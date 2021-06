Ugens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det var et bredt og stort felt i ugens vintest. Og med mange forskellige lande og stilarter repræsenteret. Men en vin skilte sig ud og så endda både på pris og kvalitet. Og det er ikke ofte at ugens vin både er bedste vin og bedste køb. Vinen er fra det klassiske Riojahus Marques de Riscal som jeg synes gennem mange år har stået for en flot og vedvarende kvalitet og måske især i deres reserva og gran reserva vine. Men det er ligesom Rioja har fundet det rigtige spor og jeg synes der de senere år er kommet mange spændende vine fra dette klassiske vinområde.

Brumale Sangiovese Rubicone 2018, Italien. 4 stjerner Sødmefuld krydret næse. Pæn koncentration og i smagen en del frugt sødme, solmodne bær, varme krydderier og vanilje. Simpel og lidt en-strenget. Anelse tørhed i afslutningen. 86 Alkoholprocent.: 14% Set hos dvin.dk til 70 kr. tilbudspris

Ulterior Garnacha 2016, Spanien. 5 stjerner Meget lys med let brunligt skær. Let frugtig med svampede noter, sorte bær og varme krydderier. Spændende og atypisk vin fra det østlige Spanien. Krydret pæn afslutning. 90 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Otto Suenson til 129 kr. tilbudspris

Marques de Riscal Reserve 2016, Spanien. 6 stjerner BEDSTE VIN OG BEDSTE KØB Klassisk Rioja vin med masser af fadpræg i næse og smag, men balanceret og med en vis kølighed. Brombær, mocca og masser krydrede noter. Flot balance og en fyldig vellavet vin med en lang afslutning. Skolebogseksempel på en god riserva fra Rioja. 92 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Cuatro Pasos Mecia 2017, Spanien. 4 stjerner Frugtig og meget ligefrem i udtrykket. Røde bær især jordbær og hindbær dominerer med lette krydrede noter. Ikke voldsom dyb men imødekommende og saftig i udtrykket. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Supervin til 100 kr. tilbudspris

Little Yering Shiraz 2017, Australien. 4 stjerner Meget frugtig og ligefrem vin drevet af bærsmagen. Masser af røde bær, peber og varme krydderier. Fin intensitet og en imødekommende saftig vin med en fin krydret afslutning. Fire store stjerner. 89 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Laudrup Vin til 119 kr. tilbudspris

Villa Annaberta Canaja Bianco 2020, Italien. 3 stjerner Masser af blomster i duften. Syrlig i smagen med æbler og ferskennoter. Lidt vandig og kort i smagen. 84 Alkoholprocent.: 13% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 50 kr. tilbudspris

Origens Vinho Branco 2019, Portugal. 4 stjerner Hvidvin på en række lokale druer fra Alentejano. Krydret næse og en pæn koncentration. Lyse krydrede noter, tropisk frugt og lime i smagen. Pæn syre men lidt kort i eftersmagen. 86 Alkoholprocent.: 12% Set hos AMKA til 70 kr. tilbudspris

GianCarlo Pinot Grigio 2019, Italien. 3 stjerner Lys med lyse fersken noter i duften. Noget spinkel og ikke meget intensitet. En meget let frugtsmag pakket ind af en fin syre. Kort afslutning. Savner lidt mere af det hele. 84 Alkoholprocent.: 12% Set hos Supermarco til 60 kr. tilbudspris

Spier Vintage Selection White 2019, Sydafrika. 4 stjerner Blend af chardonnay, chenin blanc og viognier. Fyldig i udtrykket med solmoden frugt i duften. Blomstret i smagen med fersken og abrikos. Pæn koncentration og længde. Alkoholen lidt anmassende dog. 87 Alkoholprocent.: 14% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 42 kr. tilbudspris

Caringole La Croix Belle 2020, Frankrig. 4 stjerner Chardonnay fra det sydlige Frankrig. Pæn fyldig vin med solmoden fersken i duften. Pæn intensitet i smagen med stenfrugt og citrusnoter. Fin balance og længde. 88 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Winefriends til 89 kr. tilbudspris

Hachón Verdejo 2019, Spanien. 3 stjerner Klassisk Rueda hvidvin med krydrede noter i duften. Meget frugtig med fersken, abrikos men også lidt bitterhed som ikke klæder vinen. Lidt kort afslutning. 84 Alkoholprocent.: 13% Set hos Lidl til 50 kr. tilbudspris

Dog Point Chardonnay 2018, New Zealand. 5 stjerner Masser af vanilje i duften. Medium koncentration med fersken, citrus, blomster og vanilje i smagen. Flot balanceret og masser af intensitet i smagen. Sprød afslutning. 91 Alkoholprocent.: 13% Set hos Laudrup Vin til 279 kr. tilbudspris

Corolle Rosé 2020, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Fra det sydvestlige Frankrig. Frugtig rosé med hindbær, jordbær og citrus i smagen. Pæn fylde og meget ligetil. Fin balance og længde. Flot vin til prisen. 88 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Philipson Wine til 50 kr. tilbudspris

Alamos Malbec 2018, Argentina. 4 stjerner Intens frugtig i duften. Pæn ligefrem og simpel vin drevet af bærsmagen. Fin balance om end anelse bitterhed i afslutningen. 87 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Philipson Wine til 60 kr. tilbudspris

Bodegas Caro Aruma Malbec 2018, Argentina. 4 stjerner Frugtig med mørke krydrede noter i duft og smag. Meget ligefrem med en fin balance og længde. Pæne bløde tanniner. 88 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Skjold Burne til 100 kr. tilbudspris

Cellier des Princes Cotes du Rhone Heredita 2019, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Kærnemælk i duften. Meget klassisk Rhone vin hvor frugten dominerer med masser af skovbær, sort peber og krydderier. Flot balance og en fin saftig afslutning. Den høje alkohol velintegreret. 90 Alkoholprocent.: 15,5% Set hos MENY til 88 kr. tilbudspris

Bos Tinta del Toro Roble 2019, Spanien. 4 stjerner Masser af sorte bær i duften. En ung tempranillo med pæn koncentration og masser af bærintensitet, mocca og mørke vamr krydderier. Fin ung og ligefrem vin. 88 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos WineFamly til 56 kr. tilbudspris

Trapiche Impure Malbec 2019, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Frisk og frugtig malbec med masser af sorte bær og krydderier i smagen. En simpel men vellavet vin imødekommende med et saftigt udtryk. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Netto til 50 kr. tilbudspris

Jeff Carrel Les Darons 2019, Frankrig. 4 stjerner Grenache, carignan og syrah fra det sydlige Frankrig. Meget klassisk sydfransk med sorte bær, tobak, peber og vilde krydderier i smagen. Fint balanceret med en krydret afslutning. 88 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 85 kr. tilbudspris

Arzuaga Crianza 2018, Spanien. 5 stjerner Fra Ribera del Duero. Masser af ristede kaffenoter i duften. Pæn koncentration med brombær, mocca, tobak og vanilje i smagen. Klassisk i stilen med en fin lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Jysk Vin til 159 kr. tilbudspris

Bellingham The Bernhard Series SMV 2015, Sydafrika. 5 stjerner Shiraz, mouvedre og viognier. Modne noter i næsen med krydrede bær. Pæn koncentration og imødekommende i smagen med brombær, sød lakrids, tobak, varme krydderier og vanilje. Fin balance og pæn krydret afslutning. 90 Alkoholprocent.: 14% Set hos MENY til 160 kr. tilbudspris

Seamen Montepulciano D’Abruzzo 2018, Italien. 4 stjerner Intens i næsen med masser af fadnoter. Koncentreret og lidt sødmefuld i smagen med blommer, lakrids, varme krydderier og vanilje. Pæn balance men savner måske lidt mere elegance i vinen. Krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos AndrupVin til 129 kr. tilbudspris

Tenuta Bibbona Insoglio 2018, Italien. 5 stjerner Syrah, cabernet franc, merlog og petit verdot fra det vestlige Toscana. Krydret næse. Flot struktur med fine sorte bærnoter, tobak og vanilje. Meget klassisk, imødekommende og vellavet vin med en fin lang afslutning. 91 Alkoholprocent.: 14% Set hos Theis Vine til 220 kr. tilbudspris

Domaine de Fondréche N Rouge 2018, Frankrig. 5 stjerner Frisk imødekommende vin med masser af røde bær, urter og krydderier i smagen. Grenache og en række andre druer fra Ventoux. Vellavet med en saftig lang afslutning. 90 Alkoholprocent.: 14% Set hos Theis Vine til 130 kr. tilbudspris

Chat Sauvage Pinot Noir 2018, Tyskland. 4 stjerner Skovbær i næsen. Krydret i udtrykket med kølige røde bær, urter og vanilje i smagen. Pæn balance og den forholdsvis høje alkohol er velintegreret. Krydret afslutning. 90 Alkoholprocent.: 14% Set hos Vinspecialisten til 229 kr. tilbudspris

Dr Bürklin Wolf Deideheim Riesling 2019, Tyskland. 4 stjerner Citrusnoter i duften. Medium koncentration. En rank og frugtig riesling med grønne æbler, citrus og blomsternoter. Pæn intensitet og en sprød afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12% Set hos Philipson Wine til 120 kr. tilbudspris

Jean Victor Schultz GC Frankstein Riesling 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Fyldig næse med gule æbler. Flot klassisk Alsace riesling med pæn koncentration og dybde. Æbler, blomster, mineralske noter og lyse krydderier i smagen. Flot balance og sprød lang afslutning. 90 Alkoholprocent.: 13% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 110 kr. tilbudspris

Avenhoorn Chardonnay 2020, Sydafrika. 3 stjerner Lidt kemisk i duften. Meget moden frugt, masser af abrikos, tropisk frugt og lime. Alkoholen noget dominerende og jeg savner mere friskhed i vinen. 83 Alkoholprocent.: 14% Set hos Aldi til 55 kr. tilbudspris

Kriechel Blanc de Noir Trocken 2017, Tyskland. 4 stjerner Citrus i næsen. Slank og syrlig i udtrykket med grønne æbler og citrus i smagen. Lidt simpel men flot friskhed. 87 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Carlsen til 99 kr. tilbudspris

Chateau de Sancerre Sancerre 2019, Frankrig. 5 stjerner Stikkelsbær og røgede noter i duften. Pæn fylde og masser af karakter. Hvide bærnoter, citrus, røg og hvide blomster i smagen. Flot balance og pæn dybde. 91 Alkoholprocent.: 14% Set hos MENY til 180 kr. tilbudspris

J. Neus Chardonnay 2019, Tyskland. 5 stjerner Let fadpræg i næsen. En spinkel og syrlig chardonnay med fersken, gule æbler og citrus. Fadet fint integreret om end man ikke er i tvivl om det. Spændende vellavet vin med en lang sprød afslutning. 91 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Mr. Ruby til 129 kr. tilbudspris

Escorihuela Gascon 1884 Pinot Noir 2018, Argentina. 4 stjerner Lidt grøn og urtet i duften. Røde bærnoter, tobak og strejf vanilje. Simpel og lidt kort. 87 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Irma til 65 kr. tilbudspris

