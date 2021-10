Ugens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Rødvine

Spier The Yellow Wood 2020, Sydafrika. 4 stjerner

Chenin blanc og viognier. Pæn intensitet med masser af stenfrugt, tropiske frugt og blomsternoter i smagen. Alkoholen lidt anmassende men masser af smag og flot længde. 88 Alkoholprocent: 14%

Set hos Superbrugsen, Kvickly til 99 kr.

Ciceron Claude’s Cabernet Sauvignon 2019, Frankrig. 4 stjerner

Solbær i duften. Pæn koncentration og masser af sorte bærnoter, tobak og strejf vanilje i smagen. Pæn simpel cabernet sauvignon, men vellavet med en pæn afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5%

Set hos DearWineMaker til 395 kr. (5 liter – svarer til 59 kr. pr. flaske)

Ciceron Claude’s Syrah 2019, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB

Intense sorte bær i duften. Vellavet vin med en pæn koncentration med bløde tanniner og drevet af frugten. Imødekommende og flot vin især til prisen. 88 Alkoholprocent: 13,5%

Set hos DearWineMaker til 395 kr. (5 liter – svarer til 59 kr. pr. flaske)

Maison Galuval Caladoc gourmand 2019, Frankrig. 4 stjerner

Sydfransk vin på den lokale drue caladoc. Jordbær noter og let perlende i munden med masser af røde bærnoter, sort peber og vilde krydderier. En spændende ung vin med masser af friskhed og saftighed. 89

Alkoholprocent: 14% Set hos Propperiet til 129 kr.

Chateau La Devise Puisseguin Saint Emilion 2016, Frankrig. 4 stjerner

Klassisk Bordeaux med lette brombærnoter, tobak og vanilje. Medium koncentration, noget tør med en let krydret afslutning. Noget jævn især årgangen taget i betragtning. 87

Alkoholprocent: 13,5% Set hos Supervin til 120 kr.

Pago de Sangara Reserva 2017, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB

Tempranillo fra Ribera del Duero. Flot frugt intensitet med brombær, mocca, tobak og vanilje i smagen. Pakket ind af en flot syre. Vellavet klassisk reserve til en flot pris. Saftig lang afslutning. 91

Alkoholprocent: 15% Set hos Megavin til 100 kr.

Cuvee de Marot Visan Cotes du Rhône Villages 2016, Frankrig. 3 stjerner

Støvet næse. Let bitter frugt og noget rustik i udtrykket. Røde bær, peber og krydderier men en udtalt tørhed generer. Mellemlang afslutning. 85

Alkoholprocent: 13,5% Set hos koegevinhandel.dk til 95 kr.

Domaine de la Sarabande Les Rabasses 2014, Frankrig. 4 stjerner

En del modenhed i både næse og smag. Svampede noter, sorte bær og varme krydderier. Rund og blød med en pæn koncentration. Bør nydes snart! 88

Alkoholprocent: 14,5% Set hos VinsdeVinde til 95 kr.

Impavido Sangiovese Appassimento 2020, Italien. 4 stjerner

Meget intens og nærmest portvinsagtig i duften. Koncentreret og meget intens, på nippet til portvin i stilen med en let sødme og sorte intense bær i smagen. Syren holder den flot oppe. Jeg synes den er for voldsom, men anerkender nogen holder af denne stil! 88

Alkoholprocent: 17% Set hos AndrupVin til 119 kr.

Comenge Familia 2015, Spanien. 5 stjerner

Blød og rund vin fra Ribera del Duero med brombær, mocca, tobak og vanilje. Modne noter, masser af koncentration og en flot lang krydret eftersmag. Flot vin. 91

Alkoholprocent: 15% Set hos nemlig.com til 170 kr.

Podere Primo Toscana Sangiovese 2019, Italien. 3 stjerner

Meget reduktiv og lukket. Medium koncentration med røde bitre kirsebær og strejf vanilje i smagen. Simple men enkel vin. 85

Alkoholprocent: 14% Set hos fmwine.dk til 100 kr.

AP Vino Rosso 2017, Italien. 4 stjerner

En let frugtig vin med røde bær og krydderier i smagen. Medium koncentration, simpel med en let krydret afslutning. 85

Alkoholprocent: 13% Set hos Superbrugsen, Kvickly til 32 kr. tilbudspris

Pierre Henri Morel Vacqueyras 2019, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB

Imødekommende saftig Rhône vin med masser af sorte bær, peber og vilde krydderier. Flot balanceret, enkel og meget ren i udtrykket. Flot lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 15%

Set hos Irma til 119 kr. tilbudspris

Montepeloso Alpha 2014, Italien. 5 stjerner

Fra det vestligeste Toscana på primært sangiovese og montepulciano. Moden næse og ganske koncentreret med varme solmodne bærnoter, krydderier, tobak, læder og vanilje noter. Blød og venlige tanniner. Pæn krydret afslutning. Ganske spændende vin. 91 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Vinmonopolet til 130 kr. tilbudspris

Cascina Chicco Langhe Nebbiolo 2019, Italien. 4 stjerner

Lys klassisk nebbiolo med let bitre røde kirsebær, tobak og strejf vanilje. Tørt tanninbid men bagved en del frugtnoter. Pæn krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Noer Wines til 119 kr.

Mohr Rosé 2019, Tyskland. 4 stjerner

Masser af jordbær i duften. Meget syrlig i udtrykket med røde bærnoter og citrus bagved. Medium koncentration og en sprød let sødmefuld afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5%

Set hos Biowine til 95 kr.

Pessimist by DAOU 2018, Californien. 5 stjerner

Blend af lagrein, petite sirah, syrah og zinfandel. Mørk krydret med solmoden frugt, lige på kanten til brændt. Flot balanceret og fremstår ganske frisk og imødekommende. Blød runde tanniner og en fin lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 14%

Set hos Vinspecialisten til 149 kr. tilbudspris

Pin Tinto Carinena 2018, Spanien. 4 stjerner

Let simpel vin drevet af frugten. Masser af solmodne bærnoter og krydderier i smagen. Fin lidt sødmefuld afslutning. 87 Alkoholprocent: 14%

Set hos MENY til 68 kr. tilbudspris

Imperial Reserva 2017, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN

Ultraklassisk Rioja med masser af fad. Brombær, mocca, tobak, kokos og vanilje i smagen. Intens og koncentreret med en flot lang afslutning. Yderst Flot! 93 Alkoholprocent: 14%

Set hos Jysk Vin til 209 kr. tilbudspris

Jean-Pierre Moueix Medoc 2016, Frankrig. 4 stjerner

Diskrte i næsen. I smagen klassisk Bordeaux med solbærnoter, tobak og vanilje. Medium koncentration med et let tørt tanninbid. Mellemlang afslutning. Lidt ordinær! 87 Alkoholprocent: 14%

Set hos Vinspecialisten til 109 kr. tilbudspris

Il Teo Primitivo di Manduria 2016, Italien. 5 stjerner Koncentreret med masser af svesker, blommer, lakrids og vanilje i smagen. Intens men flot balanceret. Blød og rund med en lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Føtex til 140 kr. tilbudspris

12 Volts 2019, Spanien. 5 stjerner Lys, let vin fra Mallorca på et blend af forskellige druer. Sorte bær og vilde krydderier. Pæn balanceret og ganske elegant i udtrykket. Imødekommende og saftig med en fin afslutning. 91 Alkoholprocent: 12% Set hos Laudrup Vin til 179 kr. tilbudspris

Domaine Fon Croze Shyrus Cotes du Rhone Villages 2019, Frankrig. 4 stjerner Intense sorte bær i duften. Brombær, rødt kød, urter og krydderier i smagen. Anelse tørhed men koncentreret vin med masser af power! 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 120 kr. tilbudspris

Ulterior Mazuelo Parcelo 4 2017, Spanien. 5 stjerner Mørk krydret vin på carignan druen fra det centrale Spanien. Rund og bløde tanniner. Saftig og kølig i udtrykket. Sorte kirsebær, lakrids og sort peber i smagen. Vellavet med en lang saftig afslutning. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos Otto Suenson til 149 kr. tilbudspris

Gran Bericanto Riserva 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB Vin fra Colli Berici i Veneto. Pæn fylde med sorte kirsebær, lakrids, vilde krydderier og vanilje. Flot struktur og den høje alkohol bæres pænt. Pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 15%

Set hos MENY til 83 kr. tilbudspris

Chateau le Mayne Puisseguin Saint Emilion 2019, Frankrig. 4 stjerner Meget umiddelbar i udtrykket med brombær, mocca og lette fadnoter. Klassisk Bordeaux i stilen men båret mere af frugten. Pæn balance og længde. 88 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Skjold Burne til 100 kr. tilbudspris

Scarzello Barbera d’Alba 2019, Italien. 5 stjerner GODT KØB Alkoholprocent: 14,5% Animalske noter i duften. Pæn fyldig barbera med sorte blommer, lakrids og sort peber i smagen. Pæn balance og intensitet. Frugtig rund afslutning. 89

Set hos Bichel til 100 kr. tilbudspris

Chateau Maucoil Cotes du Rhone Villages 2020, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB

Saftig, læskende Rhône vin med masser af bærintensitet i smagen. Vellavet og ligefrem i udtrykket med en pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Vinoble til 99 kr. tilbudspris

Louis M Martini Cabernet Sauvignon 2015, Californien. 5 stjerner

Sorte bær i duften. Solmodne solbær, tobak, varme krydderier og vanilje i smagen. Pænt balanceret, rund og blød med en pæn krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5%

Set hos MENY til 180 kr. tilbudspris

Chateau Tour Prignac 2017, Frankrig. 4 stjerner

Medoc vin med solbærm tobak og vanilje noter. Klassisk Bordeaux dog i den lettere ende. Anelse tørhed og mellemlang afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5%

Set hos AMKA til 125 kr. tilbudspris

Domaine de Champvallon Pinot Noir Bourgogne 2020, Frankrig. 4 stjerner

Mørke bærnoter i duften. Anelse lukket i udtrykket med kirsebær, mørke krydderier og vanilje i smagen. Pæn balance og rimelig længde. 89 Alkoholprocent: 13%

Set hos Sprit & Co til 199 kr.

Rosé

S Kouras Cuvee Prestige Rosé 2019, Grækenland. 5 stjerner GODT KØB

Intens i duft og smag med masser af ribs og jordbær. Frugtigt udtryk og en meget imødekommende rosé pænt balanceret og med en god smag. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5%

Set hos wineroads.dk til 89 kr.

Hvidvine

Maison Roche de Bellene Chablis VV 2018, Frankrig. 5 stjerner Fyldig i udtrykket med røde æblenoter, citrus og blomster. Flot balanceret og en vin der vil og kan meget. Pæn dybde og en flot lang sprød afslutning. 90

Alkoholprocent: 12,5%

Set hos Theis Vine til 140 kr.

Jean Pierre Ellevin Chablis 1 cru Vosgros 2019, Frankrig. 4 stjerner Pæn fyldigt udtryk med fersken, citrus og lette mineralske noter. Velbalanceret med en medium syre og længde. 89

Alkoholprocent: 13%

Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 130 kr. tilbudspris

Nederburg Sauvignon Blanc 2019, Sydafrika. 4 stjerner

Stikkelsbær i duften. Spinkel og syrerig med anelse grønne noter. Drevet af citrus og æblenoter. Meget ligefrem. 86 Alkoholprocent: 13,5%

Set hos Bilka til 50 kr. tilbudspris

Moulin de Gassac Sauvignon 2020, Frankrig. 4 stjerner

Masser af hyldeblomst i duften. En sprød og syrerig vin med grønne æbler og citrusnoter. Pænt balanceret med en fin syrlig afslutning. 87 Alkoholprocent: 13%

Set hos Netto til 60 kr. tilbudspris

Weingut J. Neus Villa Neus Blanc 2020, Tyskland. 4 stjerner Syrlig og sprød vin med masser af citrus og grønne æbler i smagen. Medium koncentration men lidt endimensionel i udtrykket. Sprød afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5%

Set hos Mr. Ruby til 95 kr. tilbudspris

Guigal Cuvee Philipson Blanc 2020, Frankrig. 4 stjerner Fyldig let krydret i næsen. Flot koncentration med fersken, tropiske frugtnoter og smørblomst i smagen. Pænt balanceret men savner lidt i længden. 88 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Philipson Wine til 80 kr. tilbudspris

Chateau Lamothe-Bouscaut 2018, Frankrig. 4 stjerner

Hvid Bordeaux på sauvignon blanc og semillon. Flot fyldig med masser af fersken, lime og blomsternoter i smagen. Vellavet med en flot dybde og længde. 90 Alkoholprocent: 13,5%

Set hos Holte vinlager til 220 kr. tilbudspris

Weingut Wolf Secco 2020, Frankrig. 3 stjerner

Let boblende med friske citrus og æblenoter. Anelse frugtsødme fornemmes. Noget simpel og kort i smagen. 85 Alkoholprocent: 12%

Set hos Vinfadet til 90 kr. tilbudspris

Hvidvine

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.