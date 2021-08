Ugens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Carmel Road Pinot Noir 2018, Californien 4 stjerner Intense jordbærnoter i duften. Frugtig og meget ligefrem med hindbær, jordn, lyse krydderier og vanilje i smagen. Sødmefuld drevet af solmoden frugt. Flot frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Jysk Vin til 129 kr. tilbudspris

Marea Chardonnay 2020, Chile 5 stjerner GODT KØB Masser af fersken og vanilje i duften. Intens i smagen med tropiske frugtnoter og en del fadpræg. Velintegreret pakket ind af en fin syre og solmoden frugt. Lang afslutning. Flot vin i den klart oversøiske stil til prisen. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 89 kr. tilbudspris

Tenuta Mara Guiry 2018, Italien 5 stjerner Biodynamisk vin fra Toscana. Masser af røde bær især kirsebær og på mange måder en klassisk sangiovese. Let og imødekommende drevet af frugten med lette krydrede noter. Nærmest burgundisk i udtrykket. Flot balanceret med en lang fin og leegant afslutning. 91 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 190 kr. tilbudspris

Brandini Rocche del Santo Barbera d’Alba 2018, Italien 5 stjerner Sorte blommer i duften. Frugtigt udtryk med sorte bær, krydderier og tobak. Barbera drune kommer flot igennem og syren præcis. Fin afslutning. 90 Alkoholprocent: 15% Set hos Otto Suenson til 179 kr. tilbudspris

Quinta da Boa Esperanca 2017, Portugal 4 stjerner Vin fra Lisboa på druen fernao pires. Mørk og ekspressiv i udtrykket. Lette oxidative noter med abrikos, tropisk frugt og lime i smagen. Flot syre og en vin der bør ledsages af mad. Lang afslutning. Spændende vin. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Bichel til 115 kr. tilbudspris

Caballo Loco 2018, Chile 4 stjerner Solbærblade og let urtede noter i duften. Pæn fylde og en meget oversøisk cabernet med solmoden frugt, anelse grønne noter, tobak og vanilje. Pæn struktur men savner lidt mere dybde og måske koncentration prisen taget i betragtning. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos AndrupVin til 220 kr. tilbudspris

Il Cascinone Rive 2017, Italien 4 stjerner Barbera fra Asti. Mørke frugtige noter i duften. En saftig og vellavet vin med blommer, animalske noter og kølige krydderier. Fin saftig afslutning. 89 Alkoholprocent: 15% Set hos Supermarco til 125 kr. tilbudspris

Santavenere Vino Nobile di Montepulciano 2014, Italien 2 stjerner Diskret i næsen og ikke meget intensitet i smagen. Lidt støvede kirsebærnoter, tobak og vanilje. Meget jævn og har haft bedre tider. Tør kort afslutning. 82 Alkoholprocent: 13% Set hos Irma til 75 kr. tilbudspris

Umani Ronchi Montepulciano d’Abruzzo 2019, Italien. 4 stjerner Medium koncentration. Meget frugtig og imødekommende med masser af røde bær og krydderier. Fin ligefrem vin. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos Philipson Wine til 50 kr. tilbudspris

Domaine Vaucroze Cotes du Rhone 2019, Frankrig 4 stjerner Klassisk Rhone vin med kærnemælksnoter i duften. Fyldig og saftig med masser af brombær, peber og vilde krydrede noter i smagen. Alkoholen dog lidt anmassende i afslutningen. 88 Alkoholprocent: 16% Set hos MENY til 90 kr. tilbudspris

Celler Masroig Les Sorts 2018, Spanien 5 stjerner Flot frugtig næse domineret af sorte bær. En vin på carignan og syrah som er to druer som står godt sammen. Masser af sorte bær, krydderier og vanilje i smagen. En mini Priorat fra naboen Priorat som bestemt er et godt glas. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Holte vinlager til 140 kr. tilbudspris

Jam Shed Malbec 2019, Argentina 4 stjerner Pæn fylde men også noget sødmefuld i smagen. Solmodne blommer, bagte krydderier og strejf vanilje. Lidt for ”jammy” til min stil, savner mere syre og friskhed. 85 Alkoholprocent: 13% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 50 kr. tilbudspris

Chateau Mourgues du Grés Galets Rouges 2020, Frankrig 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Biodynamisk vin fra det sydlige Frankrig på en række forskellige druer. Mørk med masser af sorte bær i næsen. Flot struktur og meget ren frugt i smagen domineret af brombærnoter. En vellavet flot og imødekommende vin. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos Bichel til 80 kr. tilbudspris

Montgras Antu Cabernet Sauvignon 2018, Chile 5 stjerner GODT KØB Solbær og solbærblade i duften. Flot fylde og klassisk oversøisk cabernet. Masser af solbær, tobak og vanilje. Let urtet præg men holder det inden for skiven. Pæn lang afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Føtex til 75 kr. tilbudspris

Antico Borgo La Torre Chianti Il Calanco 2018, Italien 3 stjerner Noget diskret i duften. Tør lidt bitre kirsebær i smagen. Meget klassisk sangiovese men savner lidt mere fylde og dybde. Noget tør i afslutningen. 85 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 75 kr. tilbudspris

De Laumont Pinot Noir 2020, Frankrig 3 stjerner Syrlig næse med røde bær. Spinkel og ikke meget i smagen. Lette røde bær og krydderier. Simpel vin med en lidt kort afslutning. 85 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Kjær & Sommerfeldt til 59 kr. tilbudspris

Flowing Acres Cabernet Sauvignon 2018, USA 4 stjerner Simpel meget ligefrem vin fra Washington State i det nordvestlige USA. Solmodne solbærnoter, tobak og strejf vanilje i smagen. Anelse urtet i eftersmagen men en imødekommende vin. 86 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Bilka til 65 kr. tilbudspris

Le Farnete Barco Reale di Carmignano 2018, Italien 5 stjerner GODT KØB Yngre vin på sangiovese og cabernet sauvignon. Flotte røde kirsebærnoter i duften. I smagen en pæn fylde med sorete let bitre og syltede kirsebærnoter. Pæn struktur og ganske imødekommende nu. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Sprit&Co til 99 kr. tilbudspris

RealZin Zinfandel 2020, Italien 3 stjerner Varme krydrede bærnoter i duften. Pæn koncentration men anelse bitterhed trækker ned. Læskende i udtrykket med en frugtig afslutning. 85 Alkoholprocent: 13% Set hos MENY, SPAR til 75 kr. tilbudspris

Cimarosa Zinfandel 2019, Californien 3 stjerner Varme sødmefulde krydderier i duften. Medium koncentration, pæn intensitet men også anelse bitterhed i del ellers solmodne frugt. Jævn meget ligefrem vin med noget frugtsødme i smagen. 84 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Lidl til 39 kr. tilbudspris

Manzone Barolo Gramolere 2016, Italien 5 stjerner Nebbiolo i den traditionelle stil med kamfer, lakrids og sorte kirsebærnoter i duft og smag. Flot struktur, stadig en del tannin men stort potentiale og en flot vellavet vin. 93 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Supervin til 430 kr. tilbudspris

Abadia Retuerta Seleccion Especial 2017, Spanien 5 stjerner Masser af sorte bær i næsen. Flot struktur med masser af brombær, mocca og vaniljenoter i smagen. Pæn saftig vin med en pæn fylde og længde. Ganske flot vin fra det nordspanske domineret af tempranillo. 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Theis Vine til 220 kr. tilbudspris

Peter Mertes Riesling Kabinett Feinherb 2020, Tyskland 4 stjerner Flot slank og sprød kabinett med sødmefulde fersken noter, citrus og blomster i smagen. Pæn struktur og meget imødekommende. Lidt kort i smagen dog. 88 Alkoholprocent: 10% Set hos Mr. Ruby til 69 kr. tilbudspris

Chateau de Cerons 2016, Frankrig 5 stjerner Dessertvin fra Graves. Meget intens i smagen med abrikos, honning og blomsternoter. Pakket ind af en flot syre og en seriøs ganske flot og elegant vin. Lang afslutning. På højde med en god Sauterne men til halv pris! 91 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Vinspecialisten til 199 kr. tilbudspris

Ruffino Pinot Grigio 2018, Italien 3 stjerner Diskret i duften. Frugtig meget ligefrem vin men jeg savner mere intensitet i smagen. Anelse vandig og lidt kort i smagen. 84 Alkoholprocent: 11,5% Set hos MENY til 69 kr. tilbudspris

Bellingham Sauvignon Blanc 2019, Sydafrika 4 stjerner Meget græsset i duften. I smagen masser af stikkelsbær, citrus og blomsternoter. Meget syrlig og lidt grøn i udtrykket. Sprød afslutning. Lidt for umoden for mig. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 80 kr. tilbudspris

Cavit Pinot Grigio 2020, Italien 4 stjerner Blomstrede noter i duften. Medium koncentration, meget frugtig i udtrykket med florale noter. En pæn ligefrem vin med en fin afslutning. 87 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Netto til 55 kr. tilbudspris

Pfaffl La Grande Rosé 2020, Østrig 4 stjerner Jordbærnoter i duften. Meget fyldig rosé der vil en masse og lykkes med det meste. Masser af røde bærnoter og lyse krydrede noter i smagen. Vedvarnede i smagen men alkoholen lige til den høje side! 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Skjold Burne til 150 kr. tilbudspris

Clos d’Agon Amic Blanc 2019, Spanien 4 stjerner En fyldig lidt krydret hvidvin på en række forskellige druer med hvid fersken, melon og licchi. Flot struktur og en vin der gør sig bedst med mad. Flot struktur og længde. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos Winefriends til 149 kr. tilbudspris

Le Grand Cros Rosé 2019, Frankrig. 4 stjerner

Lyse bærnoter i duften. Medium koncentration, frugtig vin til den måske lidt lette side. Savner lidt mere men frugt men ellers pæn og ligefrem. 87

Alkoholprocent: 13,5%

Set hos VinsdeVinde til 70 kr. tilbudspris

Philipponnat 1522 Champagne Extra Brut Rosé 2012, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN 73% pinot noir og resten chardonnay. Flot intens i duften af vilde hindbær. Yderst flot struktur med masser af intensitet i smagen domineret af modne røde bær noter, citrus og med en flot autolysis karakter. Flot lang afslutning. En af de bedste rosé champagner jeg har smagt længe! 95 Alkoholprocent: 12% Set hos Løgismose til 999 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.