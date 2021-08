Ugens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Steitz Riesling 2020, Tyskland 4 stjerner Syrlig næse domineret af grønne æbler. Let hyldeblomstpræg, citrus og æbler i smagen. Flot syre og stringent i udtrykket med en frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 11% Set hos Mr. Ruby til 95 kr. tilbudspris

Chateau de Cerons 2018, Frankrig 5 stjerner Vin fra Graves på 55% cabernet sauvignon og resten merlot. Solbær noter i duften. Pæn struktur og meget klassisk Bordeaux i stilen. Pæne sorte bærnoter, tobak og vanilje i smagen. Fin afslutning. Pænt gemmepotentiale. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Vinspecialisten til 249 kr. tilbudspris

Collosorbo Brunello di Montalcino 2015, Italien 5 stjerner En varm årgang men hvor vinene er hurtigt klare og meget imødekommende. Måske ikke vine der kan gemmes i årtier men en yderst flot og harmonisk vin med masser af solmoden kirsebær, tobak og vanilje i smagen. Typisk let tørt tanninbid og en flot lang afslutning. 92 Alkoholprocent: 14,5% Set hos MENY til 275 kr. tilbudspris

Fittipaldi Bolgheri 2019, Italien 5 stjerner Ung og frugtig vin på en række Bordeaux druer. Saftig og imødekommende med en flot krydret smag af brombær, skovbær og krydderier. Tørt let bitter tanninbid i afslutningen. 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 175 kr. tilbudspris

Stefan Bietighöfer Riesling Reserve Trocken 2019, Tyskland 5 stjerner Fyldig riesling fra Pfalz. Masser af melonnoter i duften. Frugtig i udtrykket med en anelse frugtsødme i smagen. Rund i smagen med en flot balance og især syren står skarpt. Lang sprød afslutning. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos Otto Suenson til 139 kr. tilbudspris

Regis Jouan Sancerre 2019, Frankrig 4 stjerner Pæn ligefrem og frugtigt udtryk. Stikkelsbær og citrusnoter i duften. Pæn koncentration men savner lidt i syren og intensiteten. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 100 kr. tilbudspris

Francois Lurton Les fumées blanches Sauvignon Blanc 2019, Frankrig 4 stjerner Hvidvin som har har fået tilført kulsyre og derfor er mousserende i udtrykket. Sprød med citrusnoter i duften. Stikkelsbær og limefrugt i smagen bag de lidt anmassende og ikke så elegante bobler. En frisk men også noget simpel vin. 86 Alkoholprocent: 11,5% Set hos MENY til 69 kr. tilbudspris

Domaine Mur-Mur-Ium Viognier 2020, Frankrig 4 stjerner Let blomstret i duften. Fyldig og velbalanceret vin med stenfrugt, blomster og citrus i smagen. Fin intensitet og en vin der har brug for mad som ledsager. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos Holte vinlager til 89 kr. tilbudspris

Fanti Sassomagno Rosso 2018, Italien 4 stjerner Meget frugtig og intens næse. Pænt krydret udtryk med sorte kirsebær, tobak og strejf vanilje i smagen. Vellavet med en fin lang krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Sprit & Co til 119 kr. tilbudspris

Clos d’Agon Amic Negre 2016, Spanien 4 stjerner Intens krydret vin fra Katalonien på en række primært internationale druer. Brombær, peber, lakrids, vilde krydderier og strejf vanilje. Koncentreret og modenhed fornemmes. Krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Winefriends til 149 kr. tilbudspris

Vanitá Pecorino 2019, Italien 5 stjerner GODT KØB Pæn frugtig næse domineret af melon noter. Pæn fyldig vin med hvide ferskner, lime og lyse blomsternoter. Vellavet ligefrem vin til en ganske flot pris. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Bilka til 50 kr. tilbudspris

Joh. Bapt. Schäfer Riesling Trocken 2018, Tyskland 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Citrus i duften. En sprød og klassisk riesling fra Nahe med pæn intensitet i smagen af gule æbler, citrus og flintede noter. Flot balanceret med en lang sprød afslutning. 90 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Philipson Wine til 100 kr. tilbudspris

Merlot Cabernet Sauvignon 2020, Sydafrika 3 stjerner Meget ligefrem uden specielt meget karakter. Medium koncentration og anelse brændt i smagen. Krydret afslutning. 83 Alkoholprocent: 13% Set hos Lidl til 39 kr. tilbudspris

Gabrielskloof The Landscape Series Syrah on Sandstone 2018, Sydafrika 6 stjerner UGENS BEDSTE VIN Kølig atypisk syrah fra en af de mest talentfulde vinmagere Peter-Allan Finlayson. En del helklaser er benyttet hvilket giver en let urtet aroma som giver vinen yderligere kompleksitet. En flot saftig syrah som stilmæssigt ikke minder mig om en god Saint-Joseph. Flot vin! 94 Alkoholprocent: 13% Set hos Jysk Vin til 239 kr. tilbudspris

Upper Case R Riesling 2020, USA. 4 stjerner Fra det nordvestlige hjørne af USA kommer denne noget sødmefulde riesling med røde æbler, melon og lime i smagen. Rimelig intensitet men noget simpel i udtrykket og ikke så lang i smagen. 85 Alkoholprocent: 12% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 50 kr. tilbudspris

Dopff & Irion Egerie Crement d’Alsace Chardonnay Brut 2017, Frankrig 4 stjerner Frugtig og meget ligefrem. Citrus, røde æbler og blomster i smagen. Imødekommende og meget ligefrem. Sprød afslutning. Ganske pæn mousserende vin. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos MENY til 110 kr. tilbudspris

Lo Petit de la Casa 2018, Spanien. 4 stjerner Vellavet og spændende ung vin fra Priorat. Masser af røde bær i duften. En vin drevet primært af frugten uden megen fad. Anelse bitterhed i eftersmagen men ellers en pæn ligefrem vin med en frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Skjold Burne til 150 kr. tilbudspris

Upper Case S Syrah 2018, USA. 4 stjerner Diskret i næsen. Pæne sorte bærnoter i smagen, krydderier og strejf vanilje. Anelse vandet i eftersmagen og jeg savner lidt mere dybde. 86 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 50 kr. tilbudspris

Angelo Borrani Rosso Toscana 2017, Italien. 4 stjerner Varm krydret i duften. Fyldig med bitre sorte kirsebærnoter, krydderier og vanilje. Pæn ligefrem i udtrykket med en fin længde. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Supermarco til 84 kr. tilbudspris

Mucho Más Tinto 2020, Spanien. 4 stjerner Krydret og sødmefuld i udtrykket med masser af sorte bær, varme krydderier og vanilje. En simpel men ligefrem vin, men fin til prisen. 86 Alkoholprocent: 14% Set hos Netto til 55 kr. tilbudspris

Undurraga Sibaris Carmenere Gran Reserva 2019, Chile. 3 stjerner Meget urtet i både duft og smag, hvilket ikke klæder vinen. Pæn koncentration og intensitet og masser af blommenoter i smagen. Men virker grundlæggende umoden. 84 Alkoholprocent: 14% Set hos Føtex til 60 kr. tilbudspris

Castano Hëcula Monastrell Organic 2019, Spanien. 4 stjerner Fine krydrede noter i duften. Pæn koncentration og en vellavet vin drevet af solmoden frugt med et strejf vanilje i smagen. Pæn krydret afslutning. Fire pæne stjerner. 87 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Netto til 40 kr. tilbudspris

Chateau La Gasparde 2016, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Roser i duften og en klassisk Bordeaux i stilen med en medium koncentration, fine solbær og brombærnoter, tobak og vanilje. Pænt balanceret med en pæn let krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Bichel til 105 kr. tilbudspris

Il Lupo Sta Arrivando Sangiovese 2019, Italien. 4 stjerner Diskret i næsen, men kommer pænt efter det i smagen med en flot intensitet af sødmefulde solmodne bær og krydderier. Pænt balanceret med en lang krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5% Set hos AndrupVin til 79 kr. tilbudspris

Bodegas Tempore Generacion 73 Garnacha 2019, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Masser af jordbærnoter i duften. En frugtig og ligefrem vin med flot intensitet af røde bær, bolsjer og vilde krydderier. Vellavet med en pæn frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Kjær & Sommerfeldt til 79 kr. tilbudspris

Abremundos Octava Bassa Malbec 2017, Argentina. 5 stjerner Violer i duften. Flot koncentration og en vin drevet af sorte bærnoter, krydderier og florale noter. Flot vellavet og saftig vin. 92 Alkoholprocent: 14,8% Set hos Supervin til 190 kr. tilbudspris

Podere Della Collinetta Barolo 2017, Italien. 4 stjerner Roser i duften. Masser af let bitre kirsebær, krydderier, tobak og vanilje i smagen. Ikke helt ren i smagen hvilket trækker ned. 87 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Irma til 139 kr. tilbudspris

Domaine l’Ancienne École Cotes du Rhone 2015, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB

Kærnemælksnoter i duften. Imødekommende ligefrem Rhône vin med sorte bær, peber og vilde krydrede noter i smagen. Pæn afslutning og et godt køb til prisen. 88

Alkoholprocent: 14,5%

Set hos VinsdeVinde til 65 kr. tilbudspris

Chateau Musar 2014, Libanon. 5 stjerner

Moden næse og ganske flot koncentration. Man fornemmer en solmoden frugt og varme krydrede noter, men alt i alt er syren fin og dermed balancen. Ganske ren i smagen med en fin lang afslutning. 91

Alkoholprocent: 14%

Set hos Theis Vine til 280 kr. tilbudspris

Paul Mas Viognier 2020, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB

Flot blomstret næse. Pæn fyldig og velbalanceret vin med masser af karakter med især florale noter, fersken og lime. Fin sprød afslutning. Kan med fordel bruges til mad. 89

Alkoholprocent: 13,5%

Set hos AMKA til 80 kr. tilbudspris

