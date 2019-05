Ugens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Bourgogne kan ikke mere tage patent på chardonnay i den højere ende. Oversøiske lande som USA, Sydafrika, Chile, New Zealand og Australien har i den grad formået at finde kølige områder som gør at man er i stand til at lave vine som kan konkurrere med de dyre vine fra Frankrig. Ugens vinder er i den grad et godt eksempel på det. Ugens bedste køb er en vellavet syditaliener.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Francois Martenot Chardonnay 2018, Frankrig. 4 stjerner En frugtig ligefrem chardonnay med fersken, abrikos og blomsternoter. Simpel men fungerer pænt især til prisen. Frugtig afslutning. 86 Alkoholprocent: 12 Set hos Føtex til 45 kr. tilbudspris

Mio de M.O. VS 2016, Spanien. 4 stjerner Varm krydret i næsen. Pæn koncentration med brombær, mocca, mørk chokolade og vanilje i smagen. Pænt lavet tempranillo fra Toro i det vestspanske. Anelse tørhed i afslutningen. 89 Alkoholprocent: 15 Set hos Supervin.dk til 115 kr. tilbudspris

Soumah Chardonnay Hexham 2017, Australien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Enkeltmarksvin fra Yarra Valley nær Melbourne. Kølig og sprød i udtrykket med fersken, citrus, blomster og nøddetoner. Flot fadintegration og generelt en yderst velbalanceret vin. Lang flot afslutning. Høj kvalitet til prisen. 92 Alkoholprocent: 12,8 Set hos Suenson til 170 kr. tilbudspris

Lealtanza Reserva 2012, Spanien. 4 stjerner Klassisk Rioja med en del fadpræg, dog stadig masser af røde frugtige noter, krydderier og tobak i smagen. Pænt balanceret og en krydret tør afslutning. Savner lidt mere dybde. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos jyskvin.dk til 125 kr. tilbudspris

Calmel + Joseph Amstramgram L’Epicurius 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Petit verdot og malbec fra Sydfrankrig. Meget frugtig og ligefrem i smagen drevet af intens bærsmag, violer og krydderier. En ung frisk vin pænt lavet og med en flot koncentration. Spændende vin. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos AndrupVin.dk til 85 kr. tilbudspris

Solone Primitivo Salento 2017, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Meget tæt og koncentreret vin. Nærmest som portvin med intense sveske, blommenoter, varme krydderier og vanilje. Den høje alkohol pænt integreret men det er en meget voldsom vin. Lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 17 Set hos vinmedmere.dk til 125 kr. tilbudspris

Armano Rosso 2017, Italien. 4 stjerner Krydrede bitre bær i næsen. Rimelig koncentration med kirsebærpæg, krydderier og vanilje i smagen. Anelse tørre tanniner og en lidt kort afslutning. 87 Alkoholprocent: 15 Set hos gallovini.dk til 69 kr. tilbudspris

Paringa Estate Peninsula pinot Noir 2016, Australien. 5 stjerner En frisk vin med masser af ribs og hindbær i næsen. Fra det sydligste Australien tæt på Melbourne. Jordbær, lette krydderier og vanilje i smagen. Oversøisk i stilen men pæn syre og balance. Lang sprød afslutning. 91 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Sigurd Muller Vinhandel til 210 kr.

Beyra 2018, Portugal. 4 stjerner Masser af blomster i duften. En frisk ligefrem vin med pæn intensitet af melon, tropisk frugt og blomsternoter. Pæn syre og et slankt udtryk. Mellemlang afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Supervin.dk til 85 kr. tilbudspris

Calmel + Joseph Villa Blanche Chardonnay 2018, Frankrig. 4 stjerner Mørk fyldig vin med fersken, abrikos, tropisk frugt og smørblomst i smagen. Pæn frugt intensitet men alkohol lidt brændende og savner lidt i syren. Pæn afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos AndrupVin.dk til 69 kr. tilbudspris

Lentz Pinot Gris 2016, Frankrig. 4 stjerner Blomstret og krydret i stilen, typisk for Alsace. Pæn koncentration, abrikos, blomster, krydderier i smagen. Flot balance og en pæn længde. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Skjold Burne til 100 kr. tilbudspris

Frescobaldi Pomino Bianco 2017, Italien. 4 stjerner Chardonnay og pinot blanc fra Toscana. En fyldig vin drevet af intens frugt, især melon, fersken og tropiske frugtnoter. Knastør med en anelse bitterhed i smagen. Pænt balanceret men en ubetinget madvin. Pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Vinspecialisten til 89 kr. tilbudspris

La Doncella Chardonnay 2016, Spanien. 4 stjerner En frisk fyldig chardonnay med pæn intensitet i duft og smag. Fersken, ananas og lette krydderier i smagen. Pæn syre og meget ligefrem frugtig i smagen. Syrlig afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5 Set hos d-wine.dk til 79 kr. tilbudspris

Corte Giacobbe Pinot Grigio Rosé 2017, Italien. 3 stjerner Meget let spinkel rose med citrus og ribs i smagen. Vellavet, sprød og ligefrem men savner lidt mere dybde, prisen taget i betragtning. 86 Alkoholprocent: 13 Set hos eriksorensenvin.dk til 100 kr. tilbudspris

Campet Ste. Marie 2018, Frankrig. 4 stjerner Fersken og vanilje i smagen. En fyldig frugtig chardonnay med abrikos, ananas og vanilje i smagen. Moden i frugten med en rimelig syre og afslutning. Ganske pæn vin til tilbudsprisen. 87 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY til 60 kr. tilbudspris

Bleue Note Rosé 2018, Frankrig. 4 stjerner En frugtig let rosevin med røde bærnoter og let citruspræg i smagen. Rimelig intensitet i smagen. Medium koncentration og lidt svag i afslutningen dog. 86 Alkoholprocent: 12,5 Set hos philipsonwine.com til 70 kr. tilbudspris

Stefan Breuer Grauburgunder 2017, Tyskland. 4 stjerner Sprød i næsen med citrus. Pæn syre og i smagen æbler, grøn melon og limefrugt. En syrerig frisk vin med en medium koncentration. Let blomstret afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Holte vinlager til 100 kr. tilbudspris

Colombia Crest Merlot 2015, USA. 5 stjerner GODT KØB Frugtig moden vin med pæn intensitet i både duft og smag. Brombær, mocca, mørk chokolade, krydderier og vanilje i smagen. Bløde venlige tanniner og en pæn afslutning. En flot merlot til prisen. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Vinoble til 99 kr. tilbudspris

Moillard Chablis 2018, Frankrig. 4 stjerner Grønne æbler i duften. Pæn syre og struktur i vinen. Citrus, fersken, mineralitet og æbler i smagen. Medium koncentration og en pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Kvickly til 99 kr. tilbudspris

Marea Chardonnay 2018, Chile. 5 stjerner GODT KØB Masser af fersken og vanilje i duften. Fra den køligere Leyda dal hvilket fornemmes i den mere spinkle syrlige struktur. Fersken, limefrugt, krydderier og vanilje i smagen. Pæn balance og afslutning. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos Superbrugsen til 89 kr. tilbudspris

Camille Cayran Le Pas de la Beaume Rosé 2018, Frankrig. 4 stjerner Fra Rhone dalen. En let frugtig vin med røde bærnoter især røde kirsebærbær i smagen. Medium koncentration, lidt lav i syren og intensiteten. Mellemlang lidt bitter afslutning. 86 Alkoholprocent: 13 Set hos masawine.dk til 75 kr. tilbudspris

Kranz Spätburgunder Rosé 2018, Tyskland. 4 stjerner Syrlig spinkel rosé med jordbær, kirsebær og citrus i smagen. Sprød og forfriskende i udtrykket med en let frugtig afslutning. 87 Alkoholprocent: 12 Set hos thewinecompany.dk til 79 kr. tilbudspris

Philippe Bouchard Bourgogne Gamay 2016, Frankrig. 4 stjerner Lys læskende vin med lyse røde jordbærnoter, ribs, peber og krydderier i smagen. Simpel velbalanceret vin men velsmagende og imødekommende. Pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY til 70 kr. tilbudspris

Romagnoli Emilia Pinot Nero 2018, Italien. 4 stjerner Pinot noir fra det centrale Italien. Masser af røde bær i duft og smag. Ribs og jordbær med let krydret udtryk. Simpel men vellavet vin. Bitter let tør afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY til 50 kr. tilbudspris

Casal Mor Dao 2016, Portugal. 3 stjerner Anelse støvet i næsen. Svampede noter, blommer og vanilje i smagen. Knastør med tørre bitre tanniner. Mellemlang afslutning. 85 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY, SPAR til 60 kr.

Glorioso Crianza 2015, Spanien. 4 stjerner Vin i den mere moderne Rioja stil med masser af frugt og mindre fadpræg. Brombær, mocca, krydderier og vanilje i smagen. Pænt balanceret med en tør krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 14 Set hos Irma til 65 kr. tilbudspris

Pago de Carraovejas 2015, Spanien. 4 stjerner Fra Ribera del Duero. Tæt og koncentreret med masser af bærintensitet i duft og smag. Brombær, mocca, mørk chokolade, krydderier og vanilje. En seriøs vin yderst vellavet med en lang afslutning. Flot vin! 93 Alkoholprocent: 15 Set hos theis-vine.dk til 260 kr. tilbudspris

Karl Erbes Ürziger Würzgarten Riesling Feinherb 2018, Tyskland. 4 stjerner Frugtig ligefrem riesling med røde æbler, blomster og limefrugtnoter. Pæn syre og balance. Simpel og ligefrem, men ganske vellavet. Frisk sprød afslutning. 88 Alkoholprocent: 12 Set hos propperiet.dk til 97 kr. tilbudspris

Schloss Lieser Riesling SL 2017, Tyskland. 4 stjerner Pæn næse med honning og stenfrugt. Let sødme med abrikos, røde æbler og blomsternoter i smagen. Pænt balanceret men savner lidt mere i afslutningen. 88 Alkoholprocent: 10,5 Set hos domainebrandis.dk til 99 kr.

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

