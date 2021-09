Ugens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Delas Hermitage Domaine Des Tourettes 2018, Frankrig. 5 stjerner

Fyldig og intens i duft og smag med masser af brombær, sort peber og vanilje noter. En fuldblods Hermitage som nærmest bliver oversøisk i udtrykket dog med masser af dybde og finesse i smagen. Lang vedvarende afslutning. 93

Alkoholprocent: 15%

Set hos Vinspecialisten til 299 kr. tilbudspris

Steitz Riesling Feinherb 2020, Tyskland. 4 stjerner

Flot klassisk riesling næse. Frugtig med en let sødme i smagen. Masser af grønne æbler, citrus og lyse blomsternoter. En pæn ligefrem vin med en frugtig afslutning. 88

Alkoholprocent: 11%

Set hos Mr. Ruby til 95 kr. tilbudspris

Pietra Pura Mandus Primitivo di Manduria 2019, Italien. 5 stjerner GODT KØB

Mørk med masser af bagte bærnoter i duften. Koncentreret med en let sødmefuld smag af blommer, lakrids, krydderier og vanilje. Meget klassisk og man har balanceret sødmen fint med syren. Lang afslutning. 89

Alkoholprocent: 14%

Set hos Skjold Burne til 100 kr. tilbudspris

Domaine de la Bretonniere Sauvignon Blanc 2020, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB

Meget frisk med hyldeblomstnoter i duften. Spinkel og syrlig med pæn intensitet af citrus og stikkelsbær. Simpel ligefrem vin – til prisen ganske pænt køb. 88

Alkoholprocent: 12%

Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 50 kr. tilbudspris

Madame Veuve Point Rully Blanc 2017, Frankrig. 4 stjerner

Masser af fadpræg i næsen. En solmoden fyldig hvid bourgogne med abrikos, fersken og vaniljenoter. Pæn koncentration men savner mere længde og dybde. 89

Alkoholprocent: 12,5%

Set hos AndrupVin til 225 kr. tilbudspris

Ausas Interpretacion 2018, Spanien. 6 stjerner UGENS BEDSTE VIN

Fra Vega Siclias vinmager gennem mange år. Mørk og tæt vin med masser brombær, mocca, mørk chokolade, tobak og vanilje. Flot ren og koncentreret frugt og velbalanceret fadbrug. En stor vin og særdeles vellavet vin! 95 Alkoholprocent: 15%

Set hos Theis Vine til 380 kr. tilbudspris

Broadside Wines Cabernet Sauvignon 2017, Californien. 5 stjerner

Mørke bær i duften. Pæn frugtig og ligefrem cabernet med masser af solbær, tobak og vanilje i smagen. Ikke voldsom koncentreret men vellavet med en fin krydret afslutning.

Alkoholprocent: 14%

Set hos Otto Suenson til 169 kr. tilbudspris

Änglemark Pinot Noir NV, Chile. 4 stjerner

Let og frugtig vin drevet af røde bær i duft og smag. Simpel ligefrem men fungerer. Lidt kort dog. 87

Alkoholprocent: 13,5%

Set hos Kvickly, Superbrugsen til 50 kr. tilbudspris

Domaine la Remejeanne Cotes du Rhone Arbousiers 2019, Frankrig. 5 stjerner

En frugtig og imødekommende vin med masser af sorte bær, uter og krydderier i smagen. Medium koncentration med en flot lang saftig afslutning. Flot eksponent for den nyere stil hvor frugten får lov at komme mere frem. 90

Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Bichel til 125 kr. tilbudspris

Domaine des Nymphes Rasteau Les Encostes 2015, Frankrig. 4 stjerner

Let parfumeret i næsen. Medium koncentration og en vellavet frugtig vin med masser af urter og vilde krydderier i smagen. Krydret afslutning, men alkoholen lidt brændende. 89

Alkoholprocent: 14,5%

Set hos VinsdeVinde til 128 kr. tilbudspris

Borsao Bolé 2017, Spanien. 5 stjerner GODT KØB

Syrah og grenache fra Aragon provinsen. Saftig og imødekommende vin med masser af solmoden frugt, varme krydderier og vanilje i smagen. Velbalanceret med en pæn afslutning. 89

Alkoholprocent: 15%

Set hos MENY til 75 kr. tilbudspris

Argiano Non Confunditur 2019, Italien. 4 stjerner

Pæn intens vin med masser af sorte kirsebærnoter og vilde krydderier i duft og smag. Pænt balanceret med en let tørt tanninbid i eftersmagen. Fin krydret afslutning. 88

Alkoholprocent: 14%

Set hos Philipson Wine til 110 kr. tilbudspris

Corterosso Primitivo di Manduria 2017, Italien. 1 stjerner

Oxideret og meget tung i næsen. Koncentreret og rustik med sveskepræg, tobak, krydderier og vanilje. Ikke helt ren og alkoholen brænder en del. I min optik Primitivo når det er værst. 80

Alkoholprocent: 14%

Set hos Kvickly, Superbrugsen til 67 kr. tilbudspris

Chateau aux Quatre Vents Medoc 2016, Frankrig. 4 stjerner

Pæn klassisk Bordeaux med solbær, tobak og strejf vanilje i smagen. Medium koncentration, pæn balance og man fornemmer det er et godt år uden grønne noter. Pæn afslutning. 88

Alkoholprocent: 14%

Set hos koegevinhandel.dk til 84 kr. tilbudspris

Ciceron Claude’s Viognier 2020, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB

Flot ekspressiv næse med masser af blomster. Tør med pæn frugt domineret af tropiske frugtnoter, lime og florale noter i smagen. Pæn fylde og intensitet. En flot ligefrem vin. 88

Alkoholprocent: 13%

Set hos DearWineMaker til 395 kr. (5 liter – svarer til 59 kr. pr. flaske)

Maison A. Goichot André’s Bourgogne Pinot Noir 2018, Frankrig. 4 stjerner

Masser af jordbær og hindbær i duften. En vellavet let og frugtig pinot noir velbalanceret med syre og fad. Ikke voldsom dyb men kan det den skal! Pæn let krydret afslutning. Klart bedste pinot noir til dato på box! 89

Alkoholprocent: 13%

Set hos DearWineMaker til 895 kr. (5 liter – svarer til 134 kr. pr. flaske)

Mas des Infermières Rosé Source 2020, Frankrig. 4 stjerner

Meget frugtig og umiddelbar i udtrykket. Masser af jordbær, kirsebær og let krydrede noter. Pæn balance og frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 13%

Set hos DM Vine til 116 kr. tilbudspris

Domaine La Colliere Les Bergeronnettes Cotes du Rhone 2019, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB

Saftig og imødekommende med masser af sorte bær, timian og peber noter i smagen. Vellavet – ikke specielt dyb men fungerer flot. Pæn lang krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Jysk Vin til 105 kr. tilbudspris

Santa Rita Pewen de Apalta 2018, Chile. 4 stjerner

Carmenere fra gamle stokke. Masser af sorte bær i duften. Koncentreret med varm tæt frugt, eukalyptuspræg og vanilje. Meget klassisk for druen men med extra meget power og koncentration. Lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 14%

Set hos AMKA til 349 kr. tilbudspris

Domaine Mur-Mur-Ium Grenache Grandiose 2020, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB

Rigtig saft bombe med masser af solmodne røde bær, varme krydderier og strejf vanilje. Vellabet og imødekommende med en lang saftig afslutning. 90 Alkoholprocent: 15%

Set hos Holte vinlager til 95 kr. tilbudspris

Chateau des Sources 2018, Frankrig. 4 stjerner

Fyldig og tæt vin fra Costieres de Nimes. Masser af sorte bær, bagte krydderier og vanilje. Alkoholen lidt brændende og jeg savner lidt mere syre. Krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 15%

Set hos Supervin til 100 kr. tilbudspris

Antale Veneto Rosso 2018, Italien. 4 stjerner

En koncentreret tæt vin med masser af sorte kirsebær, krydderier og strejf vanilje lavet på delvist tørrede druer. Lidt tung men syren hiver den lidt op. Pæn frugtig afslutning. 87 Alkoholprocent: 14%

Set hos Supermarco til 75 kr. tilbudspris

Vina Mayor Crianza 2018, Spanien. 4 stjerner

Klassisk Ribera del Duedro med brombær, mocca, tobak og vaniljenoter i smagen. Pæn intensitet med lidt tørt tannindbid i afslutningen. Savner lidt mere friskhed. 88 Alkoholprocent: 14%

Set hos Kjær & Sommerfeldt til 99 kr. tilbudspris

Alkoomi Shiraz 2017, Australien. 4 stjerner

Varm krydret næse. Masser af brombær, bagte krydderier og vanilje i smagen. Klassisk aussie shiraz drevet af den solmodne frugt. Pæn krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Sprit & Co til 119 kr. tilbudspris

Vaníta Nero d’Avola 2020, Italien. 2 stjerner

Sødmefuld med masser af parfume i duften. Aggressiv syre med lyse røde syltede bærnoter, bagte krydderier og vanilje. Meget simpel og ikke balanceret. 80 Alkoholprocent: 13%

Set hos Føtex til 50 kr. tilbudspris

Chateau Tanunda Black Label Triathlon 2020, Australien. 5 stjerner GODT KØB

Blend af cabernet, merlot og shiraz. Fyldig krydret vin med varme sort bær, krydderier og vanilje i smagen. Pænt balanceret og til prisen en ganske flot vin. 88 Alkoholprocent: 15%

Set hos Bilka til 60 kr. tilbudspris

Thörle Noir 2017, Tyskland. 4 stjerner

En let frugtig vin med jordbær, ribs og lette urtede noter i smagen. Simpel ligefrem med en pæn saftig afslutning. 88 Alkoholprocent: 13%

Set hos Irma til 70 kr. tilbudspris

Negroamaro Salento 2019, Italien. 3 stjerner

Meget bitter i udtrykket med sorte bær, mørke krydderier og strejf vanilje. Simpel meget ligefrem vin med krydret tør afslutning. 84 Alkoholprocent: 12,5%

Set hos Lidl til 40 kr. tilbudspris

Celestino Pecci Brunello di Montalcino 2016, Italien. 5 stjerner

Flot krydret og indbydende næse. Pæn koncentration og man fornemmer en vis varme og modenhed i frugten. Velbalanceret men alkoholen driller lidt. Men alt i alt en flot Brunello. 92 Alkoholprocent: 15%

Set hos Erik Sørensen Vin til 350 kr. tilbudspris

Domaine Piécaud Plan-de-Dieu Cotes du Rhone Villages 2019, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB

Indbydende krydret næse. Røde bær, sort peber og vilde krydrede noter i smagen. Lidt rustik men imødekommende og ligefrem i stilen med en krydret afslutning. Alkoholen forstyrrer lidt i afslutningen så server den lidt kølig. 89 Alkoholprocent: 15,5%

Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Rosenbaum Riesling Hochgewächs Trocken 2019, Tyskland. 5 stjerner

Masser af frugtige noter i duften. En klassisk Mosel riesling med masser af gule æbler, citrus og blomsternoter, pakket ind af en flot syre. Frugtig og meget umiddelbar stil med en fin sprød afslutning. 89

Alkoholprocent: 12%

Set hos Vinfadet.dk til 125 kr. tilbudspris

Jean Leon 3055 Chardonnay 2019, Spanien. 5 stjerner GODT KØB

Fyldig med masser af fersken noter i duft og smag. Pæn intensitet og imødekommende i udtrykket. Fin balance og frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13%

Set hos MENY til 99 kr. tilbudspris

