Ugens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Prima Bruna Amarone della Valpolicella 2018, Italien. 5 stjerner GODT KØB

Mørke bagte krydrede noter i duften. Koncentreret med blommepræg, varme krydderier og vanilje i smagen. Pæn balance og tro mod at være en amarone, selv til denne pris. 89

Alkoholprocent: 15%

Set hos Fakta til 89 kr. tilbudspris

Miles Mossop Saskia 2018, Sydafrika. 5 stjerner

Blend af forskellige druer. Masser af blomster, fersken og citrus i smagen. En intens og vellavet vin. Pæn dybde og en spændende vin jeg vil benytte til let krydrede fiskeretter. 90

Alkoholprocent: 13,5%

Set hos VinsdeVinde til 169 kr. tilbudspris

Chateau Canadel Bandol 2020, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN

Flot næse med masser af jordbær. En flot balanceret og indbydende rosé med masser af røde bærnoter, pakket ind af en flot syre. Men samtidig med en vis dybde og koncentration som klæder vinen. 91

Alkoholprocent: 13,5%

Set hos Bichel til 135 kr. tilbudspris

Famille Negrel Rosé Bandol La Petite Reine 2020, Frankrig. 4 stjerner

Mørk kraftig rosé som bør nydes med mad. Intens i smagen med røde kirsebær og krydderier i smagen. Pæn dybde men den høje alkohol generer. Frugtig afslutning. 89

Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Supervin til 180 kr. tilbudspris

Cleto Chiarli Vigneto Cialdini Lambrusco NV, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB

Masser af jordbær i duften. En tør og koncentreret vin med masser af intensitet. Langt fra det Lambrusco de fleste kender. Her er mere af det hele og en vin der vil stå godt til mad. Vellavet med en flot lang afslutning. 90

Alkoholprocent: 11%

Set hos Erik Sørensen Vin til 100 kr. tilbudspris

Ress Ressi Riesling 2019, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB

Masser af frugt i næsen. Fortsætter i smage med melon, citrus og røde æbler. En simpel men vellavet og imødekommende vin. Pæn syrlig afslutning. 88

Alkoholprocent: 11,5%

Set hos Kjær & Sommerfeldt til 69 kr. tilbudspris

Gotas de Mar Godello 2019, Spanien. 5 stjerner GODT KØB

Limefrugt i duften. Pæn intensitet med fersken, melon og citrus i smagen. Vellavet sprød vin med en rimelig tyngde. Spændende vin fra Galicien. 89

Alkoholprocent: 13%

Set hos Irma til 67 kr. tilbudspris

Dopff & Irion Pinot Gris Cuvee Rene Dopff 2019, Frankrig. 4 stjerner

Sødmefulde noter af abrikos i duften. Sprød og vellavet vin med lette krydrede noter, limefrugt og fersken i smagen. Vellavet med en fin afslutning. 88

Alkoholprocent: 13,5%

Set hos MENY til 80 kr. tilbudspris

Weingut Frank Weinviertel Grüner Veltliner 2020, Østrig. 4 stjerner

Citrus i duften. Meget syrlig og slank med grønne æbler, hvid peber og citrus i smagen. Savner lidt mere koncentration men ellers en pæn sprød vin. 88

Alkoholprocent: 12,5%

Set hos AMKA til 85 kr. tilbudspris

Chateau Rosan Elegance 2020, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB

Meget frugtig i udtrykket med masser af jordbærnoter. Fin ligefrem i stilen med masser af røde bær og lette krydrede noter. Ganske flot rosé med en fin lang afslutning. 90

Alkoholprocent: 13,5%

Set hos Jysk Vin til 100 kr. tilbudspris

Peter Mertes Bernkastel -Kues Riesling Kabinett Trocken 2019, Tyskland. 4 stjerner

Frugtig og frisk næse. Let frugtsødme i smagen med fersken, abrikos og citrusnoter. Spinkel og drevet af frugten. Lidt simpel dog og ikke så lang i smagen. 88

Alkoholprocent: 10,5%

Set hos Mr. Ruby til 69 kr. tilbudspris

Cellier des Princes Cotes du Rhone 2020, Frankrig. 4 stjerner

Masser af kærnemælk og røde bær i duften. Frugtig og imødekommende drevet af frugten med peber og vilde krydrede noter i smagen. Den høje alkohol velintegreret. 88

Alkoholprocent: 15%

Set hos MENY til 70 kr. tilbudspris

Louis M. Martini Cabernet Sauvignon Alexander Valley 2015, Californien. 5 stjerner

Varm lidt kogt i næsen. Masser af intensitet og koncentration af solbær, mocca, varme krydderier og vanilje. Klassisk californisk cabernet måske lige til den varme side hvor alkoholen brænder noget i afslutningen. 91 Alkoholprocent: 15%

Set hos MENY til 280 kr. tilbudspris

Villa Annaberta Jairo Vino del Lago Rosso 2018, Italien. 4 stjerner

Masser af røde bær i duften. En simpel frugtig vin, på nippet til at være saftevand med procenter. Ligefrem og imødekommende. 85

Alkoholprocent: 13%

Set hos Kvickly, Superbrugsen til 37 kr. tilbudspris

Errazuriz Cabernet Sauvignon 2017, Chile. 4 stjerner

Flot næse domineret af solbærnoter. Medium koncentration med masser af bærintensitet, lidt hårde og bitre tanniner og en krydret bitter afslutning. 86

Alkoholprocent: 13,5%

Set hos Vinspecialisten til 59 kr. tilbudspris

Cappellasantandrea Arciduca Chianti Colli Senesi 2016, Italien. 4 stjerner

En klassisk chianti med masser af let bitre røde kirsebær, tobak og strejf vanilje. Spinkel men ligefrem i udtrykket med en krydret afslutning. 88

Alkoholprocent: 13,5%

Set hos Sprit & Co til 129 kr. tilbudspris

Veramonte Cabernet Sauvignon Reserva 2017, Chile. 5 stjerner GODT KØB

Masser af solbærblade i næsen. En flot og frisk cabernet stadig med en pæn koncentration og frugtintensitet. Vellavet og imødekommende. 90

Alkoholprocent: 14%

Set hos Otto Suenson til 99 kr. tilbudspris

Cockburns Special Reserve Port, Portugal. 4 stjerner

Blommenoter i duften. Pæn koncentration og fin frugt intensitet velbalanceret med alkoholen. Ikke voldsom dyb men pæn og ligefrem. 88

Alkoholprocent: 20%

Set hos Spar til 70 kr. tilbudspris

Poggio il Castellare Brunello di Montalcino 2015, Italien. 5 stjerner

En meget ligefrem og pæn Brunello med masser af mørke kirsebærnoter, tobak og vanilje i smagen. Lidt varm i stilen men ganske vellavet, dog uden specielt meget dybde. Men til prisen et hæderligt glas. 90

Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Supermarco til 185 kr. tilbudspris

Antica Cascina Barbera d’Asti 2019, Italien. 2 stjerner

Absolut intet i duften. Syrlige noter i smagen med anelse umoden frugt og kølige krydderier. Meget jævn og kort i smagen. Syren fungerer ikke. 80

Alkoholprocent: 12,5%

Set hos Lidl til 45 kr. tilbudspris

Henri Dubois Grenache Noir Grande Reserve 2019, Frankrig. 4 stjerner

Krydrede noter og røde bær i duften. En saftig og imødekommende vin med lyse røde bærnoter, vilde krydderier og vanilje i smagen. Pæn dybde hvilket skyldes de ældre grenache stokke. Alkoholen lidt anmassende dog. 88

Alkoholprocent: 15%

Set hos Skjold Burne til 75 kr. tilbudspris

Impavido Sangiovese Appasimento 2019, Italien. 4 stjerner

Meget intens og nærmest portvinsagtig i duften. Koncentreret og meget intens, på nippet til portvin i stilen med en let sødme og sorte intense bær i smagen. Jeg synes den er for voldsom, men anerkender nogen holder af denne stil! 87

Alkoholprocent: 17%

Set hos AndrupVin til 120 kr. tilbudspris

Impavido Bianco Rubicone 2020, Italien. 4 stjerner

Melon i duften. Fyldig vin med honningmelon, limefrugt og tropiske frugtnoter i smagen. Koncentreret men pænt balanceret med syren. Mad vin! Fire pæne stjerner. 89

Alkoholprocent: 14,5%

Set hos AndrupVin til 120 kr. tilbudspris

Mauro Molino Barbera d’Asti Leradici 2019, Italien. 4 stjerner

Meget reduktiv men bagved fornemmes en flot ren frugt med røde blommer, lakrids, peber og strejf vanilje. Pæn balance og længde. 89

Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Theis Vine til 130 kr. tilbudspris

Rufino Lodola Nuova Nobile di Montepulciano 2016, Italien. 4 stjerner

Lidt diskret i næsen. Kommer bedre med i smagen med sorte bitre kirsebær, tobak, tørstof og strejf vanilje. Klassisk med en pæn koncentration, men også lidt kort og tør i eftersmagen. 88

Alkoholprocent: 13,5%

Set hos Bilka til 75 kr. tilbudspris

Mills Lake Zinfandel 2018, Californien. 4 stjerner

Sødmefuld med masser af røde bær i duften. Meget frugtig i stilen, men også simpel med en del frugtsødme. Medium koncentration og en mellemlang afslutning. 85

Alkoholprocent: 15%

Set hos Kvickly, Superbrugsen til 42 kr. tilbudspris

Son Prim Cabernet Sauvignon 2018, Spanien. 5 stjerner

Fra Mallorca. Velavet cabernet med masser af solbær og solbærblade i duften. Pæn koncentration og intensitet. Solmoden frugt fornemmes om end den bevarer sin friskhed flot. 90

Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 120 kr. tilbudspris

Chateau Peyrabon 2017, Frankrig. 5 stjerner

Lidt urtede noter og solbærblade i duften. Medium koncentration med en pæn struktur og solbær, tobak og vanilje i smagen. Meget klassisk og en ganske vellavet vin. 89

Alkoholprocent: 13%

Set hos koegevinhandel.dk til 112 kr. tilbudspris

Wegner Spätburgunder 2017, Tyskland. 5 stjerner

Lys pinot noir fra Pfalz. Modne jordbærnoter i duften. Krydret med masser af røde bær, tobak og vanilje. Let i stilen og meget karakteristisk. Ikke specielt dyb men imødekommende med en fin saftig afslutning. 90

Alkoholprocent: 13,5%

Set hos Vinfadet.dk til 140 kr. tilbudspris

Maison A. Goichot André’s Chablis 2019, Frankrig. 4 stjerner

Masser af citrus og flint i duften. Medium koncentration og meget frisk i udtrykket domineret af grønne æbler, citrus og med et mineralsk udtryk i eftersmagen. Savner lidt i dybden. Meget ung. 89

Alkoholprocent: 13%

Set hos DearWineMaker til 995 kr. (5 liter – svarer til 149 kr. pr. flaske)

Domaine Durieu Vincent & Francois’ Cotes du Rhône 2018, Frankrig. 4 stjerner

Masser af umiddelbar frugt i næsen. Røde bær, urter, sort peber og krydderier i smagen. Klassisk Rhône med en fin koncentration og intensitet. Anelse bitterhed i afslutningen og alkoholen lidt anmassende. 87

Alkoholprocent: 15%

Set hos DearWineMaker til 595 kr. (5 liter – svarer til 89 kr. pr. flaske)

Mas des Infermières Rouge 2020, Frankrig. 4 stjerner

Vin fra det sydlige Rhone fra filmmageren Ridley Scotts nye vingård. Masser af kærnemælk og røde bær i duften. En saftig og ligefrem vin, vellavet med masser af sorte bær, vilde krydderier og sort peber. Pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos DM Vine til 116 kr. tilbudspris

Malling Mjød Pet-Nat 2020, Danmark. 5 stjerner

Mjød med solbær og så let mousserende. Spændende og anderledes i duften med honningnoter dog uden sødmen! Bitter men frisk i smagen med honning og solbær i smagen. Fine bobler. Flot balanceret og ganske pæn dybde. Spændende atypisk vin velegnet til aperitif eller bedre til krydret asiatisk mad. 88

Alkoholprocent: 13%

Set hos mjallingmjod.dk til 185 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.