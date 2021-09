Ugens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Rødvine

Santa Rita Floresta 2018, Chile. 5 stjerner

Urtet i duften men på den gode måde. Pæn fyldig vin med masser af eukalyptus noter, sorte bær og krydderier. Flot intensitet og vedvarende krydret afslutning. En spændende og vellavet vin. 90 Alkoholprocent: 13%

Set hos AMKA til 199 kr.

Laurence Feraud Chateauneuf-du-Pape 2020, Frankrig. 5 stjerner

Lidt diskret i duften men kommer bedre efter i smagen med masser af røde kirsebær, tobak og timiannoter. Velbalanceret og imødekommende med en pæn lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 15%

Set hos Supervin til 300 kr. tilbudspris

Jean-Michel Guillon Marsannay Clos des Portes 2018, Frankrig. 5 stjerner

Masser af skovbær i næsen. Meget rund og imødekommende med kølige røde bær. Saftig og forfriskende i stilen med en flot lang afslutning. 92 Alkoholprocent: 13%

Set hos Theis Vine til 370 kr. tilbudspris

Kings of Prohibition Red Blend 2019, Australien. 4 stjerner

Varm krydret i duften. Klassisk oversøisk shiraz med varme sorte bær, krydderier, peber og vanilje. Medium koncentration og en pæn intensitet. En pæn ligefrem vin. 88 Alkoholprocent: 14%

Set hos Kvickly, Superbrugsen til 79 kr. tilbudspris

Auguste Bessac Plan de Dieu 2019, Frankrig. 4 stjerner

Flot indbydende næse domineret af røde bær. Mere lukket og tør i smagen. Anelse frugtsødme fornemmes. Pæn lille vin. 86 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Bilka til 59 kr. tilbudspris

El Goru 2019, Spanien. 4 stjerner

Monastrell, syrah og petit verdot fra det østlige Spanien. Frugtigt udtryk og en vin drevet af bærintensiten. Vellavet og meget ligefrem. Anelse frugtsødme runder vinen af. 88 Alkoholprocent: 14%

Set hos Holte vinlager til 79 kr. tilbudspris

Silver Buckle Red 2016, Californien. 4 stjerner

Blend af syrah, merlot og zinfandel. Flot moden og intens næse. Blød og rund i udtrykket med masser af solmodne mørke bærnoter. Pænt lavet vin med en pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Noer Wines til 225 kr. tilbudspris

Casisano Rosso di Montalcino 2018, Italien. 4 stjerner

Masser af jordbær i duften. En vellavet og frugtig vin med karakter. Pæn intensitet, blød og rund med en flot let krydret afslutning. Fire store stjerner. 89 Alkoholprocent: 13,5%

Set hos Kjær & Sommerfeldt til 119 kr. tilbudspris

Domaine La Bouissiere Cotes du Rhône 2019, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB

Saftig krydret Rhône med masser af røde bærnoter, peber og vilde krydderier i smagen. Flot intensitet og lang krydret afslutning. Flot vin til prisen. 90 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Jysk Vin til 115 kr. tilbudspris

Casa Benasal Elegant NV, Spanien. 4 stjerner

Blend fra Valencia. Mørk lidt svampet næse. Pæn koncentration men noget lukket i smagen domineret af sorte bær og krydderier. Kommer lidt igen i afslutningen. 87 Alkoholprocent: 14%

Set hos Sprit&Co til 129 kr. tilbudspris

Terre del Barolo Barolo 2010, Italien. 4 stjerner

Meget udviklet og oxideret i stilen. Masser af kamfernoter, bitre syltede kirsebær og vanilje. Man skal kunne lide meget moden vin. Tvivler på vinen har potentialet til så lang modning. 87 Alkoholprocent: 14%

Set hos Philipson Wine til 125 kr. tilbudspris

Ironstone Reserve Zinfandel 2018, Californien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB

Fra gamle vinstokke i Lodi. En flot og vellavet vin med masser af varme krydrede noter, røde bær og vanilje. Flot eksponent for druen til en ganske flot pris. 90 Alkoholprocent: 15%

Set hos Føtex til 85 kr. tilbudspris

Paradiso Posta Piana Primitivo 2019, Italien. 4 stjerner

Lidt brændt i næsen. Koncentreret med noget frugtsødme i smagen, bagte krydderier og sveskepræg. Pæn syre redder den lidt, men jeg synes stilen bliver for pumpet. 88 Alkoholprocent: 14%

Set hos Otto Suenson til 99 kr. tilbudspris

Gil Clar del Bosc 2019, Spanien. 5 stjerner

Fuldblodsvin fra Priorat. Masser af koncentration og intensitet. Solmodne sorte bær, lakrids, sort peber og vanilje. Lidt hårdt pumpet i stilen men balanceret med en lang krydret afslutning. 91 Alkoholprocent: 15%

Set hos AndrupVin til 325 kr. tilbudspris

La Bete Noire Fitou 2019, Frankrig. 2 stjerner

Ikke meget intensitet hverken i duft eller smag. Lette sorte bær og krydderier fornemmes. Men lidt udpint og bitter i smagen. Meget simpel og ikke særlig vellavet. 80 Alkoholprocent: 14%

Set hos SPAR til 50 kr. tilbudspris

Son Puig Mallorca 2016, Spanien. 4 stjerner

Mallorca blend af primært internationale druer. Frugtig og ligefrem i smagen med let støvede frugtnoter, tobak, krydderier og strejf vanilje. Pæn intensitet men savner mere i længden. 88 Alkoholprocent: 13,5%

Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 105 kr. tilbudspris

Chateau La Croix-Coulifaut Pomerol 2016, Frankrig. 5 stjerner

Flot og harmonisk med masser af sorte bær i næsen. I smagen let støvet med brombær, mocca, tobak og vanilje. Meget klassisk med en rimelig koncentration og længde. 91 Alkoholprocent: 14%

Set hos Bichel til 290 kr. tilbudspris

Mas de la Rouviere Bandol 2016, Frankrig. 5 stjerner

Mouvedre, grenache og syrah. Flot koncentration med masser af sorte bær, animalske noter, lette urter og vanilje i smagen. En flot og spændende vin med masser af dybde og kompleksitet. 92 Alkoholprocent: 15%

Set hos Skjold Burne til 200 kr. tilbudspris

Chateau La Fleur Peilhan Saint-Emilion Grand Cru 2018, Frankrig. 4 stjerner

Meget klassisk i udtrykket dog mere koncentreret end man ser for de fleste vine i dette prisleje. Sorte bær, tobak og vanilje i smagen. Pæn intensitet men en anelse en-strenget og jeg savner dybde. 88 Alkoholprocent: 14%

Set hos Kvickly, Superbrugsen til 109 kr. tilbudspris

Azelia Barolo 2017, Italien. 5 stjerner

Lys med masser af røde kirsebær, lakrids, roser og vanilje i smagen. Pæn frugtigt udtryk men tanninerne mærkes også. Flot balanceret med en frisk afslutning. 91 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Supermarco til 299 kr. tilbudspris

Chateau Plince Pomerol 2013, Frankrig. 4 stjerner

En let klassisk Bordeaux fra et jævnt år. Medium koncentration, pæn ligefrem frugt med tobak og fadnoter i smagen. Blød og rund med en let tørhed i eftersmagen. En pæn vin men heller ikke mere. 89 Alkoholprocent: 13%

Set hos Vinspecialisten til 249 kr. tilbudspris

Reverdito Barolo 2016, Italien. 5 stjerner

Klassisk Barolo med tørre let syltede kirsebærnoter, tobak, kamfer og vanilje i smagen. Pæn intensitet og overraskende moden allerede nu. Pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Erik Sørensen Vin til 165 kr. tilbudspris

Miles Mossop Max 2017, Sydafrika. 4 stjerner

Masser af koncentration i dette Bordeaux blend fra Stellenbosch. Solbær, brombær, tobak og vanilje i smagen. Rund med bløde tanniner og en let tørhed i afslutningen. Savner lidt mere dybde. 88 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos VinsdeVinde til 210 kr. tilbudspris

Weingut Karst Syrah Fass no 1 2017, Tyskland. 5 stjerner

Ikke ofte man støder på syrah i Tyskland, men denne r ganske vellavet og imødekommende. Har det typiske let urtede krydrede præg med sorte bær og strejf vanilje. Velbalanceret med en flot saftig afslutning. Anbefalelsesværdig. 90 Alkoholprocent: 13,5%

Set hos Vinfadet til 144 kr. tilbudspris

Ciceron Claude’s Pinot Noir 2020, Frankrig. 3 stjerner

Jordbær i duften. Noget bitter og udtørrende i udtrykket med røde solmodne bærnoter og en lidt vandig afslutning. Meget jævn! 84 Alkoholprocent: 12,5%

Set hos DearWineMaker til 395 kr. (5 liter – svarer til 59 kr. pr. flaske)

Jülg Spätburgunder 2019, Tyskland. 4 stjerner

Meget imødekommende stil med modne jordbærnoter, vilde krydderier i smagen. Medium koncentration og en flot intensitet. Krydret vedvarende afslutning med en smule frugtsødme. 89 Alkoholprocent: 13%

Set hos Mr. Ruby til 119 kr.

Eyxes 2018, Grækenland. 4 stjerner

Blend af Xinomavro, Syrah og Cabernet Sauvignon. Flot rund og velbalanceret vin med masser af sorte bær, tobak, krydderier og strejf vanilje. Let brændt eftertone men en spændende vellavet vin. Nyd den let afkølet. 88 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos wineroads.dk til 135 kr. tilbudspris

Rhonea Cotes du Rhône 2019, Frankrig. 2 stjerner

Anelse grøn i næsen. Spinkel og ikke meget intensitet i smagen. En simpel og meget ordinær vin med en noget tør afslutning. 82 Alkoholprocent: 14%

Set hos koegevinhandel.dk til 65 kr. tilbudspris

Rosé

Ciceron Claude’s Grenache Rosé 2020, Frankrig. 4 stjerner

Lys og let rosé med masser af fine hindbær og jordbærnoter i duft og smag. Anelse bitterhed i eftersmagen men ellers en fin meget ligefrem vin. Frugtig afslutning. 87

Alkoholprocent: 12,5%

Set hos DearWineMaker til 395 kr. (5 liter – svarer til 59 kr. pr. flaske)

Hvidvine

Adam Riesling les Natures 2019, Frankrig. 4 stjerner

Petroleumsnæse. Flot udtryk med røde æbler, citrus og blomsternoter. Velbalanceret med en frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13%

Set hos MENY til 150 kr. tilbudspris

Mohr Weissburgunder 2020, Tyskland. 4 stjerner

Flot næse med masser af fersken og citrus. Fortsætter i smagen med friskhed og imiddelbarhed. Sprød og imødekommende vin. 88 Alkoholprocent: 12,5%

Set hos BioWine til 105 kr.

Sauvignon Blanc reserva privada 2019, Chile. 3 stjerner

Meget let og spinkel sauvignon. Lette stenfrugt noter og lime. Noget kort i smagen. 83 Alkoholprocent: 12,5%

Set hos Lidl til 45 kr.

Joseph Perrier Champagne Cuvee Royale Organic NV, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN

Flot klassisk næse med brødkrummer. Flotte vedvarende bobler og bagved fersken, gule æbler og let autolysis-karakter. En flot og gennemført champagne med en flot længde. Champagne er dyrt men med denne får man mere end man betaler for. 92 Alkoholprocent: 12%

Set hos Irma til 279 kr. tilbudspris

