Ugens bedste vinkøb

To hvidvine løb med ugens priser. Dels en vellavet meget klassisk chenin blanc men i min optik måske er den mest spændende drue lige pt. i Sydafrika. Bedste vin er på den mere sjældne drue treixadura, men sikken en vin og så endda til en ganske fornuftig pris.

Tenuta del Principe Larone Rosso Rubicone 2016, Italien. 4 stjerner Mørk krydret og ret intens i smagen. Blommer, bagte krydderier og vanilje, anelse frugtsødme og en rund blød men også koncentreret vin. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent.: 15% Set hos AndrupVin til 119 kr. tilbudspris

Jean-Etienne Chermette Beaujolais Les Clos VV 2020, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Masser af røde bær og tyggegummi noter i duften. En frisk og ligefrem frugtig vin med masser af bærsmag og lette vilde krydrede noter i smagen. Pænt balanceret med en fin saftig afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Erik Sørensen Vin til 100 kr. tilbudspris

Baron de Ley Reserva 2016, Spanien. 4 stjerner Klassisk Rioja med masser af tobak og fadnoter i duften. Pæn fylde med brombær, mocca og toast i smagen. Anelse bitterhed og tørhed i afslutningen trækker lidt ned. 87 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Bilka til 69 kr. tilbudspris

Lestrette Danuel Langhe Nebbiolo 2019, Italien. 5 stjerner Lys med hindbær og lyse krydderier i duften. Pænt balanceret med frugtige noter og et pænt lidt stramt tanninbid. En flot og imødekommende nebbiolo. 91 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos dvin til 150 kr. tilbudspris

Mezquiriz Tempranillo 2019, Spanien. 4 stjerner Bitter sort frugt i duften. Meget frugtig i udtrykket. Simpel ligefrem med en let krydret afslutning. Man får hvad man betaler for men heller ikke meget mere. 85 Alkoholprocent.: 13% Set hos Lidl til 39 kr. tilbudspris

Fleury GSM 2017, Frankrig. 4 stjerner Frugtig ligefrem med brombær, sort peber og vilde krydrede noter i smagen. Rimelig koncentration og en krydret pæn afslutning. Fire pæne stjerner. 87 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Philipson Wine til 45 kr. tilbudspris

Alex Tempranillo Reserva 2014, Spanien. 4 stjerner Svampet moden næse. Anelse træt i udtrykket med solmoden varm frugt, krydderier, champignon og vanilje. Anelse sødme i eftersmagen. 86 Alkoholprocent.: 14% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 65 kr. tilbudspris

Vik Milla Cala 2017, Chile. 3 stjerner Bordeaux blend fra en af de nye spændende vinhuse i Cachapol Valley. Noget urtet i duften. Pæn koncentration men virker ikke fenolisk moden nok, hvilket giver et meget urtet præg også i smagen. Pæn koncentration og længde. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Supervin til 250 kr. tilbudspris

Laroche Pinot Noir 2020, Frankrig. 4 stjerner Jordbær i duften. Pæn intensitet i smagen drevet af røde bær. Anelse bitterhed og tør i eftersmagen. Simpel ligefrem pinot til en fornuftig pris. 86 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 60 kr. tilbudspris

Benières Grande Reserve 2019, Frankrig. 4 stjerner Diskret i duften. Sødmefuld og meget frugtig med solmodne jordbær og lyse krydderier i smagen. En simpel men imødekommende vin. Frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent.: 13% Set hos MENY til 75 kr. tilbudspris

David Reynaud Rosé La Luxure 2020, Frankrig. 4 stjerner Lyse røde bær i duften. En velbalanceret og elegant rosé med fine røde bærnoter og lyse krydderier. Pakket ind af en fin syre. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Bichel til 125 kr. tilbudspris

Reverdy Sancerre Rosé La Villaudiere 2020, Frankrig. 5 stjerner Lyse røde jordbær i duften. En vellavet og elegant rosé med en fin bærnintensitet i smagen. Lys og let krydret med en fin frugtig afslutning. 90 Alkoholprocent.: 14% Set hos Skjold Burne til 150 kr. tilbudspris

Laroche Chardonnay 2020, Frankrig. 3 stjerner Diskret i duften. Umiddelbare fersken noter men bliver hurtigt lidt vandet i smagen. Rimelig syre men kort afslutning. 85 Alkoholprocent.: 13% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 60 kr. tilbudspris

Ramón do Casar Treixadura 2020, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Vin fra Galicien på den lokale drue treixadura også kendt fra Vinho Verde på den portugisiske side. Floral i duften med melon, licchi og citrus i smagen. Flot intensitet og en lang vedvarende afslutning. Spændende vin og 2020 årgangen endda en tand bedre end 2019. 92 Alkoholprocent.: 13% Set hos Jysk Vin til 139 kr. tilbudspris

Le Arche Pinot Grigio Garganega 2020, Italien. 5 stjerner GODT KØB Blomstret udtryk. I smagen masser af melon og citrusnoter. Simpel men vellavet vin. 87 Alkoholprocent.: 12% Set hos Netto til 30 kr. tilbudspris

Chateau de Cerons Blanc 2019, Frankrig. 5 stjerner Fra Graves på primært sauvignon blanc og semillon. Frisk i duften domoneret af blomster og citrusnoter. Pæn intensitet i smagen med masser af stikkelsbær og citrus. Fin balance og længde. Klassisk hvid Bordeaux i den pæne ende. 91 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Vinspecialisten til 179 kr. tilbudspris

Botijo Blanco Garnacha 2020, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Fra Aragon provinsen. Masser af citrus i duften. En syrlig og frisk vin med kølige stikkelsbær og citrusnoter. Slank med en fin intensitet. Sprød afslutning. En ganske flot vin til prisen. 89 Alkoholprocent.: 13% Set hos Kjær & Sommerfeldt til 69 kr. tilbudspris

Fio de Oiro Rosé 2020, Portugal. 3 stjerner Parfumeret i duften. Lys og meget syrlig. Ikke megen frugt fornemmes. Lette ribs og citrusnoter. Kort afslutning. 84 Alkoholprocent.: 12% Set hos AMKA til 60 kr. tilbudspris

Käfer Negroamaro Rosé 2020, Italien. 3 stjerner Meget diskret næse. Lys og syrlig med let sødmefuld frugt bagved. Noget simpel og syren dominerer. Kort i smagen. 84 Alkoholprocent.: 11,5% Set hos Mr. Ruby til 59 kr. tilbudspris

Ultimate Provence 2020, Frankrig. 5 stjerner Lyse røde bær i næsen. En vellavet stilren rosé med en pæn intensitet og masser af jordbær, hindbær i smagen. Pakket ind af en flot syre. 90 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Theis Vine til 160 kr. tilbudspris

Rufino Aqua di Venus Toscana 2020, Italien. 4 stjerner Lette røde bærnoter i duften. Pæne bærnoter, blomster og lyse krydderier i smagen. En elegant vellavet vin med en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13% Set hos MENY til 120 kr. tilbudspris

Dos Por Tres 2020, Spanien. 4 stjerner Fra Rueda lige nordvest for Madrid. Flot intens duft af melon. Frugtig i udtrykket pakket ind af en pæn syre. Ikke så dyb men fungerer flot. Fin frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent.: 13% Set hos Sprit & Co til 79 kr. tilbudspris

Bric Sassi Gavi di Gavi 2020, Italien. 3 stjerner Flot frugtig næse. Pæn fylde, meget frugtig i udtrykket men savner lidt syre og friskhed i smagen. Noget simpel. 85 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Irma til 60 kr. tilbudspris

Backsberg Chenin Blanc 2020, Sydafrika. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Klassisk vellavet chenin blanc i den imødekommende saftige stil med masser af stenfrugt, lime og blomsternoter i duft og smag. Fin intensitet og frugtig afslutning. 90 Alkoholprocent.: 13% Set hos Otto Suenson til 95 kr. tilbudspris

Ménage a Trois Gold Chardonnay 2019, Californien. 5 stjerner GODT KØB Masser af tropiske frugt noter i duften. Medium koncentration, flot intensitet med fersken, abrikos og vanilje i smagen. Vellavet flot klassisk oversøisk chardonnay. 90 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Holte vinlager til 120 kr. tilbudspris

Francois Martenot Macon-Villages 2020, Frankrig. 4 stjerner Lette ferskennoter i duften. Medium koncentration, fin intensitet med fersken, citrus og strejf vanilje. Pæn balance og længde. 88 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Føtex til 79 kr. tilbudspris

Pupitre Cava Brut NV, Spanien. 4 stjerner Lette fersken noter i duften. Ikke megen intensitet i smagen men fine vedvarende bobler. En simpel men fin cava til prisen. 87 Alkoholprocent.: 11,5% Set hos nemlig.com til 89 kr. tilbudspris

Alessandro Rivetto Langhe Nascetta 2018, Italien. 4 stjerner Ikke ofte man støder på vine på den lidt sjældne nascetta drue i Piemonte. Floral næse. Frugtigt udtryk med lidt umiddelbar frugtsødme. Fersken, tropisk frugt og lime i smagen. Pæn fyldig afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Supermarco til 125 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.