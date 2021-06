Ugens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

En lidt tam uge hvor der ikke var mange gode køb men dog en håndfuld gode vine men over grænsen for at kunne blive et godt køb. Bedste køb blev en ganske habil og stilsikker Cotes du Rhône, mens en pinot noir fra Tuscana overraskede mig som ugens bedste.

Villa des Grès Cotes du Rhone 2019, Frankrig. 4 stjerner Meget frugtig næse. En umiddelbar og ligefrem vin drevet af bærsmagen. Medium koncentration med en del frugtsødme i smagen, hvilket jeg ikke helt synes klæder vinen. Men pænt lavet med en fin afslutning. 87 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Jysk Vin til 74 kr. tilbudspris

Migration Pinot Noir 2018, Californien. 5 stjerner Solmodne bær i duften. Sødmefuld og varm i udtrykket med jordbær, hindbær og vaniljenoter. Klassisk pinot fra Californien men hvor alkohol er velintegreret og den generelt fremstår imødekommende og saftig. 90 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos WineFamly til 149 kr. tilbudspris

Costa di Bussia Barbera d’Alba 2018, Italien. 3 stjerner Diskret næse. Medium koncentration med let bitre røde kirsebærnoter, tobak og krydderier. Let frugtsødme og frugtig afslutning. 85 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos MENY til 80 kr. tilbudspris

Fazer as Onze Premium 2015, Portugal. 3 stjerner Fra Alentejo i det centrale Portugal. Varme krydrede noter i duften. Ikke specielt koncentreret og lidt udpint i frugten. Jordbær og kirsebærnoter med en tørhed i eftersmagen. Meget simple og kort. 85 Alkoholprocent.: 14% Set hos AMKA til 60 kr. tilbudspris

I Colli Rossi Barolo 2016, Italien. 5 stjerner Lys og forholdsvis moden i udtrykket trods sin unge alder. Sorte kirsebær, kamfer, lakrids, tobak og vanilje i smagen. Flot balanceret med en fin dybde og længde. Ganske flot Barolo i den mere klassiske stil til prisen. 91 Alkoholprocent.: 14% Set hos Supermarco til 199 kr. tilbudspris

Brauneberger Kurfurstlay Riesling Feinherb 2019, Tyskland. 4 stjerner Citrusnæse. Spinkel, frugtig riesling fra Mosel med grønne æbler, citrus og lette florale noter. Pæn syre, lidt kort i smagen dog. Til prisen bestemt i orden. 87 Alkoholprocent.: 11% Set hos Lidl til 45 kr. tilbudspris

Emil Bauer Sauvignon Blanc 2020, Tyskland. 4 stjerner Stikkelsbær i næsen. Medium koncentration med masser af grønne æbler og citrus i smagen. Høj syre som dominerer en del. Savner lidt mere dybde men ellers pæn sprød vin. 88 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Mr. Ruby til 110 kr. tilbudspris

Domaine Les Fumées Blanches Sauvignon Blanc 2019, Frankrig. 4 stjerner Let frugtig sauvignin blanc med stikkelsbær, citrus og blomsternoter. Vellavet vin stilren med en fin sprød afslutning. Måske lige til den stille side. 88 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Villa Annaberta Amarone della Valpolicella 2018, Italien. 5 stjerner Mørke krydrede noter i duften. Fyldig og frugtig i den mere moderne stil hvor frugten dominerer. Let frugtsødme med fine noter af rosiner, julekrydderier og vanilje. Pænt velbalanceret med en fin lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent.: 15% Set hos Superbrugsen, Kvickly til 139 kr. tilbudspris

J. Bouchon Cabernet Sauvignon Reserva 2015, Argentina. 4 stjerner Modne svampede noter. Lette oxidative noter i smagen med brombær, tobak og vanilje. Simpel men vellavet vin, men skal drikkes inden for længde. 88 Alkoholprocent.: 13% Set hos Theis Vine til 90 kr. tilbudspris

Gran Pasas Monastrell 2019, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Varm krydret næse. Sødmefuld i smagen med en pæn intensitet og koncentration. Simpel ligefrem vin med en pæn krydret afslutning. Ganske flot køb til prisen. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 45 kr. tilbudspris

Vinya Natura Barranc de L’infern 2019, Spanien. 4 stjerner Vin på merlot fra Castillo. Mørk og meget frugtig i udtrykket. Masser af sorte bær og krydderier i smagen. Pæn intensitet og en vin i den unge stil som med fordel kan nydes lidt kølig. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 79 kr. tilbudspris

Pago de Valdoneje El Valao 2016, Spanien. 5 stjerner Mencia fra Bierzo. Mørk krydret næse og en vellavet vin med klassiske animalske noter, sorte bær som ofte karakteriserer druen. Fin intensitet og lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent.: 14% Set hos dvin.dk til 130 kr. tilbudspris

Vinosia Marziacanale Tauresi 2013, Italien. 5 stjerner Vin på aglianico. Næsten sort med tætte sorte kirsebærnoter i duft og smag. Noget tørre tanniner men frugten er stadig ganske massiv og står pænt imod. Men det er definitivt en kødvin. Lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent.: 14% Set hos AndrupVin til 179 kr. tilbudspris

Vidal-Fleury Cotes du Rhone 2015, Frankrig. 4 stjerner Meget frugtig næse. Let bitterhed i smagen med kirsebær, urter og peber noter. En vis modenhed fornemmes. Anelse tørhed i afslutningen men eller en fin lille Rhône vin 87 Alkoholprocent.: 14% Set hos Philipson Wine til 60 kr. tilbudspris

Vinosia UÈ Passula Primitivo di Manduria 2016, Italien. 5 stjerner Lys og elegant primitivo meget imødekommende med masser af røde bær, lyse krydderier og strejf vanilje. Meget anderledes og forfriskende udtryk af Primitivo. Flot balance og længde. Klart anbefalelsesværdig! 92 Alkoholprocent.: 14% Set hos AndrupVin til 149 kr. tilbudspris

Domaine Fond Croze Confidence Rouge Cotes du Rhone 2019, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Flot intens næse med masser af jordbærnoter. Frugtig, vellavet Rhône vin med masser af røde bær, sort peber og vilde krydderier. Saftig pæn afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 85 kr. tilbudspris

Tenuta San Guido Guidolberto 2018, Italien. 4 stjerner Cabernet sauvignon og merlot fra Toscana. Flot elegant vin meget fransk i udtrykket med kølige noter; solbær, tobak, krydderier og vaniljenoter. Fine bløde tanniner. Flot balance og fin vedvarende afslutning. 91 Alkoholprocent.: 13% Set hos Philipson Wine til 350 kr. tilbudspris

Feudo Maccari Saia 2017, Italien. 5 stjerner Vin på nero d’Avola fra Sicilien. Masser af sorte kirsebærnoter i duften. Medium koncentration, blød og rund i udtrykket med sorte bær, peber, lakrids og vanilje i smagen. Flot elegant og vellavet vin. 91 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Supervin til 180 kr. tilbudspris

Rosé & Roll 2020, Frankrig. 3 stjerner Masser af jordbær i duften. Anelse spinkel og jeg savner mere intensitet i smagen. Lyse røde bær, citrus og blomsternoter fornemmes. Lidt kort afslutning. 84 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Irma til 65 kr. tilbudspris

Laurent Perrachon Macon Villages 2019, Frankrig. 4 stjerner Hvide ferskner i duften. Medium koncentration og en klassisk Macon chardonnay ikke voldsom intens men fin frugtig og ligefrem. Lidt vandet dog i afslutningen. 86 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Skjold Burne til 100 kr. tilbudspris

Van Volxem Saar Riesling 2018, Tyskland. 4 stjerner Meget sprød og syrlig næse. En tør og frugtig Mosel riesling med gule æbler, citrus og blomsternoter i smagen. Meget ligefrem med en fin sprød afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12% Set hos Laudrup Vin til 149 kr. tilbudspris

Stefan Breuer Schlossberg Spätburgunder Glanzstück 2017, Tyskland. 5 stjerner Flot intens næse med masser af ribs og jordbær. En flot struktur og dybde med masser af mineralske noter, røde bær og strejf vanilje i smagen. Flot balance og længde. 91 Alkoholprocent.: 13% Set hos Holte vinlager til 200 kr. tilbudspris

Larmandier-Bernier Champagne Premier Cru Longitude NV, Frankrig. 5 stjerner Flot næse med grønne æbler. Elegant med en fin balance og mousse. Bagved fersken, æbler og blomsternoter. Mineralsk udtryk med en fin afslutning. 91 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos WineFamly til 306 kr. tilbudspris

Giovanni Rosso Etna Bianco 2017, Italien. 5 stjerner Mørk fyldig med abrikos noter i duften. Moden og intens i smagen med masser af stenfrugt, lime, mineralske noter og smørblomster. Spændende flot vin til mad. Lang afslutning. 92 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos MENY til 300 kr. tilbudspris

Antinori Castello della Sala Pinot Nero 2017, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Varme røde kirsebærnoter i duften. En fyldig pinot med masser af skovbær, skovbund, sød lakrids og vanilje i smagen. Flot balance og en spændende vin. 93 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Vinspecialisten til 449 kr. tilbudspris

Avignonesi Rosso di Montepulciano 2018, Italien. 4 stjerner Lys og frugtig vin med masser af røde bær i næsen. Let krydret i smagen med jordbær, kirsebær og vilde krydderier. Pæn balance med en fin ren og let krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Otto Suenson til 129 kr. tilbudspris

Benanti Etna Bianco 2019, Italien. 5 stjerner Meget sprød og citrusagtig i udtrykket. Høj syre og en spændende hvidvin fra Etna i den kølige mineralske stil. Flot balance og sprød afslutning. 90 Alkoholprocent.: 12% Set hos Theis Vine til 170 kr. tilbudspris

Albert Seltz Pinot Auxerrois 2018, Frankrig. 4 stjerner Blomstret næse. Meget frugtig og ligefrem med fersken og ananasnoter. Ikke voldsom megen syre men intens i smagen. Fin lang afslutning. 88 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Sprit & Co til 119 kr. tilbudspris

Brandini Rocche del Santo Barbera d’Alba 2018, Italien. 5 stjerner Jordbær i duften. Meget frisk og imødekommende med masser af blommer, tobak, animalske noter og krydderier. En vin man bare får lyst til at drikke! Flot lang afslutning. 91 Alkoholprocent.: 15% Set hos Vinfordig til 175 kr. tilbudspris

Vin - og spiritus festivaler i 2021 i Pressen: Italiensk vinfestival 17+18 september - køb billet nu - klik her. Whisky & Rom festival 29+30 oktober - køb billet nu - klik her. Spansk Vinfestival Aflyst i 2021 - på gensyn 16+17 september 2022

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.