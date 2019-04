Ugens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Solen skinner og skyder dermed rosé-sæsonen i gang. Sidste års forrygende sommer betød, at rosé-lagrene blev tømt og der er aldrig solgt så meget af de pink vine som sidste sommer. Om vi kan nå samme højder i år er svært at spå om, især da det er en vin som er meget vejrafhængig. Men en del rosévine har allerede indtaget ugens vintest. Flere ganske flotte. Bedste vin blev dog en cabernet sauvignon fra vinhuset Catena i Argentina. En vin som stort set altid gør det godt. Bedste køb blev overraskende en hvidvin på bag in box men hvor man til under 30 kr. omregnet pr. flaske får et godt glas hvidvin.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

OPI Barrel Selection Malbec 2018, Argentina. 4 stjerner Blommer i næsen. Let syrlig og let i intensiteten. Sødmefulde røde bær i smagen med krydderier og tobaknoter. Lidt stikkende syre. Simpel men til prisen i orden. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos dagli’Brugsen til 43 kr. tilbudspris

Sarabande Misterioso 2015, Frankrig. 4 stjerner Blend af syrah, grenache og mouvedre fra det sydlige Frankrig. Lys meget krydret med jordbær, kirsebær, lakrids, peber og timian noter i smagen. Lidt stikkende syre men ellers en ligefrem typisk sydfransk krydret vin. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos dvin.dk til 120 kr. tilbudspris

Mordaz Tempranillo 2017, Spanien. 4 stjerner En let simpel men vellavet vin drevet af frugten. Masser af jordbær og kirsebærnoter i smagen. Let krydret med en pæn afslutning. Imødekommende vin dog uden megen dybde. 87 Alkoholprocent: 14 Set hos eriksorensenvin.dk til 60 kr. tilbudspris

Recoda Cava Rosé, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Frugtig og ligefrem cava med jordbær, ribs og blomsternoter i smagen. Rund og fin mousse. Simpel men ganske pæn frugt og længde. En rigtig terrassebasker. 87 Alkoholprocent: 12 Set hos fakta til 40 kr. tilbudspris

The Yoga Syrah 2017, Italien. 3 stjerner Sødmefuld i næsen og smagen med røde kirsebær, ribs, varme krydderier og vanilje. Drevet af frugten og meget simpel. Sødmen er lidt for meget. Krydret afslutning. 86 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Irma til 55 kr. tilbudspris

Salcheto Chianti Biskero 2017, Italien. 4 stjerner En let frugtig chinati med røde kirsebær, timian, let tørt tanninbid og strejf vanilje. Pæn struktur og klassisk sangiovese tørt tanninbid i eftersmagen. Krydret let afslutning. 88 Alkoholprocent: 13 Set hos Vinoble til 149 kr. tilbudspris

Catena Cabernet Sauvignon 2015, Argentina. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Krydret, lidt varm næse. Solbær, tobak, sort peber og vanilje. Intens og pæn koncentration. Pæn og vellavet vin med en krydret afslutning. Flot vin. 90 Alkoholprocent: 13 Set hos Philipsonwine.com til 100 kr. tilbudspris

1930 Appasimento Primitivo 2017, Italien. 3 stjerner Mørke bærnoter i duften. Fyldig i smagen med sødmefulde modne bær, varme krydderier og vanilje. Pæn struktur men sødmen lidt for overvældende og man får hurtig nok. Krydret afslutning. 86 Alkoholprocent: 14,5 Set hos megavin til 80 kr. tilbudspris

Schmitges Crement Riesling 2016, Tyskland. 5 stjerner Flot ren frugt og pæn mousse. Grønne æbler, mineralitet, let tropiske frugt noter og blomster i smagen. Flot syre og balance. En af de bedre mousserende vine jeg har smagt fra Tyskland. 90 Alkoholprocent: 12,5 Set hos propperiet.dk til 199 kr. tilbudspris

OPI Barrel Selection Chardonnay 2018, Argentina. 4 stjerner Fersken i næsen. En frugtig meget ligefrem vin med melon, fersken og limefrugt i smagen. Simpel men fungerer pænt, især til prisen. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Kvickly til 43 kr. tilbudspris

BeauVignac Viognier 2017, Argentina. 5 stjerner GODT KØB Blomstret i næsen. En krydret syrlig vin med masser af intensitet. Tropisk frugt, lime og krydderier i smagen. Vellavet, ikke specielt dyb men fungerer pænt. 88 Alkoholprocent: 13 Set hos Holte vinlager til 65 kr. tilbudspris

Cesari Bardolino 2017, Italien. 4 stjerner Lys meget frugtig rosé med jordbær, røde kirsebær i smagen. Ikke meget intensitet men vellavet med en frugtig afslutning. 87 Alkoholprocent: 12 Set hos MENY til 75 kr.

Torres Esmaralda B-i-B 2017, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Vin på muscat og gewurztraminer fra Katalonien. Masser af blomster i duften. Let sødmefuld med fersken, abrikos og bomsternoter i smagen. Pæn syre og balance. En simpel forfriskende og ligefrem vin. 88 Alkoholprocent: 11,5 Set hos Superbrugsen til 115 kr. tilbudspris (3 l)

Charles & Charles Riesling 2016, USA. 4 stjerner Fra Washington i det nordvestlige USA. Tydelig riesling noter i duften. Pæn intensitet i duft og smag. Grønne æbler, let tropisk frugt note og blomster. Pæn fyldig og vellavet vin. 89 Alkoholprocent: 12 Set hos Holte vinlager til 115 kr. tilbudspris

Domaine Sylvain Langoureau Saint Aubin 2016, Frankrig. 4 stjerner Lette ferskennoter i duften. Pæn umiddelbar frugt med fersken, citrus og lette kryddernoter. Medium koncentration. Pænt balanceret men savner mere dybde og længde. 89 Alkoholprocent: 13 Set hos Domainebrandis.dk til 199 kr.

Espelt Quinze Roures 2017, Spanien. 4 stjerner Grenache blanc og grenache gris fra Katalonien. En fyldig vin med melon, fersken, ananas og blomster i smagen. En vin som har det bedst med mad, men vellavet med en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13 Set hos WinePoint.dk til 109 kr. tilbudspris

José Pariente 2017, Spanien. 5 stjerner Fersken, melon og krydrde noter i smagen. Pænt balanceret og en flot intensitet i både smag og duft. Verdejo fra Rueda når det er i den klart bedre ende. 91 Alkoholprocent: 13 Set hos theis-vine.dk til 150 kr. tilbudspris

Relais de Cavalier rosé 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Jordbær i duften. En vellavet flot rosé fra Provence. Lette røde bærnoter, blomster og let krydret afslutning. Meget klassisk! 89 Alkoholprocent: 12,5 Set hos MENY, SPAR til 100 kr.

Chateau Pigoudet Signature Rosé 2017, Frankrig. 5 stjerner Hindbær i duften. En flot balanceret og elegant rosé med jordbær, røde kirsebær, blomster og citrus i smagen. Let bitterhed og pæn syre. En flot mad rosé. 90 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY til 199 kr.

Domaine du Cristia Cotes du Rhone 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Krydret i næse og smag. Flot tæt frugt og masser af pebrer, tobak og timian noter. Simpel men vellavet saftig vin i udtrykket. Krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos thewinecompany.dk til 79 kr. tilbudspris

Rodney Strong Knotty Vines Zinfandel 2014, Californien. 5 stjerner Varme krydderier i duften. En vellavet vin med masser af røde bær, bagte krydderier, tobak og vanilje. Flot intensitet. Lang vedvarende og lidt brændende afslutning. 90 Alkoholprocent: 15 Set hos Skjold Burne til 180 kr. tilbudspris

Massimo Rivetto Langhe Nebbiolo 2016, Italien. 4 stjerner Lys og imødekommende i duft og smag. Saftig med jordbær, røde kirsebær, lakrids og tobak i smagen. Yderst velbalanceret med et let tørt tanninbid i eftersmagen. Fire pæne stjerner. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos jyskvin.dk til 125 kr. tilbudspris

Errazuriz Aconcagua Costa Pinot Noir 2017, Chile. 5 stjerner Intense røde bærnoter i duften. Jordbær, hindbær og blomster i smagen. Kølig og syrlig i udtrykket med pæn intensitet og balance. Pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 13 Set hos Vinspecialisten til 150 kr. tilbudspris

Costers del Priorat Pissarres 2016, Spanien. 5 stjerner Carignan og grenache fra Priorat. En lys krydret vin med sorte bær, peber, tobak, let urtet og vanilje i smagen. Velbalanceret med let tørt tanninbid. Krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5 Set hos d-wine.dk til 149 kr. tilbudspris

100 Bats Shiraz 2017, Australien. 4 stjerner Varm krydret i duften som forsætter i smagen med sødmefulde sorte bær, bagte krydderier og en lidt brændende fornemmelse fra alkoholen. Pæn intensitet og krydret varm afslutning. 88 Alkoholprocent: 15,5 Set hos AndrrupVin.dk til 119 kr. tilbudspris

