Ugens bedste vinkøb

Jeg fandt en række gode køb i ugens vintest og ikke mindst fra mange forskellige lande og forskellige typer af vin. Det kan derfor være svært at skulle vælge hvilke som er ugens bedste – for det kan være lidt som at sammenligne æbler og bananer. Bedste køb blev en klassisk flot pinot grigio fra Italien. De fleste forbinder nok druen med vinene fra Alsace men Norditalien er kommet godt med de senere år. Bedste vin var en ultra-klassisk men yderst vellavet og flot champagne.

Michel Weissburgunder Fruchtig 2020, Tyskland. 4 stjerner Citrus i duften. En spinkel syrlig vin med lette melonnoter og blomster i duften. Frugtig med en syrlig afslutning. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 65 kr. tilbudspris

Porta 6 Blanco 2020, Portugal. 3 stjerner Lyse bær i duften. Simpel frugtig vin som ikke har meget at byde på men er fint lavet. Kort afslutning. 84 Alkoholprocent: 13% Set hos Bilka til 50 kr. tilbudspris

Pietra Fine Prosecco Casa Paolin NV, Italien. 5 stjerner En flot tør og præcis prosecco med lyse melon, citrus og blomster noter. Flot mousse og en pæn lang smag. Klart i den høje ende af skalaen. 91 Alkoholprocent: 12% Set hos Otto Suenson til 169 kr. tilbudspris

Michel Weissburgunder Fruchtig 2020, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Let blomstret og syrlig næse. Vellavet med en pæn fylde og masser af fersken, liemfrugt og blomster i smagen. Fin intensitet og længde. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Cantagallo Chianti Montalbano 2019, Italien. 5 stjerner GODT KØB En lys let chianti med røde bærnoter i duften. Elegant med jordbær, ribs og lyse krydderier i smagen. Pænt balanceret med en mellemlang let krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Sprit & Co til 99 kr. tilbudspris

Collier Creek Red Wagon Pinot Noir 2018, Californien. 4 stjerner Masser af røde bær. En simpel men vellavet pinot med masser af solmodne røde bær og krydderier. Drevet af frugten. Krydret men også lidt kort afslutning. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos AndrupVin til 89 kr. tilbudspris

Collier Creek Front Coach Chardonnay 2017, Californien. 4 stjerner Fersken i duften. Pæn ligefrem chardonnay med melon, fersken og lette vaniljenoter i smagen. Anelse bitterhed i afslutningen. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos AndrupVin til 89 kr. tilbudspris

Mas de la Rouviere Bandol Rosé 2019, Frankrig. 5 stjerner Flot og dyb rosé med masser af intensitet i smagen af røde bær og lyse krydderier. Vellavet med en flot lang afslutning. Seriøes rosé i den højere ende. 91 Alkoholprocent: 14% Set hos Skjold Burne til 170 kr. tilbudspris

David Reynaud Syrah la Colère 2020, Frankrig. 5 stjerner Alkoholprocent: 13,5% Næsten sort med intense mørke bær i næsen. En flot og vellavet vin drevet af frugten. Flot balanceret med en fin lang afslutning. 90 Set hos Bichel til 125 kr. tilbudspris

Domaine de Ju Ventoux 2019, Frankrig. 4 stjerner Varm krydret næse. Noget tør i udtrykket med let bitre frugtnoter og varme krydderier. Ikke specielt lang i smagen. 86 Alkoholprocent: 15% Set hos MENY til 75 kr. tilbudspris

Hubert Brochard Sancerre Silex 2020, Frankrig. 5 stjerner Solmodne stikkelsbærnoter. Fyldig og intens i udtrykket med en flot ren frugt domineret af stenfrugt. Flintet udtryk i afslutningen. Den høje alkohol velintegreret. 90 Alkoholprocent: 15% Set hos Erik Sørensen Vin til 160 kr. tilbudspris

Steitz Spätburgunder 2017, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Skovbær i duften. Imødekommende og i udtrykket en spinkel krydret pinot noir med jordbær og ribsnoter samt lette urtede og krydrede noter. Pakket ind af en fin syre. Krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Mr. Ruby til 100 kr. tilbudspris

Berne Inspiration 2020. 5 stjerner

Flot klassisk udtryk med lyse røde bærnoter i duft og smag. Flot balanceret og især den præcise syre imponerer. I rosé i den lette ende men meget elegant og vellavet. 91

Alkoholprocent: 12,5%

Set hos Theis Vine til 130 kr. tilbudspris

Chateau La Serre Saint Emilion Grand Cru 2012, Frankrig. 4 stjerner Meget klassisk i udtrykket med modne svampede noter, solbær, grøn peber, tobak og vanilje. Pæn koncentration og runde bløde tanniner. En vin som er klar nu og fremstår vellavet og imødekommende. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Vinspecialisten til 549 kr. tilbudspris

Chateau Cailleteau Bergeron Tradition 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Saftig og imødekommende Bordeaux vin drevet primært af merlot. Pæn koncentration og intensitet med brombær, mocca og vanilje noter. Velbalanceret med en fin krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Jysk Vin til 100 kr. tilbudspris

Bodega Lanzaca LZ 2019, Spanien. 5 stjerner GODT KØB En ung tempranillo fra Rioja som ikke har set fade. Masser af bærintensitet pakket ind af en fin syre. Simpel, vellavet vin med en saftig afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Philipson Wine til 70 kr. tilbudspris

Cimarosa Cabernet Sauvignon 2020, Chile. 3 stjerner Solbær i næsen. Noget syrlig i udtrykket og syren virker tilsat. Pæn koncentration men ikke specielt intens og lidt tør specielt i eftersmagen. Jævn vin. 84 Alkoholprocent: 13% Set hos Lidl til 33 kr. tilbudspris

Grant Burge League of Three Shiraz 2019, Australien. 4 stjerner Pæn krydret næse. Frugtig og ligefrem vin med brombær og pebernoter i smagen. Simpel men vellavet vin. Fire store stjerner. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Irma til 65 kr. tilbudspris

Perette Rosé 2020, Frankrig. 4 stjerner Lette jordbærnoter i duften. Frugtig i udtrykket domineret af solmodne røde bær og lyse blomster. En fin og vellavet rose med en sprød afslutning med en snært frugtsødme. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Kjær & Sommerfeldt til 69 kr. tilbudspris

Philipponnat 1522 Champagne Extra Brut 2014, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN 81% pinot noir og resten chardonnay fra Grand Cru marker i Ay. Flot intens næse med masser af fersken og citrus noter. Flot vedvarende mousse med masser af autolysis karakter og stenfrugt bagved boblerne. Elegant lang afslutning. Den er ikke billig men hver en krone værd. 94 Alkoholprocent: 12% Set hos Løgismose til 845 kr. tilbudspris

Juliette Avril Chateauneuf-du-Pape Cuvee Maxence 2018, Frankrig. 5 stjerner Pæne sorte bærnoter i duften. Vellavet og imødekommende med masser af bærintensitet, peber og krydderier i smagen. Den høje alkohol velintegreret. Lang krydret afslutning. 91 Alkoholprocent: 15% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 229 kr. tilbudspris

Francois Martenot Petit Chablis 2020, Frankrig. 4 stjerner Fersken i duften. Frugtig og ligefrem i udtrykket domineret af stenfrugtnoter. Savner mere syre og friskhed. Rimelig afslutning. 86 Alkoholprocent: 12% Set hos Netto til 99 kr. tilbudspris

Antale Pinot Grigio Valdarige 2020, Italien. 4 stjerner Frugtigt udtryk med masser af fersken, licchi og citrus i smagen. Pæn fylde og balance. Ganske ppæn og ligefrem hvidvin. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Supermarco til 70 kr. tilbudspris

Georg Breuer Charm Riesling 2019, Tyskland. 4 stjerner Frugtig næse og generelt en meget ligefrem og imødekommende vin. I smagen fersken, citrus og blomster. Pæn syre og afslutning. 88 Alkoholprocent: 11% Set hos MENY til 90 kr. tilbudspris

RealZin Zinfandel Rosé 2020, Italien. 4 stjerner Diskret i næsen. Meget frugtig og umiddelbar i smagen med jordbær og hindbærnoter. Rund med en let frugtsødme i afslutningen. 87 Alkoholprocent: 12,5% Set hos MENY, SPAR til 65 kr. tilbudspris

Cave de Lugny Macon Villages Chardonnay 2020, Frankrig. 3 stjerner Frugtig næse, som fortsætter i smagen med fersken, melon og lyse krydrede noter. Savner mere syre og den fremstår derfor en anelse flad. 85 Alkoholprocent: 13,5% Set hos SPAR til 80 kr. tilbudspris

Bottega Vinai Pinot Grigio 2020, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Masser af stenfrugt i næsen. En flot og vellavet vin med pæn intensitet og fylde. Flot lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos Holte vinlager til 95 kr. tilbudspris

Mustiguillo Finca Terrerazo 2018, Spanien. 5 stjerner Vin på bobal druen fra en af de få vino de pago ejendomme i Spanien. Krydret i udtrykket med varme noter i duft og smag. Medium koncentration, saftig og imødekommende med en fin dybde og en pæn lang krydret afslutning. Spændende vin. 93 Alkoholprocent: 14% Set hos Supervin til 269 kr. tilbudspris

Vigneti del Vulture Pipoli Aglianico 2018, Italien. 4 stjerner Meget ligefrem vin med masser af mørke bær og krydderier. Simpel men vellavet med en pæn krydret men også lidt tør afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Bilka til 49 kr. tilbudspris

Chateau Ségur 2017, Frankrig. 3 stjerner Let urtede noter i duften. Spinkel klassisk Bordeaux vin med solbær, tobak og vaniljenoter. Lidt stram og tør i afslutningen. Meget jævn. 84 Alkoholprocent: 13% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 65 kr. tilbudspris

Marchesi di Barolo Ruvei Barbera d’Alba 2018, Italien. 4 stjerner Frugtig og klassisk barbera med blommekarakter, lakrids og sort peber i smagen. Pæn intensitet og en fin balance. Frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 120 kr. tilbudspris

Trivento Goden Reserve Malbec 2019, Argentina. 5 stjerner GODT KØB Animalske noter i duften. Pæn koncentration og pæn intensitet med blommer, lakrids og vaniljenoter i smagen. Flot klassisk malbec. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 99 kr. tilbudspris

Contatto Appasimento Puglia 2020, Italien. 3 stjerner Krydret næse. Meget sødmefuld i smagen med solmoden frugt, bagte krydderier og vanilje. Lidt for sød for min smage. Simpel lidt kort afslutning. 84 Alkoholprocent: 15% Set hos Føtex til 50 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.