning. Flot eksponent for Chianti Classico 2016 årgangen. 92 Alkoholprocent: 13,5 Set hos domainebrandis.dk til 179 kr.

Marchesi di Barolo Barbaresco 2014, Italien. 4 stjerner Umiddelbart tørt tanninbid. Ikke megen intensitet i duft og smag. Lyse bitre kirsebærnoter, kamfer, lakrids og tørstof i smagen. Et svært år hvilket fornemmes. Dybden og elegancen savnes. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Vinspecialisten til 150 kr. tilbudspris

Domaine La Bouissiere Vacqueyras 2016, Frankrig. 5 stjerner Intens og meget imødekommende i duften. Blød og rund i smagen med masser af sorte bær, krydderier, tobak og peber. Yderst vellavet og flot vin med masse af komplekse noter og lag i vinen. Lang afslutning. 92 Alkoholprocent: 15 Set hos jyskvin.dk til 175 kr. tilbudspris

Corino Barolo 2014, Italien. 5 stjerner 2 år på brugte barrique fra druer dyrket i La Morra. Mørke krydrede noter i duften. Sorte kirsebær, peber, tobak og vanilje i smagen. Flot tyngde og dybde i vinen. På trods af et svært år ganske vellykket vin. 92 Alkoholprocent: 14,5 Set hos domainebrandis.dk til 299 kr.

Ruffino Rosatello Spumante, Italien. 4 stjerner Jordbær i duften. Lidt aggressive bobler men bag dem en frugtig ligefrem vin med masser af røde bær især hindbær og ribs. Let blomstret med en frugtig afslutning. En aperitif vin med en let frugtsødme i eftersmagen. 88 Alkoholprocent: 11 Set hos MENY til 90 kr.

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Se her en oversigt over de bedste vinkøb i Danmark lige nu.

Kom til stor Italiensk vinfestival 29+30 marts

Kom til Tysk vinfestival 23 maj

Kom til stor Gin & Cocktail festival 24+25 maj