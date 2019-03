Ugens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Der var rigtig mange gode køb i ugens vintest – og vine med store forskelle. Der var både gode vine i den lette og mere kraftige stil. Hvide og røde. Bedste køb blev en saftig, yderst vellavet Cotes du Rhone, mens en spansk vin fra Ribera del Duero var ugens bedste.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Castano GSM 2016, Spanien. 4 stjerner Monastrell, syrah og grenache fra Yecla i det østspanske. Intense bærnoter i duften. Simpel krydret vin med røde bær, bagte krydderier og strejf vanilje i smagen. Alkoholen lidt brændende, pæn længde. 86 Alkoholprocent: 14 Set hos Bilka til 49 kr. tilbudspris

The Guv’nor. 4 stjerner En saftig rimelig fyldig vin. Vellavet med masser af sorte bær og krydderier i smagen. Simpel men fungerer pænt. Krydret afslutning. Fire pæne stjerner. 87 Alkoholprocent: 14 Set hos Superbrugsen til 39 kr. tilbudspris

Chateau la Bastide Optimee 2015, Frankrig. 4 stjerner Syrah med lidt grenache fra Corbieres. Mørk krydret i duft og smag. Brombær, lakrids, peber og vanilje. Varmt udtryk men vellavet vin. Saftig afslutning. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos Holte vinlager til 120 kr. tilbudspris

Domaine du Seminaire Cotes du Rhone Villages Valreas 2017, Frankrig . 4 stjerner Lys og frugtig i duften. Røde bærnoter, krydderier, peber i smagen. En saftig flot Rhone vin med en pæn krydret afslutning. Ikke voldsom dyb men imødekommende. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos Vinspecialisten til 85 kr. tilbudspris

Chateau de Marsan 2016, Frankrig. 4 stjerner Fra Bordeaux på primært merlot. Klassisk solbærnæse. Medium koncentration og røde bær, tobak, krydderier og vanilje i smagen. Anelse urtet med en lidt kort afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY til 67 kr. tilbudspris

Rosveglio 72100 Negroamaro 2016, Italien. 5 stjerner GODT KØB Tætte mørke bær i duften. Animalsk i udtrykket med sorte bær, krydderier, violer og vanilje. Ganske flot balance og længde. En spændende vellavet vin som formår at holde balancen med den intense frugt. 90 Alkoholprocent: 13,5 Set hos AndrupVin.dk til 79 kr. tilbudspris

Ponte Lungo Mio Silenzio 2017, Italien. 3 stjerner Frugtig i næsen. Pæn fyldig vin med masser af sorte bær og kryddernoter. Syren lidt stikkende. Simpel vin med en mellemlang afslutning. Savner karakter. 85 Alkoholprocent: 14 Set hos gallovini.dk til 59 kr. tilbudspris

Milianti Aglianico Beneventano 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB En fyldig imødekommende vin med masser af intense bærnoter, krydderier og vanilje i smagen. Let tørre tanniner og en spændende vellavet vin. Ikke voldsom dyb men fungerer flot. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Skjold Burne til 60 kr. tilbudspris

Luna Beberide Finca la Cuesta 2015, Spanien. 4 stjerner Mencia fra Bierzo. Lette røde bærnoter i duften. Animalske noter, kirsebær, kirsebærsten, violer og peber i smagen. Lidt spinkel i smagen med et tørt tanninbid. Mellemlang afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos theis-vine.dk til 110 kr. tilbudspris

Vina Sastre Crianza 2016, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Flot koncentreret vin fra Ribera del Duero. Masser af mørke bærnoter, tobak, mocca og vanilje i smagen. Flot balanceret og elegant i udtrykket hvilket afspejler årgangen flot. Krydret lang afslutning. 92 Alkoholprocent: 14,5 Set hos d-wine.dk til 149 kr. tilbudspris

OPI Barrel Selection Cabernet 2018, Italien. 3 stjerner Diskret i næsen. Simpel frugtig i udtrykket med mørke bær, krydderier og strejf vanilje. En del tørhed og bitterhed i smagen hvilket ikke klæder vinen. 84 Alkoholprocent: 13 Set hos dagli’Brugsen til 43 kr. tilbudspris

Borgianni Chianti 2016, Italien. 3 stjerner Lette kirsebærnoter i duften. Spinkel i udtrykket med røde kirsebær, tobak og lette krydderier. Pæn syre men savner mere i frugten. Mellemlang afslutning. 86 Alkoholprocent: 13 Set hos jyskvin.dk til 89 kr. tilbudspris

D’Arenberg The Hermit Crap 2017, Australien. 5 stjerner GODT KØB Viognier og marsanne fra McLaren Vale. Citrus og blomster i duften. En let krydret og blomstret vin med citrus, melon og licchi i smagen. Sprød og vellavet med en frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos eriksorensenvin.dk til 100 kr. tilbudspris

Santa Rita 120 Chardonnay 2018, Chile. 3 stjerner En meget let chardonnay med fersken, melon og limefrugt i smagen. Lav intensitet og noget kort. Savner mere frugt! 84 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY, Spar til 60 kr.

Spier Private Collection Chardonnay 2017, Sydafrika. 5 stjerner GODT KØB Fersken og vanilje i næsen. En del fadpræg og en fyldig vin med abrikos, tropisk frugt og masser af vanilje i smagen. Velbalanceret med en ganske flot længde. Flot køb! 89 Alkoholprocent: 14 Set hos Kvickly til 59 kr. tilbudspris

Markus Molitor Haus Klosterberg 2017, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Frugtig klassisk tør riesling i udtrykket. Grønne æbler, citrus og blomsternoter. Vellavet og imødekommende. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 11,5 Set hos suenson.dk til 99 kr. tilbudspris (1 liter)

Espelt Escuturit Cava Brut Reserva, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Flot og frugtig cava med en pæn dybde. Flot mousse og i smagen fersken, blomster og limefrugt. Pæn længde. 89 Alkoholprocent: 11,5 Set hos winepoint.dk til 98 kr. tilbudspris

Giordano Rosé Spumante, Italien. 4 stjerner Meget lys rosé med lette jordbærnoter i duften. Aggressiv mousse med fersken og citrusnoter. Anelse sødme i afslutningen. Simpel men velegnet til aperitif. 86 Alkoholprocent: 12 Set hos Irma til 50 kr. tilbudspris

Marques di Riscal White 2017, Spanien. 4 stjerner Fra Rueda på verdejo druen. En frugtig meget ligefrem vin med masser af melon, citrus og blomsternoter. Vellavet med en pæn syre og afslutning. 88 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY til 70 kr. tilbudspris

Chateau Pigoudet Rosé 2018, Frankrig, 5 stjerner GODT KØB Masser af jordbær i duften. En lys vellavet vin fra Provence med røde bær, citrus og lette blomsternoter. Vellavet og en pæn frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Domaine de la Cras Bourgogne 2017, Frankrig. 5 stjerner Fra Coteaux de Dijon lavet af Marc Soyard fra Domaine Bizot. Intenst frugtig i næsen og smag. Røde kirsebær, blodappelsin, violer og lette krydderier. Blød og frugtig i udtrykket med en pæn afslutning. Ikke voldsom dyb men meget imødekommende. 90 Alkoholprocent: 11,5 Set hos domainebrandis.dk til 199 kr.

Domaine de la Metairie d’Alon Chardonnay 2016, Frankrig. 5 stjerner En fyldig fadlagret chardonnay fra det sydlige Frankrig i højderne op ad Pyrenæerne i Limoux. Masser af intensitet i duften med abrikos og fadnoter. Mineralsk i smagen med fersken, tropisk frugt og vanilje. Flot balanceret og husets burgundiske aner fornægtes ikke. En flot og spændende vin. 91 Alkoholprocent: 13,5 Set hos propperiet.dk til 140 kr. tilbudspris

Valle Reale Trebbiano d’Abruzzo 2017, Italien. 4 stjerner Citrus i næsen. En frisk vin med lette nøddenoter, melon, licchi og krydderier i smagen. Pænt balanceret og især syren står flot. Lang sprød afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Vinoble til 149 kr.

Cesari Bosan Ripasso 2015, Italien. 5 stjerner Intense kirsebærnoter i duften. Masser af ripasso karakter med tørrede frugt noter, krydderier, tobak og vanilje. Velbalanceret og en lang krydret afslutning. 92 Alkoholprocent: 14 Set hos MENY til 150 kr. tilbudspris

I Custodi Pistus Etna Rosso 2016, Italien. 5 stjerner Lys og saftig vin med jordbær, hindbær og et krydret udtryk i smagen. Tørt tanninbid og et mineralsk udtryk i eftersmagen. Spændende vellavet vin med en flot afslutning. 91 Alkoholprocent: 13 Set hos dvin.dk til 160 kr. tilbudspris

Domaine du Cristia Cotes du Rhone VV Les Garriques 2017, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Krydret og let parfumeret i næsen. Brombær, violer, tobak, peber i smagen. En yderst vellavet saftig vin i udtrykket. Krydret lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5 Set hos thewinecompany.dk til 99 kr. tilbudspris

