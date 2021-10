Ugens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Rødvine

Les Jamelles Syrah 2019, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Rigtigt frugtbombe. Masser af sorte bær, peber og krydderier i smagen. Imødekommende og meget ligefrem. Pæn vin til prisen. 88 Alkoholprocent: 13.5%

Set hos Bilka til 55 kr. tilbudspris

Messapi Primitivo 2020, Italien. 5 stjerner GODT KØB Krydret næse med blomme, sveske, varme krydderier og vanilje i smagen. Simpel, meget ligefrem men fungerer godt især prisen taget i betragtning. Rund og imødekommende med en let frugtsødme. 88 Alkoholprocent: 14%

Set hos Netto til 60 kr. tilbudspris

Malma Pinot Noir 2020, Argentina. 4 stjerner Diskret i duften. Simpel men let og lys pinot. Lette jordbær og ribsnoter i smagen. Pæn balance men kan ikke så meget! 87 Alkoholprocent: 13%

Set hos Philipson Wine til 50 kr. tilbudspris

Krone Spätburgunder 2014, Tyskland. 5 stjerner Lys og meget let men elegant pinot noir. Ribs og hindbær samt lette krydderier og roser i smagen. Pænt balanceret hvor syren især står flot. Sprød afslutning. 91 Alkoholprocent: 12%

Set hos Otto Suenson til 179 kr. tilbudspris

Piqueras Gold 2017, Spanien. 3 stjerner Fra Almansa på monastrell, garnache og syrah. Parfumeret med en anelse sødme i frugten. Koncentreret med lidt flakkende syre. Virker meget konstrueret. 85 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Erik Sørensen Vin til 95 kr. tilbudspris

El Seque 2019, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Monastrell fra Alicante. Fra marker i 600 m. højde, modnet 12 mdr. på franske fade. En seriøs og atypisk monastrell med megen elegance og finesse. Masser af sorte bær, let parfumeret, vilde krydderier og vanilje i smagen. Flot balanceret med en lang afslutning. 93 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Laudrup Vin til 249 kr. tilbudspris

Domaine La Colliere Esprit d’Argiles Rasteau 2018, Frankrig. 4 stjerner

Masser af rene sorte bær i næsen. Intens krydret og rustik i udtrykket med masser af bagte krydderier og sorte bær. Alkoholen lidt påtrængende. 89 Alkoholprocent: 15%

Set hos Jysk Vin til 129 kr. tilbudspris

Rocca delle Macie Chianti Classico Riserva 2017, Italien. 4 stjerner Lette røde kirsebærnoter. I smagen kirsebærsten, syltede kirsebær, lakrids, tobak og vaniljenoter. Meget klassisk Chianti men jeg savner lidt mere dybde. 89 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Skjold Burne til 175 kr. tilbudspris

Taverna Barbera d’Alba Vigna Cottà 2019, Italien. 4 stjerner Lys meget klassisk lavet barbera med solmoden frugt, især kirsebærnoter. Anelse tørhed men syren bærer vinen pænt på vej. Varm krydret afslutning. Til den rustikke side. 89 Alkoholprocent: 14%

Set hos Mr. Ruby til 199 kr. tilbudspris

Marchesi di Barolo Barbera d’Alba Peiragal 2018, Italien. 4 stjerner

Syrlige kirsebærnoter i duften. Medium koncentration og en ganske klassisk Barbera med blomme, lakrids og violer i smagen. Medium koncentration og en fin lidt tør afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos MENY til 190 kr. tilbudspris

Skouras Fleva Syrah 2019, Grækenland. 4 stjerner

Imødekommende saftig syrah med masser af solmodne bær, sød lakrids og peber noter. Fin balance og en lang krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos wineroads.dk til 160 kr.

Raw Red 2019, Spanien. 2 stjerner

Meget tør med bitter lidt udpint frugt i smagen. Ikke megen intensitet og slutter tørt og kort. Meget simpel og ikke specielt vellavet vin! 80 Alkoholprocent: 13,5%

Set hos Irma til 50 kr. tilbudspris

Domaine Sainte Rose La Croisade Pinot Noir 2017, Frankrig. 4 stjerner

Fra det sydfranske med mørke krydrede noter i duften. Forholdsvis koncentreret og alkoholen mærkes også. Anelse tør og lidt kluntet i udtrykket. 87 Alkoholprocent: 14%

Set hos Vinmonopolet til 120 kr. tilbudspris

Campagnola Valpolicella Classico 2019, Italien. 5 stjerner GODT KØB

Frugtig meget ligefrem vin med masser af kirsebærnoter i smagen. Vellavet, saftig og imødekommende. Pæn længde. 89 Alkoholprocent: 13%

Set hos koegevinhandel.dk til 80 kr. tilbudspris

Chateau Roc de Binet Montagne Saint Emilion 2015, Frankrig. 4 stjerner

Pæn rund og imødekommende med brombær, tobak og vaniljenoter. Meget frugtig og umiddelbar med pæne bløde tanniner og en fin afslutning. 88 Alkoholprocent: 13%

Set hos MENY til 113 kr. tilbudspris

Seamen Montepulciano d’Abruzzo 2018, Italien. 3 stjerner

Fyldig og parfumeret næse som fortsætter i smagen. Koncentreret med sorte blommer, lakrids og en del fadnoter. Lidt konstrueret og jeg savner elegancen og især syren/friskheden i vinen. 86 Alkoholprocent: 14%

Set hos AndrupVin til 129 kr. tilbudspris

Les Hauts de Cairanne 2019, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB

En rigtig Rhône basker med masser af sorte bærnoter, varme krydderier og sort peber i smagen. Pænt balanceret med en fin saftig afslutning. 89 Alkoholprocent: 15%

Set hos Holte vinlager til 100 kr. tilbudspris

Marea Syrah 2020, Chile. 5 stjerner GODT KØB

Mørk intens vin drevet af sorte bær, lakrids, peber og vanilje. Flot koncentration men pakket ind af en fin syre. New World syrah som fungerer. 89 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Kvickly, Superbrugsen til 89 kr. tilbudspris

Pi 2019, Spanien. 4 stjerner

Vin fra Aragon provinsen på den lokale drue consejon. Animalsk i udtrykket med sorte blommer i smagen. Anelse tørhed i smagen men pæn dybde og lang krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos Supervin til 100 kr. tilbudspris

Maison Roche de Bellene Pinot Noir Bourgogne Cuvee Reserve 2019, Frankrig. 4 stjerner

Lyse røde bær i duften. Rimelig intensitet med masser af bærfrugt i smagen. Fin balance og let krydret afslutning. Lille men ganske fin Bourgogne. 88 Alkoholprocent: 12,5%

Set hos Theis Vine til 140 kr. tilbudspris

Barth Spätburgunder 2018, Tyskland. 5 stjerner

Lys med en let krydret næse. Pæn balanceret vin med ribs og hindbærnoter i smagen. Elegant og imødekommende. Pæn lang sprød afslutning. 90 Alkoholprocent: 14%

Set hos Sprit & Co til 159 kr.

Arc du Rhone Gigondas 2016, Frankrig. 4 stjerner Portvinsnæse. Koncentreret i udtrykket og alkoholen brænder en del igennem. Intense sorte bær, krydderier og vanilje. Vil meget men lykkes ikke helt. Virker allerede lidt træt. 87 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos MENY til 130 kr. tilbudspris

Ciceron Claude’s Marselan Organic 2019, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB

Blend af grenache og syrah. Flot intensitet og masser af frugtkoncentration. Brombær, tobak, sort peber og strejf vanilje. Vellavet vin med en pæn lang krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5%

Set hos DearWineMaker til 495 kr. (5 liter – svarer til 74 kr. pr. flaske)

Rosé

Schömehl Rosé 2020, Tyskland. 4 stjerner

Masser af jordbærnoter i duften. Sødmefuld i smagen med hindbær, jordbær og blomsternoter. Meget frugtigt udtryk. Simpel ligefrem rosé. 86 Alkoholprocent: 11%

Set hos Vinfadet til 103 kr. tilbudspris

Hvidvine

Ciceron Claude’s Sauvignon Blanc 2020, Frankrig. 3 stjerner

Masser af hyldeblomst i næsen. Pæn koncentration men savner lidt i syren, hvilket betyder vinen fremstår lidt tung og klodset. Pæn frugt intensitet i smagen. Lidt kort afslutning. 85 Alkoholprocent: 12,5%

Set hos DearWineMaker til 395 kr. (5 liter – svarer til 59 kr. pr. flaske)

Calvet Vouvray 2020, Frankrig. 4 stjerner Diskret i næsen. Sødmefuld i smagen med abrikos, moden fersken og limefrugt. Meget ligefrem i udtrykket. Velegent til aperitif eller til en frugt dessert. 88 Alkoholprocent: 12,5%

Set hos Føtex til 75 kr. tilbudspris

Mas Momentos Moscatel 2019, Spanien. 4 stjerner Blomstret i næsen. En let sødmefuld hvidvin med honning, blomster og abrikosnoter. Velkomst eller vin til ikke for søde desserter. Simpel ligefrem vin. 86

Alkoholprocent: 11%

Set hos Vinoble til 79 kr. tilbudspris

Montero Gran Leirina Albarino 2020, Spanien. 5 stjerner

Fra Rias Baixas i Galicien. En fyldig og vellavet vin med masser af fersken, abrikos og smørblomst i smagen. Flot intensitet pakket ind af en fin syre. Lang frugtig afslutning. 90 Alkoholprocent: 13%

Set hos Noer Wines til 149 kr.

Michael Andres Ferus Riesling 2020, Tyskland. 4 stjerner

Meget ligefrem riesling drevet af citrus og grønne æblenoter. Fin syre, medium koncentration og en mellemlang lidt bitter afslutning. 87 Alkoholprocent: 12%

Set hos nemlig.com til 100 kr. tilbudspris

Krebs Riesling 2020, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB En frisk og vellavet riesling med masser af grønne æbler, citrus og blomsternoter. Flot balanceret og meget imødekommende med en pæn sprød afslutning. 89 Alkoholprocent: 12%

Set hos Bichel til 75 kr. tilbudspris

Blankenhorn Schliengen Chardonnay 2019, Tyskland. 5 stjerner

Spændende og yderst vellavet vin fra Markgräflerland. Masser af frisk syrlig citrusfrugt i duften. De 10 mdr. fad er velintegreret og pakker frugten flot ind. Masser af intensitet og samtidig elegance. Flot vin! 92 Alkoholprocent: 13%

Set hos Propperiet til 299 kr. tilbudspris

Weingut Konstanzer Chardonnay Weissburgunder vom Vulkan 2020, Tyskland. 4 stjerner

Lys lidt blomstret næse. Pæn fylde i smagen med hvide ferskner, citrus og blomsternoter. Meget frugtig med en pæn koncentration. Savner lidt i syren og længden. 87 Alkoholprocent: 13,5%

Set hos AMKA til 90 kr. tilbudspris

Flavabom White 2017, Australien. 4 stjerner

Limefrugt i duften. Pæn koncentration med tropiske frugtnoter, fersken og citrus i smagen. Medium koncentration og slutter lidt kort. 87 Alkoholprocent: 13%

Set hos Kvickly, Superbrugsen til 69 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.